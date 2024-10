La historia de Leighton Meester, la actriz que nació en la cárcel, superó un oscuro pasado y se casó con Adam Brody

Escuchar

Si hay un personaje icónico de la televisión juvenil, ese sin duda alguna es el de Blair Waldorf. La “Queen B” de Gossip Girl dejó una marca imborrable en toda una generación y también en aquellas que hoy ven por primera (o décima) vez la serie en Netflix y Max y sueñan con tener una pieza de ese gigante guardarropa. La actriz que interpretó a la reina del Upper East Side fue Leighton Meester, quien tiene una dura historia de vida y resiliencia.

Si bien es cierto que muchos la conocen por el trabajo que hizo en la pantalla chica hace más de una década, o por su relación con Adam Brody -uno de los actores del momento, protagonista de Nadie quiere esto- lo que quizás pocos saben es que en la vida real protagonizó una historia de superación: nació en una cárcel y llegó a la cima de Hollywood.

Seth Cohen y Blair Waldorf o Adam Brody y Leighton Meester llevan más de una década juntos (Foto: Instagram @itsmeleighton)

“Supongo que se puede decir que mis padres tuvieron un estilo de vida muy interesante”, le dijo Leighton Meester a Ellen DeGeneres en 2009. “Vengo de un lugar en el que no era privilegiada y no me daban nada, así que creo que no importa de donde seas, podés lograr cosas buenas”.

Leighton Meester llegó a este mundo el 8 de abril de 1986 en la prisión federal de Fort Worth, en el estado de Texas. En ese momento su madre, Constance, cumplía una condena 16 meses por haber estado involucrada en un contrabando de marihuana desde Jamaica hacia los Estados Unidos junto a su pareja Douglas, el padre de Leighton, y otros dos familiares, incluida su hermana. Esta última escapó y se convirtió en la primera mujer en los Estados Unidos en aparecer en la lista de los 15 más buscados por la Policía, según una investigación que hizo New York Magazine en 2008.

Meester nació en un hospital fuera de la prisión y Constance pudo amamantarla los primeros meses hasta dársela a los abuelos paternos para que la cuidaran mientras ella cumplía su condena. Leighton se crio en Marco Island, una ciudad al suroeste de Florida, y pudo reunirse con sus padres cuando salieron de prisión.

Su historia de vida se conoció públicamente en 2008, cuando estaba en pleno auge de Gossip Girl. La primera vez que habló sobre su origen fue con Us Weekly: “Me hace ser una persona sin prejuicios y de mente abierta. Y creo que me hace apreciar las cosas que tengo ahora”. En aquel momento también dijo que tenía un gran vínculo con su madre, quien trabajaba como escritora.

Leighton Meester nació en Texas mientras su madre cumplía una condena en prisión Instagram @itsmeleighton

Sin embargo, un par de años después la situación familiar de la actriz dio un giro. TMZ publicó en 2011 que Meester demandó a su madre por usar los 7500 dólares mensuales que ella enviaba para su hermano menor, Alexander, en cirugía plástica, bótox y extensiones para el pelo. Constance le respondió con una demanda millonaria por “daños y prejuicios” y, tras una intensa batalla legal, el conflicto decantó a favor de la protagonista de Gossip Girl.

Gossip Girl, Blair Waldorf y una fama abrumadora

Cuando aún vivía en Florida, Leighton empezó a actuar en obras locales hasta que a los 10 años se mudó con su familia a Nueva York, donde fue descubierta por la agencia Wilhelmina Models y empezó su carrera de modelo infantil. Cuando tenía 14 cruzaron el país y se instalaron en Los Ángeles, donde se graduó. En 1999 hizo su debut en la pantalla chica con una participación en La Ley y el Orden (Law & Order), pero su verdadero salto al estrellato llegó cuando fue elegida para interpretar a Blair Waldorf en Gossip Girl, la cual se emitió entre 2007 y 2012 y se convirtió en una de las series juveniles más icónicas y la favorita de muchos.

Entre 2007 y 2012, Leighton Meester interpretó a la icónica Blair Waldorf en Gossip Girl Instagram @gossipgirl

De la noche a la mañana, Meester conoció la fama y se encontró -junto a sus compañeros de reparto Blake Lively, Chace Crawford, Penn Badgley y Ed Westwick- en la cima de Hollywood. Si bien al principio Blair Waldorf apuntaba a ser una suerte de “antagonista” de la historia, para algunos fans se convirtió en el mejor personaje femenino. Más de uno deseó tener ese vestido rojo de Oscar de la Renta con el que corrió por la estación de tren de París para reencontrarse con Chuck o algunas de sus decenas de carteras de diseñador. Además, la química que tuvo con Westwick convirtió a Chuck y Blair (Blair y Chuck) en una de las parejas más memorables de la televisión. Porque ‘3 words, 8 letters...’ ¿Cierto?

Pero, el glamour y la opulencia del Upper East Side de la serie abrumó un poco a una actriz de apenas 21 años que grababa 16 horas por día. “Llegaba a las cinco de la mañana y me iba a las ocho de la noche, muchos días no veía el sol”, reconoció en una charla que tuvo hace unos años con Porter. “Todos tienen su propio viaje, especialmente cuando tienen poco más de veinte años y están descubriendo quiénes son. Debido al éxito del programa, me pusieron en una situación en la que ese viaje se aceleró. Tuve que descubrirlo rápidamente y sin una mente completamente desarrollada para discernir entre lo que es real y lo que no, en quién puedo confiar y en quién no. Tuve mucha suerte y pude encontrar muy pronto a personas que son auténticas y mantener mi amistad con ellas”, rememoró.

La pareja de Blair (Meester) y Chuck (Ed Westwick) se convirtió en una de las más icónicas de la historia de la televisión Instagram @gossipgirl

Si bien contó que aquella fue “una época muy especial” de desafíos personales, aseguró que no la cambiaría por nada. “Es una especie de cápsula del tiempo. Muchas de las preguntas que surgen de eso son ‘¿lo extrañás?’; ‘¿Te encantaba lo que vestías?’ Y lo entiendo, pero – y lo digo con nada más que amor – es como decir ‘la escuela secundaria fue una época increíble para vos, ¿deseás poder volver atrás?’ Y la verdad es que fue tan especial y una experiencia tan única y asombrosa, pero no, no quisiera volver a eso, ¡era una niña!”, aseguró. Dato fashionista: no se quedó con ninguno de los outfits de Blair Waldorf.

De igual manera, el mundo siempre la recordará por ser la nueva “Audrey Hepburn”. Si bien algunos fanáticos desearon que la relación de Blair y Chuck fuera una realidad, Leighton encontró el amor con Seth Cohen. Perdón, Adam Brody.

Leighton Meester y Adam Brody: un primer encuentro, una relación bajo perfil y una familia de cuatro

Durante su época en Gossip Girl, Meester mantuvo una relación con el actor Sebastian Stan, quien interpretaba a Carter Baizen. Pero, en esos años conoció en un restaurante a Adam Brody, quien en el futuro se convertiría en su marido y padre de sus hijos ¿El celestino? Josh Schwartz, productor de The O.C. y Gossip Girl.

En 2011 Leighton Meester y Adam Brody estrenaron la película The Oranges, primer trabajo que compartieron juntos IMDb

En el pódcast Podcrushed Brody reconoció que cuando vio a la actriz de Monte Carlo, se enamoró al instante. Sin embargo, aseguró que ella, a pesar de tener sentimientos por él, lo “esquivaba”. En 2011 coincidieron en The Oranges (La hija de mi mejor amigo) junto a Hugh Laurie, y a principios de 2013 se pusieron de novios.

A fines de ese año se comprometieron y en febrero de 2014 se casaron. Fue una decisión “fácil”, supo decir Brody. En 2015 se convirtieron en padres de una niña a la que llamaron Arlo Day y en 2020 nació su segundo hijo, un niño de quien no se conoce su nombre.

Brody y Meester empezaron a salir en 2013 y un año después se casaron; llevan 11 años juntos y tienen dos hijos IMDb

“Es todo muy íntimo y privado. Es algo que nunca podría expresar con palabras, la verdad. Tener hijos es un viaje muy emotivo y, sin duda, me hizo reflexionar sobre mi propia crianza y mi infancia”, reflexionó Meester en diálogo con People en una entrevista de 2023. “Al tener hijos, quiero darles todo lo que nunca tuvimos cuando éramos niños, pero también ser sincera y abierta sobre lo agradecidos que debemos estar por todo lo que tenemos”, sostuvo.

Suspenso, comedias y dramas de época: los proyectos de Leighton Meester

Si bien muchos escucharon hablar de la Meester actriz y también de la modelo, lo cierto es que tiene una faceta musical que pocos conocen. En 2009 estrenó su canción “Somebody to Love” junto a Robin Thicke y en 2014 lanzó Heartstrings su primer álbum de estudio con nueve tracks.

En 2022, Meester protagonizó la película Fin de semana en Croacia, que se convirtió en todo un éxito de Netflix IMDb

Aunque el mundo la conoce por su trabajo en la serie basada en los libros de Cecily von Ziegesar y quizás también por la película Monte Carlo, que coprotagonizó con Selena Gomez y Katie Cassidy en 2011, en los últimos años se mantuvo bastante activa en la pantalla chica.

En 2018 y 2019 actuó en la serie Padres solteros (Single parents) y en 2022 protagonizó la película de Netflix, Fin de semana en Croacia (The Weekend Away). También tuvo una participación especial en How I Met Your Father, el spin-off de How I Met Your Mother. El año pasado trabajó con su esposo en el filme Río salvaje (Wild River) y además protagonizó la película navideña EXmas.

¿Ahora qué sigue? Además de continuar su trabajo como modelo, hace poco se anunció que se unirá a la segunda temporada de The Buccaneers, una serie de época que se emite en Apple TV basada en la novela homónima de Edith Wharton.

Mientras sus seguidores celebran poder volver a verla en una ficción, ella demuestra día a día que gracias a la resiliencia pudo seguir adelante, cumplir su sueño de actuar y tener -y contener- su propia familia.