La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce: el gesto que lo dejó “dolido” y la visita de ella que confirmó que era amor verdadero

Taylor Swift sorprendió a sus seguidores con un anuncio que rápidamente se convirtió en tema del momento: mediante un posteo en Instagram, la cantante confirmó que se va a casar con el jugador de la NFL Travis Kelce. La noticia no tardó en generar un verdadero furor entre sus fanáticos, quienes celebraron y compartieron la información a gran velocidad. Al mismo tiempo, comenzaron a circular nuevamente detalles sobre la historia de amor de la pareja, lo que despertó la curiosidad y entusiasmo sobre cómo comenzó su romance y los momentos más destacados de su relación.

Taylor Swift anunció su compromiso con Travis Kelce (Foto: Instagram @taylorswift)

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, escribieron para acompañar su carrete de fotos, lo que provocó un verdadero revuelo entre los fans. En las imágenes, la pareja aparece en un romántico e íntimo jardín lleno de flores, un escenario que parece salido directamente de la letra de alguna de las canciones de amor de Taylor.

Una pulsera, un flechazo y un compromiso: la historia de Taylor y Travis

Taylor Swift y Travis Kelce: la historia de amor de la pareja que pasó de un flechazo al compromiso AP/Julio Cortez, Archivo

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce comenzó de una manera tan inesperada como encantadora. En julio de 2023, Travis asistió a uno de los conciertos de la cantante en el Arrowhead Stadium de Kansas City, donde intentó entregarle una pulsera con su número de teléfono. Sin embargo, no logró hacerlo debido a la falta de interacción directa en ese evento. Poco después, Travis compartió esta anécdota en su podcast New Heights, en donde lanzó: “Si estás al tanto de los conciertos de Taylor Swift, sabés que hay pulseras de la amistad. Quise darle una con mi número, pero no pude hacerlo y me quedé un poco dolido”.

Ese gesto fue el que terminó llamando la atención de Taylor. Según ella misma relató en una entrevista con la revista Time tiempo atrás, fue este momento lo que los acercó: “Empezamos a salir justo después. Así que tuvimos un tiempo considerable en el que nadie lo sabía, lo cual agradezco, porque llegamos a conocernos”.

Taylor Swift anunció que se casa con Travis Kelce (Foto: Instagram @taylorswift)

La pareja mantuvo su relación en privado durante un tiempo y disfrutó de su conexión sin la presión mediática. Sin embargo, en septiembre de 2023, Taylor asistió a un partido de los Kansas City Chiefs, lo que confirmó públicamente su romance con Travis. Al respecto, la intérprete de “Love Story” y “Cruel Summer” aclaró: “Nunca seríamos tan psicópatas como para forzar una primera cita en un evento público”.

Un amor en público: así fue la historia ante los ojos del mundo

A lo largo de los meses siguientes, ambos compartieron momentos juntos en público, incluyendo apariciones en eventos como el Saturday Night Live y celebraciones del Super Bowl. Su relación se consolidó aún más cuando Taylor apareció en el podcast de Travis en agosto de este año, donde anunció detalles de su próximo álbum y compartieron su química frente a las cámaras.

Taylor Swift anunció su nuevo álbum durante el podcast de su novio, Travis Kelce (Instagram/@newheightshow)

Semanas antes de que se conociera la noticia del compromiso, Travis Kelce abrió su corazón en una entrevista con la revista GQ, donde habló con sinceridad sobre lo que significa compartir su vida con Taylor Swift.

“Cuando estoy con ella, se siente como si fuésemos personas normales. Cuando no hay una cámara, somos solo dos personas enamoradas”, expresó el jugador de 35 años, quien remarcó que su vínculo con la cantante nació de manera natural y espontánea. “Nada de lo que he hecho ha sido un proceso controlado y organizado. Cuando digo que fue tan orgánico, es porque nos enamoramos simplemente por las personas con las que estábamos en la misma habitación”, agregó.

La noticia emocionó a los fans (Foto: Instagram @taylorswift)

En esa misma línea, Kelce se refirió a cómo ambos se acompañan en sus carreras: para él es un orgullo estar presente en los shows de Taylor, incluso desde el lugar de fan. “Me toca ser el plus one. Puedo ir y ser ese fan. Porque soy un fan. Soy fan de su música. Soy fan del arte. Y es increíble que pueda vivir la experiencia de que ella también sea mi acompañante en el campo de fútbol”, señaló.

Ahora, con la confirmación de su compromiso, Taylor Swift y Travis Kelce inician un nuevo capítulo en su historia de amor, consolidando una relación que generó admiración y entusiasmo entre sus seguidores desde el primer momento y que promete seguir causando furor en todo mundo.