Este viernes a la mañana se conoció la triste noticia de la muerte del reconocido actor Claudio Rissi, famoso por su papel de Borges en El marginal. Por lo que confirmó la Asociación Argentina de Actores, el artista falleció a los 67 años, enfermo de cáncer. Pese a que muchos colegas ya lo despidieron mediante sus redes sociales, una de las personas más afectada es su novia, Natalia Ojeda, con quien tuvo a su único hijo.

Por lo que se sabe, comenzaron su romance en 2019 a distancia. El vínculo se consolidó durante la cuarentena por la pandemia de coronavirus, cuando él decidió instalarse en la casa de ella, en Chaco, para transitar el encierro.

La historia de amor de Claudio Rissi y su novia, Natalia Ojeda

En 2021, en una entrevista con Esto no es Hollywood, programa de radio de Fernanda Iglesias, Claudio Rissi contó que su relación con su novia empezó gracias a las redes sociales. “Me avanzó por Instagram. Hablamos por ahí, le pedí su teléfono, hablamos después por WhatsApp y un día se vino para Buenos Aires, se tomó el último vuelo del Chaco y el primer vuelo de Buenos Aires. Se vino un par de horas y se fue, estuvimos juntos acá y se fue”, rememoró aquella vez.

Ella le mandó un mensaje por Instagram y comenzaron una relación a distancia

Y precisó: “Después, cada 15 o 20 días tomaba el avión y se volvía a casa. Al principio, para mí era una informalidad y luego empecé a necesitarla, fui descubriendo que quería viajar con ella, me invitaban a festivales y le decía: ‘Natalia tomate el avión y venite’. Y así hacíamos”.

Luego llegó el 2020 y, con él, la pandemia y la cuarentena. Pero para Claudio y Natalia fue diferente. “Mi cuarentena estuvo buena a pesar de todo. Me quedé en Chaco, en casa de ella”, sostuvo Claudio Rissi en esa entrevista y también contó: “Me fui por cuatro días. Tenía cuatro remeras, dos pantalones y cuatro calzoncillos. Había ido a presentar la película La sombra del gallo a Concordia, entonces dije: ‘Me voy a ver a Natalia y después me vuelvo a Buenos Aires’. No me quedé cuatro días, me quedé un poquito más...”.

La foto del actor junto a su novia Natalia y el hijo de ella

Asimismo, reveló cómo fue vivir ese tiempo de cuarentena junto a ella, con quien se estaba conociendo. “Nos habíamos ido juntos de vacaciones y en febrero fui por cinco días a Chaco y me quedé 25. La pasé muy bien, reaprendiendo cosas, conviviendo también con Joaquín, el hijo de Nati”, dijo.

En 2021, se dio a conocer que Natalia Ojeda y Claudio Rissi tuvieron un hijo, siendo el primero del actor. Sobre eso, dejó en claro su felicidad. “Esto me alucina, me hace muy bien, estoy bien con ella, estamos construyendo un proyecto de familia. Me da mucha felicidad y me siento con mucha gratitud porque la vida me está dando esto a esta edad, que yo no esperaba”, sostuvo, con emoción.