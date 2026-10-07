La hija de Mario Pergolini reveló la verdadera razón de por qué abandonó Popstars

Valentina Pergolini, la hija de 20 años de Mario Pergolini y Dolores Galán, fue una de las 3000 artistas seleccionadas para audicionar en el Estadio Mary Terán de Weiss para conseguir un lugar en el reality Popstars (Telefe). Si bien pasó el casting y hasta tuvo una presentación frente a los tres jurados Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García, tomó la decisión de dar un paso al costado y renunciar al programa. Esto llamó ampliamente la atención y ahora ella decidió contar cómo fue su experiencia en la competencia.

“Por lo poco que estuve —tuve un par de días de grabación, creo que cuatro—, la verdad que superbién y el equipo relindo”, aseguró Valentina en diálogo con Primicias Ya (América TV). “Me dio mucha lástima tener que irme porque realmente tuve una buena experiencia”, se sinceró. Asimismo, dijo que continúa viendo el programa y que está ansiosa por saber quiénes integrarán la nueva banda de pop femenina de la Argentina.

“Me dio mucha lástima tener que irme porque realmente tuve una buena experiencia”, dijo Pergolini sobre su paso por Popstars (Foto: Captura de video)

Sus palabras fueron compartidas en la emisión del martes 6 de octubre de Lape Club Social (América TV) y, según contó Paula Varela, el motivo de su renuncia del reality fue su flamante participación en el rodaje de la tercera temporada de En el barro (Netflix), el spin-off de El Marginal creado por Sebastián Ortega y producido por Underground. Dijo que ya se terminó de grabar la nueva entrega de la serie y que próximamente comenzará la producción de la cuarta.

Así fue el paso de Valentina Pergolini por Popstars

Más de diez mil aspirantes enviaron sus videos para el casting virtual de Popstars y fueron evaluadas por los tres coaches, el productor musical Fernando López Rossi, la directora vocal Vir Módica y la directora coreográfica Analía González, y los jurados. Solo 3000 pasaron a la siguiente instancia en el Estadio Mary Terán de Weiss, donde tuvieron una prueba de danza y otra vocal que significó una interpretación de una canción a capella de 30 segundos. Una de ellas fue Valentina Pergolini.

Valentina Pergolini interpretó una canción de Britney Spears en su audición para Popstars

Con un top plateado con capucha, pantalones rosados y el número 2274, la actriz interpretó “Baby One More Time” de Britney Spears con mucha actitud y presencia, sabiendo que tenía una sola oportunidad para mostrar su talento. “Siento que hay una muy linda energía, un montón de chicas que vienen por lo mismo. Está buenísimo. Estoy supercontenta”, expresó tras su performance. Al final de la jornada, Nicolás Vázquez anunció en voz alta su número y la joven gritó de emoción y corrió a abrazarse con sus compañeras.

Pergolini avanzó a una siguiente instancia de casting en la que cantó “Desafiando al destino” de María Becerra. “Valen, necesitamos saber si creés que estás ready para trabajar firme y fino y con mucho ojo, en que tu voz esté como más firme”, le dijo Torres en su devolución. “Realmente tenés mucho ángel, tenés interpretación, tenés una linda parada en el escenario y tenés como mucha luz”, agregó.

Si bien llegó a presentarse frente al jurado, la joven cantante decidió renunciar al reality para priorizar otro proyecto (Foto: Captura)

Si bien inicialmente la joven se mostró dispuesta a seguir en carrera, dos días después de ese casting grabó un mensaje que se emitió en televisión luego de su performance. “Hoy me toca decir que no voy a seguir más en Popstars. Soy actriz, soy cantante, me considero artista y a veces los proyectos llegan en momentos justos. Hoy tengo otro proyecto con el que decido avanzar y nada, tengo que decir adiós a Popstars”, anunció para oficializar su salida del programa.