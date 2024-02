escuchar

Tras más de 20 años de relación, Nito Artaza y Cecilia Milone protagonizan una inesperada y escandalosa separación. En las últimas semanas, la expareja confirmó la ruptura en medio de rumores de infidelidad por parte del humorista. Sin embargo, hasta el momento se guarda con hermetismo el motivo que los llevó a tomar esta decisión; pero fue Sabrina Artaza quien se refirió a la situación que atraviesa su padre y deseo que encuentre lo “mejor”.

Cecilia Milone y Nito Artaza se separaron este 2024 Instagram

En 2017, Nito Artaza y Cecilia Milone contrajeron matrimonio luego de un largo y polémico romance, con diversas idas y vueltas. Cuando parecía que la calma y estabilidad había llegado para ambos, los rumores en torno a su separación comenzaron a resonar junto al inicio del 2024, y pronto se convirtió en una realidad, cuando la actriz confirmó la información a través de su cuenta de Instagram. “¿Quieren saber si estoy separada? Sí. Ahora estamos separados. Como muchas veces. Nunca ‘públicamente’ sabrán los motivos. Siempre permanecemos en silencio”, fueron sus contundentes palabras. Luego, brindó una serie de entrevistas en algunos medios de comunicación, pero mantuvo cierto resguardo sobre el vínculo con el humorista.

Lo cierto es que los rumores son diversos y uno de ellos indica que la relación terminó a causa de un amorío de Artaza con la joven bailarina, Belén Di Giorgio, lo que fue negado por ambas partes. “Lo que yo quiero aclarar es lo de siempre. En esta discusión que hemos tenido con mi esposa, nunca se habló de infidelidad. Nunca estuvimos en esa agenda. Hablamos casi diariamente con ella”, fueron las palabras del humorista, días atrás, en diálogo con Intrusos (América TV).

Sabrina Artaza habló de la separación de su padre (Foto Instagram @artazanito)

Ahora, se suma una nueva voz al escándalo y es la de Sabrina Artaza, quien mantiene un vínculo muy cercano con su padre y vive de cerca la situación que atraviesa. En este sentido, la también humorista creyó necesario aclarar que todo el contenido que comparte en redes sociales es parte de los personajes que realiza.

Esta aclaración la expresó en una entrevista con Juan Etchegoyen, quien en su ciclo online Mitre Live, reveló el diálogo que mantuvo con la actriz -que actualmente se encuentra en la Argentina, ya que está radicada en Francia-, luego de verse involucrada en la polémica por un video sketch que realizó y fue vinculado con la separación de Nito, cuestión que no fue intencional, según sus propias palabras.

“Por ahora prefiero no decir nada de la separación de mi papá y Cecilia. Ya demasiado con un video mío que pasaron, que no era ninguna indirecta, sino un chiste para mi papá, pero entiendo que todo está muy sensible”, expresó Sabrina. Y si bien decidió no dar detalles acerca de esta polémica ruptura, fue concisa en su postura: “De verdad deseo lo mejor para los dos, ya que no se estaban haciendo bien”. De esta forma, dejó en claro que, tal como lo hace su padre, se mantendrá alejada del escándalo.

El mensaje de Cecilia Milone por el Día de los Enamorados

A diario, Cecilia Milone, a través de sus redes sociales, deja al descubierto algunos pensamientos y reflexiones que rápidamente son relacionadas con su separación. Este 14 de febrero, que se celebra el Día de los Enamorados, compartió en Instagram una imagen en la se puede leer: “Ojalá te enamores (maldición gitana). Ojalá ames (mi bendición pisciana)”.

La publicación de Cecilia Milone por el Día de los Enamorados (Foto Instagram @ceciliamilone)

Asimismo, acompañó la imagen con una reflexión. “Lo dejo por escrito: porque el día de los enamorados es el #14DeFebrero pero yo, hoy, no brindo por ellos. Brindo, por los que aman, por los que son amados, por los que saben amar, o esperan que los amen. Enamorarse, se enamora cualquiera. Brindo, por el amor… ¡Qué tanto!”, cerró.