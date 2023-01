La hija de Alfa habló sobre las actitudes de su papá en Gran Hermano y fue tajante: “Me hubiera gustado que no entre”

escuchar

Walter Santiago, mejor conocido como “Alfa”, logró dar vuelta su imagen dentro de la casa de Gran Hermano (telefe) y, tras más de dos meses adentro, se posicionó como un firme candidato a llegar a instancias finales. A pesar de muchas polémicas frases que lo puso en tela de juicio por parte de la audiencia y panelistas de El Debate (telefe), logró sobrepasar varias placas de nominados. No obstante, en un sólido momento dentro del juego, su hija Ángeles Santiago se refirió a su participación en el reality.

Alfa se ganó el respeto de la mayoría de sus compañeros, quienes notaron que era un favorito en el voto del público a medida que no era eliminado. Además, los nuevos participantes detectaron que era una pieza fundamental de esta casa. Por un lado, Camila logró su confianza y amistad, y por el otro, Ariel se ganó su odio en un episodio que quiso exponerlo ante el público.

Presentación de Walter Santiago alias "Alfa" en Gran Hermano

A pesar de su dureza frente a las cámaras, el participante de 60 años mostró su sensibilidad días antes de la Navidad, cuando recibió un mensaje de su hija Ángeles, fruto de su primer matrimonio. “Lo único que te pido es que, después de este video, no te quieras ir. Dale para adelante, seguí disfrutando, seguí divirtiéndote”, señaló en aquella oportunidad para el llanto desconsolado de su padre.

En esta nueva etapa, la hija, quien no está familiarizada con la exposición mediática, volvió a aparecer en público y esta vez decidió hablar en el programa matutino de Georgina Barbarossa.

“A mi papá le encantan las cámaras y por algo está ahí. A mí no me pasa lo mismo, me cuesta la exposición, me pone nerviosa y me hubiera gustado que no entre a la casa”, señaló Ángeles Santiago en diálogo con A la Barbarossa (telefe).

Además, la hija se refirió a las últimas situaciones que protagonizó Alfa, en el que muestra un lado desconocido por parte del público. En uno de los clips más visitados consoló a Daniela por extrañar a Thiago y a Julieta por tener una crisis sobre el afuera.

“Nadie puede sostener un perfil falso por muchos días y eso es lo que se está viendo ahora. Se ablandó y está saliendo su verdadera esencia. Mi papá es así, hace pancito, es paternal, habla de los sueños y tiene esa filosofía de ‘a la vida vinimos para disfrutar’...”, indicó.

Julieta rompió en llanto y Alfa la consoló

En aquella oportunidad, Julieta indicó que atravesaba por un duro momento que no podía revelar por la presencia de las cámaras, lo cual generó aún más intriga entre sus compañeros. Firme en su postura, la joven no habló más y le dijo a Alfa que lo charlaría con la psicóloga. “Yo lo único que puedo hacer es ayudarte. Yo te quiero. Te adoro como si fueras una hija”, aseguró el hombre, mientras le acariciaba el cabello y tomaba su mano con fuerza.

Debido a su éxito, el reality de convivencia conducido por Santiago del Moro durará más de lo esperada y probablemente finalice en marzo. Además de “Alfa”, otros que se posicionan como firmes candidatos a la gran final son Julieta, Marcos, Romina y Maxi. Cabe señalar que el ganador de este certamen se llevará 15 millones de pesos.

LA NACION