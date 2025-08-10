La historia de amor de Diego Schwartzman y Eugenia De Martino: del celestino famoso que los unió al casamiento en octubre

La historia de amor entre Diego Schwartzman y Eugenia De Martino contó con la participación especial de un celestino y una amiga en común entre ambos. Corría el año 2019 y la modelo formaba parte de un lanzamiento de la marca de Ricky Sarkany. En ese entonces, ambos solteros, el empresario aprovechó para presentarlos y a partir de ahí floreció el amor a primera vista.

Diego Schwartzman y Eugenia De Martino se conocieron en 2019 Instagram @eugedemartino

Sin embargo, para sellar el amor hubo que esperar un tiempo más. Ocurrió en septiembre de ese año cuando una amiga en común los volvió a poner cara a cara y, desde ese entonces, sus vidas cambiaron para siempre. Lejos de una interacción en las redes sociales, Schwartzman y De Martino intercambiaron sus celulares, comenzaron a idear planes juntos, hasta que se convencieron de que eran el uno para el otro.

Oriunda de la zona sur de la Provincia de Buenos Aires, De Martino comenzó a modelar a los 17 por hobbie. Dueña de un encanto natural, la mujer comenzó a viajar seguido para acompañar al Peque en el agobiante circuito de la ATP, donde llegó a estar en el Top 10 y competir, de igual a igual, con leyendas del tenis como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Los primeros viajes de la pareja fueron a Roma, Italia, donde el extenista disputó el ATP de esa ciudad en 2020

“Al principio estuvimos un mes comunicándonos sólo por mensaje y recién cuando él volvió de viaje, nos pudimos ver. Pensé que iba a ser todo más difícil, pero por suerte, mi trabajo también me da la opción de la distancia y acomodar mis horarios, entonces suelo acompañarlo”, expresó De Martino en una entrevista que le brindó a la revista Hola!.

Las emotivas palabras de Eugenia de Martino para Peque Schwartzman

La pareja oficializó su romance a finales de 2020. Varios posteos de la modelo en Roma -donde el Peque disputó el Master 1000 de la ciudad italiana- fueron el principio de una relación que perduró en el tiempo y llevó a los dos a convivir rápidamente para que la distancia no erosione lo construido hasta ese momento.

Otro punto que jugó a favor para construir los cimientos de la pareja es el bajo perfil de ambos. Más allá de sus actividades, que los obligan a exponerse e interactuar con el público, tanto Schwartzman como De Martino no suelen mostrar detalles de su vida íntima.

Schwartzman y De Martino desafiaron la distancia y consolidaron un romance

“Gracias por ser el mejor compañero de vida. Por hacer de todos los días, los mejores. Mi demonio preferido, te elijo y te volvería a elegir millones de veces más. Este es el primero de los miles y mejores que nos quedan", fueron las palabras de la modelo al cumplir un año de relación en septiembre de 2020.

Distintos momentos en varios países del mundo fortalecieron la pareja. Todas las vivencias no hicieron más que reafirmar el amor incondicional, hasta que en 2024, Schwartzman tomó la decisión de pedirle casamiento a De Martino.

La propuesta de casamiento de Diego Schwartzman

“Jijiji. Cierro los ojos para no despertarme y que la vida siga siendo un sueño que se vuelve realidad. Hasta viejitos", celebró el extenista en una postal muy romántica con las luces de la Torre Eiffel de fondo y un panorama que cambió completamente a la hora de planificar lo que será el casamiento, con fecha estimada para el 25 de octubre -ninguno de los protagonistas lo confirmó oficialmente-.

Eugenia De Martino con el anillo de compromiso instagram @eugedemartino

Del otro lado, la modelo contestó, de manera virtual, a la propuesta de casamiento. “Gracias por elegirme y agradezco a la vida habernos encontrado, te buscaría en esta y en todas las demás. Te amo”, subrayó, sobre un evento que tendrá, seguramente, una larga lista de invitados, entre ellos una gran cantidad de deportistas que acompañaron la trayectoria del extenista, quien se retiró de la actividad profesional en el Argentina Open de este año.

Con los preparativos para una celebración que está a la vuelta de la esquina, el Peque y su pareja tuvieron la clásica despedida de solteros. Junto a sus amigos de toda la vida, el deportista viajó a España, más específicamente a Ibiza, donde aprovechó las altas temperaturas de este destino y disfrutó de una estadía que incluyó un momento de relax con su círculo más íntimo, la visita a las playas paradisíacas y diferentes menús como langostinos, sushi y hasta medialunas.

El viaje de Eugenia De Martino, novia de Diego Schwartzman, junto a sus amigas

Por su parte, Euge De Martino y sus amigas eligieron otro destino de Europa para la despedida: Grecia. Al arribar a esta nación, la modelo comenzó a registrar todos los movimientos con su cámara de fotos y hasta documentó su estadía con un video que se hizo viral en las redes sociales.

“Un viaje que no me voy a olvidar nunca más. Yo celebro la amistad como la mejor forma de amor correspondido y desinteresado. De los vínculos más transparentemente elegido. De por medio no hay sangre, compromisos ni motivos más que simplemente amor. Mis amigas son ese lugar seguro que siempre se siente como estar en casa", sintetizó De Martino sobre un viaje que quedará para siempre en su recuerdo.