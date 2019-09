La colección que se lanza a 25 años de la muerte de Kurt Cobain presenta remeras y buzos con bocetos, pinturas y notas escritas a mano Crédito: Stephen Sweet/Shutterstock

Desde su muerte en 1994, Kurt Cobain fue inmortalizado de todas las maneras que uno pueda imaginarse: libros, discos tributo y más. Ahora, el líder de Nirvana será conmemorado con una colección oficial de indumentaria, inspirada en las obras de arte del cantante y en textos de sus diarios personales.

Curada por su hija, Frances Bean Cobain, la colección 'Kurt Was Here' presenta remeras y buzos adornados con bocetos, pinturas y notas escritas a mano de Cobain. La colección es una asociación entre The End of Music, LLC (el brazo comercial de la herencia de Cobain) y Live Nation Merchandise, y se lanza hoy en Barneys, los locales Selfridges en el Reino Unido y en el sitio web KurtCobainShop.com.

La colección de edición limitada presenta más de 50 prendas en total, disponibles en tallas y estilos unisex. Según Live Nation, los diseños fueron tomados directamente de las ilustraciones originales de Cobain y no fueron editados o redimensionados en las prendas, manteniendo al menos un poco de integridad bajo control.

Aunque fue su música la que recibió más atención, Cobain también fue un artista prolífico, y las ventas de sus pinturas y dibujos alcanzaron decenas de miles de dólares en subastas. Y si bien el merchandising y la vestimenta de Nirvana con la imagen de Cobain fueron un elemento básico entre los universitarios, esta es la primera colección de ropa que presenta el archivo personal de trabajo de Cobain.

Remeras de la colección Kurt Was Here, con bocetos, pinturas y notas escritas a mano de Kurt Cobain Crédito: Gentileza Barneys

Cada elemento de la colección fue "diseñado bajo la dirección creativa" de Frances Bean, quien ahora es el única administradora de la entidad comercial de su padre, después de que su madre Courtney Love renunciara en 2010.

Frances Bean, sin embargo, ha permanecido en silencio a lo largo del tiempo sobre la muerte de su padre -aparte de algunas breves entrevistas- y no está claro en qué medida trabajó en esta colección, aparte de elegir el material de origen. La joven de 27 años rechazó hablar sobre este proyecto y tampoco hizo comentarios en las redes sociales (su Instagram está lleno de fotos de sí misma y breves canciones de portada, y no ha publicado en Twitter desde marzo de 2018). Aun así, según los informes, Frances Bean también eligió la portada del disco de rarezas de Nirvana: Silver: The Best of the Box, por lo que es plausible que ella también haya tenido una mano en elegir el arte para esta colección.

Si bien algunas personas cuestionaron lo que podría generar lanzar una colección de ropa con la imagen de Cobain, esta no es la primera vez que una compañía trata de capitalizar la popularidad duradera del cantante. Todos, desde American Eagle hasta Forever 21, continúan lanzando merchandising inspirado en Cobain, y la marca francesa Vetements vende una remera de 550 dólares con la frase "las revistas corporativas todavía apestan", que el cantante usó en la portada de Rolling Stone en 1992.Un representante de Live Nation dice que esta colección es diferente debido a la participación directa de la herencia y la época en la que se lanza.

Uno de los buzos de la colección Kurt Was Here Crédito: Gentileza Barneys

"Creemos que la importancia del arte es extremadamente potente en el clima social y político actual", le dice el representante a Rolling Stone por correo electrónico, "y que es el momento adecuado para compartir esta colección del trabajo de Kurt con artistas, coleccionistas y fanáticos, permitiendo que ellos experimentarán el legado de Kurt de una nueva manera y celebrarán colectivamente su impacto duradero en el mundo".

La colección 'Kurt Was Here' llega justo después del 25° aniversario de la muerte de Cobain. El cantante fue encontrado muerto en su casa en Seattle en abril de 1994. La policía indicó que fue un suicidio. Una parte de las ventas de la colección se donará a la Fundación Jed, una organización sin fines de lucro dedicada a la prevención del suicidio entre adolescentes y adultos jóvenes.

