Con la intención de cuidar la imagen de Nito Artaza, su abogado Walter Cormace estuvo esta tarde en Intrusos para desmentir algunas de las cosas que se estuvieron diciendo sobre su separación de Cecilia Milone, uno de los temas que más rumores generó en el último tiempo.

En crisis desde septiembre de 2023, las versiones sobre la ruptura cobraron un nuevo ida y vuelta en estas semanas cuando vieron la luz unas imágenes que mostraban a Artaza caminando en la playa junto a la bailarina Belén di Giorgio, a quien señalaron como una de las razones del fin del matrimonio. Pero Di Giorgio, quien trabajó en diferentes obras tanto con Artaza como con Milone, negó tales acusaciones y aseguró, en cambio, que había forjado con ellos una relación muy cercana, casi familiar. “Primero, comenzó como una relación laboral y después tuvimos una amistad muy linda”, comentó la bailarina cuando fue consultada al respecto.

Por su parte, el abogado de Artaza, Cormace, negó que Artaza y Milone estuvieran tramitando el divorcio, así como también descartó que haya una tercera en discordia entre ellos o que haya habido, incluso, una infidelidad. “ Nito hoy no es infiel”, aseguró y remarcó: “No se habló de dinero ni de divorcio”.

Cecilia Milone y Nito Artaza están separados desde septiembre de 2023 Gerardo Viercovich

“A partir de septiembre de 2023, Nito tiene un distanciamiento con Cecilia”, reconoció Cormace y sumó: “Desde ese momento hasta la fecha, ese distanciamiento no se materializó en ningún tipo de divorcio en el ámbito legal. No hay divorcio legal, sí un distanciamiento de común acuerdo”.

Consultado sobre si va a haber un divorcio en el futuro y teniendo en cuenta información que proveyeron los periodistas del programa que apuntaba a que Milone ya se había contactado con un abogado para tramitar el divorcio, Cormace respondió que hoy “no se sabe”.

“Se lo vincula a Nito con esta chica Belén, totalmente falso. (...)”, prosiguió el abogado. “Nito no estuvo en Mar del Plata, Nito no está saliendo con esta chica Belén. En estas situaciones Nito no estuvo, ahora en otras situaciones pasadas seguramente habrá cometido errores, pero no acá”.

“El amor no duele”

Por otro lado, cuando ella fue consultada al respecto sobre su separación y los rumores de infidelidad, optó por no dar una respuesta muy precisa y enfocarse en su carrera, dejando el terreno libre a las especulaciones. Además, Milone subió un video a Instagram deslizando un mensaje que pareció alusivo al momento que está atravesando con Artaza: “El amor no duele. Es casi perverso que esté tan instalado esto”, fue lo primero que dijo la actriz en el clip. “Ese dolor que te destroza el corazón es el desamor. Es la traición a tu amor, o es la ausencia de un amor... pero de ninguna manera es el amor que habita en tu corazón”, continuó.

“¿A vos se te ocurriría decir que alguien murió de oxígeno?”, se preguntó en voz alta. “No, nunca diría eso, pero sabés perfectamente que te podés morir por falta de oxígeno. Con el amor ocurre lo mismo. Eso que vos sentís, todo ese amor que sentís, o ese amor que te tienen, es lo único que te salva”, reparó con profunda seriedad y sensibilidad.

“No caigas en la trampa. Repetí conmigo, fuerte y claro: El amor no duele”, enfatizó Milone. “Te lo juro”, sentenció, sin nombrar en ningún momento a su ex.

Cecilia Milone prefiere no dar respuestas sobre lo que está atravesando con Nito Artaza aunque va dejando algunas pistas Hernan Zenteno - La Nacion

“Desgaste y aspereza”

Para Cormace: “Hay un estado de ánimo muy bueno entre ellos, una gran amistad”. Sin embargo, los periodistas del programa dijeron tener la información opuesta: hablaron de una Cecilia tristísima y enojada por una infidelidad que sí habría ocurrido y de una mala relación entre la expareja. “Desgaste y aspereza no es lo mismo que tener una mala relación”, señaló el letrado y sumó: “Llamale pseudo-amistad. No hay un encono, no hay una discordia”.

Milone y Artaza están juntos desde 1999, cuando él estaba casado con Cecilia Oviedo. La pareja tuvo varias idas y vueltas hasta que se casaron en 2017 en Corrientes y desde entonces todo parecía ir viento en popa hasta que el año pasado empezaron las primeras señales de una fuerte crisis, que terminó en una separación.

Consultado sobre si Artaza tiene la esperanza de volver con Milone, Cormace respondió: “No sé si esperanza de volver, pero es una relación que trasciende fronteras. (Son como) esas parejas que salen muchísimos años y se guardan ese cariño... Ustedes saben lo que es”.

“Quien nace pirata, muere pirata”

Cecilia Oviedo, exmujer de Nito Artaza, entró en la polémica asegurando que "quien nace pirata, muere pirata" Captura de video

La exmujer de Artaza, Cecilia Oviedo, también hizo declaraciones sobre la ruptura, asegurando que “quien nace pirata, muere pirata”.

“Si vos estás saliendo con un hombre casado, un hombre que le está mintiendo a su mujer, un hombre que está trampeando, y no una vez, sino años, ¿qué te hace pensar que después, cuando vos te ponés en pareja con ese hombre, con vos va a ser diferente?”, preguntó Oviedo. “Hay una esencia que no se cambia, hay valores que no se cambian”, remarcó.

LA NACION