La hija de Steven Spielberg contó que es actriz porno y que su padre la respalda

20 de febrero de 2020 • 12:20

Mikaela Spielberg (23), la hija del popular director de cine, Steven Spielberg, anunció públicamente que quiere seguir los pasos de su padre y hacer una carrera en la industria audiovisual. Sin embargo, a diferencia del director de E.T., a Mikaela le gustaría orientarse al cine porno, en el que ya dio sus primeros pasos autoproduciéndose.

Así lo aseguró al medio británico The Sun, al que le contó que sus padres (Spielberg y Kate Capshaw), ya están al tanto de su deseo profesional y que, además, lo avalan. "Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y, francamente, me cansé de que me dijeran que odiara mi cuerpo", le dijo al periódico. "También me cansé de trabajar día a día de una manera que no me satisfacía". El nombre artístico de Mikaela en la industria es SugarStar, y buena parte de su trabajo se puede encontrar actualmente en la plataforma de contenido erótico PornHub.

Además de las declaraciones que hizo a la prensa, la joven se refirió al tema en sus redes sociales y expresó: "Tengo ganas de hacer este tipo de trabajo, puedo 'satisfacer' a otras personas, pero eso se siente bien porque no es de una manera que me haga sentir violada".

De esa forma, la joven de 23 años anunció que acaba de lanzar su carrera de entretenimiento para adultos y que ella será su propia productora. "Segura, sensata, consensuada es el objetivo para todos ustedes. Mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mi elección. No le debo a una sola persona mi autonomía o virtud solo por un nombre", añadió la Mikaela, que también quiere conseguir trabajar como bailarina en un club de striptease.

Actualmente reside en Nashville, la capital del estado de Tennessee, en los Estados Unidos. Su principal esperanza, según anunció, es "lograr llegar a un lugar lo suficientemente lucrativo como para no estar atada financieramente". En ese sentido, apuntó: "Entonces realmente podré comenzar a decirle a la gente que no hay nada malo en que use mi cuerpo de una manera en que me sienta cómoda para mantenerme a mí misma".