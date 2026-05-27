Continúa la lucha por mantener a los Bears en Illinois: la ley que los liberaría de impuestos

La disputa por el futuro estadio de los Chicago Bears atraviesa una semana decisiva en Illinois. Mientras los legisladores estatales avanzan hacia el cierre de la sesión de primavera, dirigentes políticos, autoridades locales y estados vecinos intensifican las negociaciones para definir dónde jugará la franquicia en las próximas décadas.

En Illinois buscan aprobar un proyecto que beneficiaría el plan de los Bears

Según informó NBC 5, en el centro del debate en Illinois aparece una iniciativa conocida como la ley de “megaproyectos”, una propuesta que podría reducir la carga impositiva del equipo si finalmente construye un nuevo estadio cubierto en Arlington Heights.

El último día de la sesión legislativa en Springfield será el 31 de mayo, por lo que los impulsores del proyecto cuentan con menos de una semana para conseguir la aprobación definitiva de la iniciativa.

El alcalde de Arlington Heights, Jim Tinaglia, se mostró optimista sobre las negociaciones y aseguró que todavía existe margen para alcanzar un acuerdo en las últimas horas del debate parlamentario.

Tinaglia sostuvo que el gobernador JB Pritzker y los legisladores estatales trabajan para concretar el proyecto y dejó en claro que está dispuesto a esperar hasta el último minuto si es necesario para mantener a los Bears en Illinois.

La expectativa del municipio es lograr que la franquicia construya un gigantesco complejo deportivo y comercial en el predio del antiguo hipódromo de Arlington Park.

Qué propone la ley de megaproyectos y cómo beneficia a los Bears

De acuerdo con el análisis publicado por Fox 32 Chicago, la iniciativa permitiría que desarrolladores de grandes proyectos inmobiliarios accedan a importantes beneficios fiscales durante décadas.

El proyecto está diseñado para emprendimientos de al menos US$100 millones y, en la práctica, abriría la puerta para que los Bears negocien condiciones tributarias especiales con las autoridades locales.

Entre los puntos principales del proyecto aparecen:

Congelamiento de la valuación fiscal de la propiedad antes de iniciar la construcción.

Posibilidad de realizar pagos especiales en reemplazo del impuesto inmobiliario tradicional.

Exención del impuesto estatal a las ventas para materiales de construcción.

Programas estatales de financiamiento para municipios vinculados a desarrollos turísticos y de entretenimiento.

Uno de los aspectos que generó conflictos es el esquema conocido como PILOT (payments in lieu of taxes). Bajo ese mecanismo, el equipo no abonaría el impuesto inmobiliario convencional, sino que negociaría pagos especiales directamente con organismos locales y distritos fiscales.

Los Chicago Bears tienen como posibilidad mudarse a Arlington Heights Instagram @soldierfield

Los acuerdos deberían ser aprobados por las autoridades municipales y organismos afectados, pero los críticos sostienen que esto podría reducir considerablemente los ingresos destinados a escuelas, bibliotecas y servicios públicos, explicó Fox 32.

El ahorro millonario que tendrían los Bears con la ley que busca aprobar Illinois

Un informe citado por Fox 32 Chicago señala que los Bears podrían ahorrar más de US$1500 millones en impuestos inmobiliarios a lo largo de 40 años si la ley entra en vigor y el estadio se construye en Arlington Heights.

El estudio utilizó una estimación conservadora del especialista en impuestos deportivos Geoffrey Propheter, quien calculó que un estadio de estas características tendría un valor de mercado cercano a US$675 millones. Bajo las tasas actuales de Arlington Heights, el equipo debería pagar aproximadamente US$53,2 millones anuales en impuestos inmobiliarios.

Sin embargo, con la ley de megaproyectos vigente, el valor fiscal del terreno quedaría congelado antes de la construcción del estadio. Como consecuencia, la factura anual del impuesto inmobiliario bajaría a menos de US$4 millones.

El análisis además proyecta que, incluso si los Bears acordaran un pago adicional de US$10 millones bajo el esquema PILOT, el total de su carga tributaria rondaría los US$14 millones por año. Eso representaría un ahorro cercano a US$39 millones anuales respecto de lo que deberían pagar bajo el sistema actual.

El congelamiento impositivo podría extenderse durante cuatro décadas debido a que el proyecto superaría los US$1000 millones en inversión total.

El proyecto de ley permitiría a los llamados megaproyectos negociar pagos fiscales con gobiernos locales

Indiana busca quedarse con el proyecto y con los Chicago Bears

Mientras Illinois debate la ley, el estado vecino de Indiana intenta atraer a la franquicia. El gobernador Mike Braun aseguró durante una entrevista televisiva que podría convertirse en un mejor socio comercial a largo plazo para los Bears.

El estado ya aprobó una legislación destinada a incentivar la construcción de un estadio en Hammond, cerca de Wolf Lake. Braun incluso afirmó que las probabilidades favorecen a Indiana en la competencia por quedarse con el equipo.

El posible traslado hacia Hammond aparece como una amenaza para Illinois. Según el análisis mencionado por Fox 32, un estadio allí seguiría ubicado relativamente cerca de Chicago, a unas 20 millas (32 km) de Soldier Field, frente a las 38 millas (61 km) que separan al centro de la ciudad de Arlington Heights.