Hace algunos días, la periodista Pilar Smith había confirmado el embarazo de Daniela Celis, ex participante de Gran Hermano. Tras dar a conocer la información, corrieron rumores de que la ex participante iniciaría acciones legales contra la periodista. Sin embargo, ambas se presentaron este jueves en el streaming de Fuera de Joda (Tronk) para hablar sobre lo sucedido y fue allí que Daniela anunció, entre lágrimas, que está embarazada de gemelos.

Pilar Smith es colaboradora del stream de los exparticipantes de Gran Hermano: Julieta Poggio, Nacho Castañares, Lucila “La Tora” Villar y Daniela Celis. Sin embargo, en los últimos días corrió el rumor que “Pestañela” iniciaría acciones legales contra la comunicadora por haber dado esa información sin su permiso. Lo cierto era que el enojo de Daniela no era contra Smith, sino contra la clínica y la obra social que filtró detalles su embarazo a través de un documento.

La sorprendente angustia de Daniela Celis al anunciar su embarazo

Este jueves por la noche, ambas protagonistas se hicieron presentes en el programa y aprovecharon el espacio para aclarar el malentendido y demostrar que la relación estaba bien. “Una vez que ya te pedí disculpas, te quería preguntar si es verdad de que ya estás embarazada”, señaló Pilar Smith, dándole la palabra a Daniela.

“Bueno, yo tengo mucho para contar. Primero voy a empezar contando todo lo que pasó”, introdujo y luego agregó: “Se empezaron a viralizar muchas cosas, había cosas que quería que se viralicen y cosas que no. Me re duele... ay no puedo chicos”. Celis no pudo continuar con su anuncio, se quebró y dejó por un rato el estudio para recomponerse.

“No te pongas mal porque hay mucha gente que te ama y todo lo que te ha pasado ha sido con amor”, acotó Smith al ver el malestar de Daniela, y manifestó: “Podés contarnos esas cosas lindas”. Luego de unos minutos, Daniela Celis regresó y contó todo.

Daniela Celis anunció que está embarazada de gemelos

Ya recompuesta, hizo el anuncio que más de un fanático de Gran Hermano esperaba. “Es muy difícil que la vida te cumpla todo lo que vos quieras y lo estoy entendiendo. Sí, voy a ser mamá”, señaló para la alegría de Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar, quienes gritaron y tiraron papelitos al aire. “Y tengo una noticia más tierna. No me encontré con uno, sino que me encontré con dos. Y no van a ser mellizos como fue mal filtrado por todos. Van a ser gemelos”.

Horas más tarde, Pilar Smith dio un móvil en LAM (América) y se refirió al tema: “Yo le pedí disculpas porque hace un tiempo que tenía la información, los fans que me escribían y yo decía ‘creo que sí' hasta que en un momento lo confirmé. No me arrepiento porque era una información que estaba chequeada y linda. Yo creo que cada uno es libre de decir lo que le parece. Dani está agradecida conmigo y la carta documento no sé de dónde salió”.

Pilar Smith habló sobre el embarazo de Daniela Celis

En ese momento, Ángel de Brito aclaró que la denuncia no era contra Pilar Smith, sino contra la clínica que filtró el documento donde se confirmaba el embarazo. Otro de los rumores es que Thiago y Daniela, quienes se conocieron en el reality de Telefe, no estarían pasando el mejor momento en su vínculo amoroso y que no estarían viviendo más juntos, aunque ella no se refirió al tema.

A su vez, De Brito confirmó que Daniela está de “un mes y dos semanas”. Y habló al aire con Camila, la hermana de Thiago, quien no sabía la noticia y se emocionó al escucharla.