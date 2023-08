escuchar

Thiago Medina y Daniela Celis volvieron a ser noticia luego de que ella anunciara el embarazo de gemelos este jueves por la tarde, tras los rumores que corrieron en los últimos días. Todo esto se da en un marco extraño, ya que se presume que estarían distanciados; sin embargo, no es la primera vez que protagonizan diferencias, porque desde que se conocieron en el reality de Gran Hermano (Telefe), la pareja tuvo muchos vaivenes.

La historia de amor entre Thiago Medina y Daniela Celis nació a fines del 2022, cuando ambos ingresaron a la casa de Gran Hermano para cumplir sus sueños: él de salir a adelante económicamente y ella la de hacerse famosa en los medios de comunicación.

Daniela Celis y Thiago Medina, los protagonistas de un amor que nació en un reality

Por su humildad, el joven era uno de los principales candidatos a quedarse con el reality; sin embargo, a medida que pasaron las semanas, perdió esa condición y mucho tuvo que ver su relación con Daniela. Lo que comenzó como un juego y besos a escondidas, se transformó en un conflicto; en especial, para ella, que estaba confundida con sus sentimientos.

Un momento clave de la pareja fue la eliminación de Daniela, quien ya afuera de la casa se enteró de mucho de los dichos de Thiago contra ella. “Un rato estoy bien y al otro, estoy mal. Pero es porque Dani me pone mucha presión también. Yo la re quiero una banda, pero a cada rato está ahí... Yo voy a salir como entré: solo”, dijo el protagonista en uno de los clips que le mostraron a ella en El Debate.

Daniela se derrumbó al escuchar lo que Thiago dijo sobre ella.

Entonces, en el momento del repechaje, la participante hizo una campaña bajo el pseudónimo de “Vengañela” para ingresar al reality y tomarse revancha de todo lo que se había enterado. Logró casi el 40% de los votos y volvió a la casa para hacer justicia; no obstante, lo que prometió no lo llevó adelante y volvió a caer en manos de Thiago.

Regresó Venganiela a la casa de Gran Hermano

Daniela y Thiago continuaron su relación afuera de la casa, como lo fue el caso de Ximena Capristo y Gustavo Conti o Natalia Fava y Santiago Almeyda, quienes tuvieron hijos luego del reality. Si bien a la pareja se la veía feliz en cada uno de sus proyectos personales, en marzo de este año, Daniela Celis publicó varios tuits dando a entender que la pareja no continuaría.

Pero todo siguió su curso, ella en el rol de streamer de Fuera de foco y él construyendo su casa para su familia y abriendo una verdulería propia para mejorar su condición de vida.

Hace algunas semanas, Pilar Smith dio la noticia de que Daniela Celis estaba embarazada de gemelos y creció el rumor de que la hermanita demandaría a la periodista. Sin embargo, eso no pasó e incluso este jueves dieron juntas la noticia del embarazo. Pese a eso, Daniela se mostró angustiada y eso sería por dos razones: uno, porque es un embarazo de riesgo, como confirmó Ángel de Brito; y la otra razón, porque estaría justamente distanciada del padre de esos bebés: Thiago. Esto hizo que Daniela no pudiera concretar el anuncio en vivo y tuviera que abandonar el estudio entre lágrimas.

No obstante, después volvió junto a Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar y anunció que espera gemelos. “Y tengo una noticia más tierna. No me encontré con uno, sino que me encontré con dos. Y no van a ser mellizos como fue mal filtrado por todos. Van a ser gemelos”.

La sorprendente angustia de Daniela Celis al anunciar su embarazo

Horas más tarde, Ángel de Brito, quien dialogó con Daniela, aclaró el tema de la denuncia por la filtración pública del embarazo: “No es contra Pilar Smith, sino contra la obra social y la clínica”, detalló.

“Cuando yo digo que estoy en Legales, que mandé carta documento, es a la clínica y a la obra social, porque me enviaron que pasaron los informes, y eso ya es ilegal. Contra el medio y los periodistas no pasa nada, entiendo que es parte de esto”, leyó el conductor en LAM.

Daniela Celis anunció que está embarazada de gemelos

Según lo que contó De Brito, Daniela Celis no tiene la intención de mostrar su embarazo públicamente, así como tampoco revelar el género. Y lo que quedó en incógnita es cómo continúa la relación con Thiago Medina, con el que no comparte vivienda y que todavía no se expresó públicamente al respecto.