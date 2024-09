Qué fue de la vida de los protagonistas de Grey’s Anatomy que abandonaron la serie a lo largo de los últimos 20 años

Escuchar

Diecinueve años, 20 temporadas y 430 episodios. Esos son los números que maneja Grey’s Anatomy. El drama de médicos creado por Shonda Rhimes y estrenado en 2005 se convirtió en una de las series más largas de todos los tiempos yse ubica entre las favoritas del público, sobre todo por sus primeras temporadas.

Sin embargo, durante las casi dos últimas décadas hubo actores que interpretaron personajes protagónicos y que dieron un paso al costado del proyecto. Algunos tuvieron conflictos con el equipo creativo o con sus compañeros de reparto, otros optaron por darle un giro a su carrera, una parte quiso enfocarse en su vida personal y el resto claramente tuvo que respetar la decisión de la producción. Aunque varios continuaron con una exitosa carrera en Hollywood, con series, películas y galardones, una parte no pudo recuperar del todo la fama que adquirió con sus personajes de médicos.

Atención, esta nota contiene spoilers

Katherine Heigl

Katherine Heigl fue Izzie Stevens entre la primera y la sexta temporada de Grey's Anatomy Pinterest

Isobel ‘Izzie’ Stevens fue uno de los personajes protagónicos y más importantes de Grey’s Anatomy. Sin embargo, en la sexta temporada abandonó el hospital Seattle Grace Mery West y no fue hasta el final de la decimosexta parte cuando se supo qué pasó realmente con ella. La salida de la actriz Katherine Heigl generó un golpe fuerte entre los fanáticos. Si bien es cierto que era una cara conocida en Hollywood antes del estreno de la serie, con este papel su popularidad fue en ascenso.

Además de dedicarse a la actuación, Katherine Heigl pinta cuadros y tiene un emprendimiento de alimento para perros Instagram @katherineheigl

Tras su salida de Grey’s Anatomy, trabajó en las películas Año nuevo y El gran casamiento y en 2018 asumió un rol protagónico en la serie Suits como la abogada Samantha Wheeler. Además de dedicarse a la actuación, a la producción y a la vida en familia junto a su esposo y sus tres hijos, actualmente la intérprete de 45 años tiene una marca de alimento para perros y un emprendimiento de venta de productos artesanales y textiles. También pinta cuadros y realiza exposiciones en California.

T. R. Knight

T. R. Knight interpretó a George O'Malley entre la primera y la quinta temporada de Grey's Anatomy; tuvo una participación especial en la temporada 17 IMDb

George O’Malley fue el primero de los cinco internos originales de Miranda Bailey (“Magic” como los fans llaman al grupo) en abandonar la serie. El personaje sufrió un brutal accidente al final de la quinta temporada cuando salvó a una mujer de que la atropellara un colectivo y murió en el quirófano, rodeado de sus compañeros del Seattle Grace Mercy West.

T. R. Knight tuvo un rol protagónico en la serie de Max, The Flight Attendant IMDb

Tras su paso por la serie de Shonda Rimes, el actor Theodore Raymond Knight o T.R. Knight como lo conocen todos, tuvo participaciones en diversas series y en 2020 tuvo un papel en The Flight Attendant, la producción de Max protagonizada por Kaley Cuoco. Ese mismo año tuvo una aparición especial en la temporada 17 de Grey’s Anatomy. En mayo de este año, el sitio especializado Deadline anunció que se sumó al elenco de la comedia Forge, de Jing Ai Ng, al igual que la actriz argentina Eva De Dominici.

Sandra Oh

Sandra Oh se despidió de la doctora Cristina Yang al final de la décima temporada Pinterest

Si hay que hacer una lista de los mejores personajes de Grey’s Anatomy, seguramente Cristina Yang sea parte del Top 10. Sandra Oh se fue de la serie al término de la décima temporada, por la puerta grande y con un final digno del extraordinario trabajo que hizo durante toda la década. Aunque muchos aún la recuerdan por este papel, en los últimos años la actriz tuvo una brillante carrera en Hollywood con múltiples premios y distinciones.

En 2019 Sandra Oh ganó el Globo de Oro por su trabajo en la serie Killing Eve

En 2018 se puso en la piel de Eve Polastri, una integrante del servicio de inteligencia del Reino Unido, para protagonizar junto a la actriz Jodie Comer, Killing Eve, creada por Phoebe Waller-Bridge. El drama due un éxito rotundo y no solo tuvo cuatro temporadas, sino que le valió a Oh un Globo de Oro, un premio del Sindicato de Actores y varias nominaciones a los Emmy. Actualmente, integra junto a Robert Downey Jr. y Hoa Xuande el elenco de la serie The Sympathizer, disponible en Max.

Justin Chambers

Justin Chambers se despidió de Alex Karev en la temporada 16 Pinterest

En un principio Alex Karev no fue precisamente el interno más querido del Seattle Grace, pero con el correr de los episodios se convirtió en un personaje central. Se despidió del hospital a través de una carta al final de la décima sexta temporada y de más está decir que tanto los médicos de la serie como los fanáticos en la vida real se sorprendieron mucho con la noticia.

Justin Chambers Instagram @officialjustinchambers

A los 54 años, Justin Chambers mantiene un perfil bajo, pero no está del todo alejado de los sets de grabación, aunque no mantiene el mismo ritmo que antes. En 2022 estrenó, junto a Miles Teller, Matthew Goode, Juno Temple y Dan Fogler, The Offer (Paramount +), una miniserie biográfica sobre el trabajo de producción de Al Ruddy para hacer El Padrino. Chambers interpretó al mismísimo Marlon Brando.

Kate Walsh

Addison Forbes Montgomery irrumpió al final de la primera temporada con una icónica frase para romper con el romance de Meredith Grey y Derek Shepherd. Sin embargo, la realidad es que los fanáticos nunca la odiaron, al contrario, le tuvieron tanto aprecio que hasta tuvo su propia serie: Private Practice. La actriz Kate Walsh le dio vida a uno de los personajes más memorables de Grey’s Anatomy y si bien su trabajo fijo terminó tras la tercera temporada, tuvo varias apariciones a lo largo de los años.

Kate Walsh se puso en la piel de Addison Montgomery entre la primera y la sexta temporada y tuvo varias participaciones especiales a lo largo de los años Pinterest

Además de tener su propio spin-off de Grey’s Anatomy, Kate Walsh estuvo en muchas series destacadas en los últimos años. Fue Olivia Baker, la madre de Hannah en 13 Reasons Why, The Hundler en The Umbrella Academy y Madeline Wheeler en Emily in Paris. Fuera del set es muy activa en redes sociales donde promociona sus trabajos y Boyfriend su propio línea de perfumes.

Kate Walsh trabajó en 13 Reasons Why, The Umbrella Academy y Emily in Paris, todas producciones de Netflix Instagram @katewalsh

Isaiah Washington

Isaiah Washington tuvo un rol protagónico como Preston Burke hasta la tercera temporada; tuvo una breve aparición en la décima parte IMDb

El Doctor Preston Burke tuvo una abrupta salida de Grey’s Anatomy al final de la tercera temporada que estuvo en línea con la conflictiva y polémica desvinculación del proyecto que tuvo Isaiah Washington, el actor que lo interpretaba. Si bien se hizo mención del personaje a lo largo de la serie, tuvo una suerte de “despedida final” en la décima temporada, cuando le dejó a Cristina Yang su hospital en Zurich.

Isaiah Washington lanzó su libro en 2011 y trabajó en proyectos como actor y director Instagram @therealisaiahwashington

Washington no se despidió de sus compañeros de reparto en los mejores términos y en más de una oportunidad generó controversia por sus comentarios. El actor se mantuvo activo en los últimos años en televisión y en unos pocos días estrena su nueva película God’s Not Dead: In God We Trust. En 2022 dirigió su primer film, Corsicana, y además tiene un libro, A Man from Another Land: How Finding My Roots Changed My Life, que se publicó en 2011.

Patrick Dempsey

Patrick Dempsey abandonó su papel del neurocirujano Derek Shepherd en la onceava temporada de Grey's Anatomy; tuvo una participación especial en la temporada 17

‘McDreamy’ fue sin duda uno de los personajes favoritos del público desde su primera aparición en Grey’s Anatomy hace casi 20 años. La relación del Doctor Derek Shepherd y la Doctora Meredith Grey se convirtió en una de las más importantes de la historia de la televisión. El actor Patrick Dempsey abandonó la serie en la temporada 11, dejando a los fans en un mar de lágrimas. Regresó brevemente en la temporada 17, una sorpresa que nadie veía venir, pero que todos aplaudieron.

EN 2023 la revista People eligió a Patrick Dempsey como el hombre más sexy del mundo Instagram @patrickdempsey

Tras dejar la serie de médicos, Dempsey trabajó en El bebé de Bridget Jones, la secuela del film de 2004, y protagonizó junto a Amy Adams Desencantada, la secuela de Encantada. En 2023 interpretó al automovilista Piero Taruffi en la película Ferrari y protagonizó la cinta de terror Acción de Gracias. Ese mismo año fue elegido como el hombre más sexy del mundo por la revista People. Además de la actuación, se dedica a las carreras de autos, su otra gran pasión.

Eric Dane

Eric Dane interpretó a Mark Sloan entre la segunda y la novena temporada de la serie; tuvo una participación especial en la temporada 17 Pinterest

El actor Eric Dane interpretó al cirujano plástico Mark Sloan y se ganó el aprecio de los fans con un personaje que tuvo mucho humor y varios enredos amorosos. ‘McSteamy’ como lo llamaban dentro de la serie, falleció al inicio de la novena temporada tras las heridas que sufrió en el accidente aéreo y el hospital pasó a llamarse Grey Sloan Memorial.

Eric Dane trabajó en Euphoria y Bad Boys 4

Tras concluir su participación en el drama de médicos, Dane se enfocó en otro tipo de proyectos. Protagonizó el drama de acción The Last Ship y tuvo un destacado rol en la serie Euphoria. Este año estrenó Bad Boys 4, donde compartió elenco con Will Smith y Martin Lawrence y la plataforma Amazon Prime, acaba de agregar su nueva película Una maniobra arriesgada, que coprotagoniza junto a K.J. Apa y la actriz argentina Maia Reficco.

Chyler Leigh

Lexie Grey, interpretada por Chyler Leigh apareció al final de la tercera temporada y fue clave hasta el final de la octava temproada Pinterest

En el primer episodio de la cuarta temporada, Meredith Grey se enteró de que su media hermana, Lexie, comenzó a trabajar en el hospital. Aunque al comienzo la relación entre ambas fue difícil, al final se convirtieron en inseparables. La encargada de interpretar a ‘Lexipedia’, como le decían en la serie, fue la actriz Chyler Leigh. Su trabajo concluyó tras una dramática escena -que los fans recuerdan muy bien- al final de la octava temporada y tuvo una participación especial en el décimo episodio de la temporada 17.

Actualmente, Chyler Leigh protagoniza la serie The Way Home Instagram @chy_leigh

Si bien para muchos aún es Lexie Grey, la realidad es que Leigh tuvo una importante carrera tras salir de la serie. Fue Alex Danvers en las seis temporadas de Supergirl y desde 2023 protagoniza y produce la serie de Hallmark The Way Home, que fue renovada para una tercera temporada.

Sara Ramírez

Callie Torres, interpretada por Sara Ramírez, fue un personaje clave entre la segunda y la doceava temporada Pinterest

La actriz Sara Ramírez se unió a Grey’s Anatomy en la segunda temporada como la Doctora Calliope ‘Callie’ Torres y con el correr de los años ganó cada vez más protagonismo. Tuvo un gran desarrollo de personaje y vivió una apasionada historia de amor con Arizona Robbins, el personaje de Jessica Capshaw. Salió de la serie en la temporada 11.

Sara Ramírez interpretó a Che Díaz en And Just Like That… Instagram @justlikethatmax

Tras su paso por la serie, la también cantante trabajó en la serie Madam Secretary y And Just Like That… la secuela de Sex and The City protagonizada por Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis. Durante las dos primeras temporadas interpretó a Che Díaz, una comediante, conductora de un pódcast, que al igual que ella en la vida real se define como no binaria. El personaje recibió un fuerte rechazo de parte de la audiencia y trascendió que no estará en la nueva entrega.

Brooke Smith

La doctora Erica Hahn interpretada por Brooke Smith, apareció por primera vez en la segunda temporada y abandonó la serie en la temporada número seis Pinterest

Luego de que el Doctor Preston Burke abandonara el Seattle Grace, la Doctora Erica Hahn asumió como jefa de Cardiología. Al principio su trato no era del todo bueno, sobre todo con Cristina Yang. Tuvo una historia de amor con Callie Torres que no terminó del todo bien, por lo que abandonó el hospital. Si bien estuvo poco tiempo, fue un personaje protagónico principalmente en la cuarta temporada y en la primera parte de la quinta.

Brooke Smith trabajó en Criminal Minds, Bates Motel y Big Sky Instagram @therealbrookesmith

La actriz Brooke Smith fue la encargada de interpretar a Hahn. Aunque antes de desembarcar en el drama de médicos ya era conocida por su trabajo en Six Feet Under, tras su paso por la serie trabajó en películas como Interstelar y El escándalo y tuvo participaciones especiales en Criminal Minds, Bates Motel y Big Sky.

Jessica Capshaw

Arizona Robbins se sumó al hospital en la sexta temporada, interpretada por Jessica Capshaw; se fue en la temporada 14 y regresó en la 20 IMDb

En 2009, Jessica Capshaw se unió a Grey’s Anatomy en el rol de la cirujana pediátrica Arizona Robbins. Fue la mentora de Alex Karev, el amor de Callie Torres y una de las médicas más importantes del hospital. El público le la eligió como uno de sus personajes favorito y se entristeció cuando al final de la temporada 14 la actriz se despidió del proyecto.

Jessica Capshaw retomó su personaje de Arizona Robbins en la temporada 20 de Grey's Anatomy Instagram @jessicacapshaw

En los últimos años, Capshaw desarrolló su carrera en el cine con Holidate, la comedia romántica de Netflix protagonizada por Emma Roberts y Lucas Bracey y Dear Zoe con Sadie Sink. Este año sorprendió a los fans al retomar su rol de Arizona Robbins en la temporada número 20 de Grey’s Anatomy. Un dato curioso: Es hijastra de Steven Spielberg. Su madre, Kate Capshaw, está casada con el director de cine desde 1991.

Jesse Williams

Jesse Williams interpretó a Jackson Avery entre la sexta y la X temporada IMDb

Tras su primera aparición en la serie allá por 2009, Jesse Williams se convirtió en una de las caras visibles de Grey’s Anatomy. El actor interpretó al Doctor Jackson Avery, quien siguió los pasos de su mentor Mark Sloan y se convirtió en cirujano plástico. Aunque en 2021 se despidió del elenco protagónico, hizo algunas participaciones especiales en las temporadas siguientes.

En 2022 Williams debutó en Broadway con la obra Take Me Out Instagram @ijessewilliams

Además de sus producciones como modelo y de su debut en Broadway con la obra Take Me Out, en los últimos años Williams participó de la película The Great Lillian Hall y de la tercera temporada de Only Murders in the Building. A principios de este año, el sitio Deadline anunció que el actor protagonizará y producirá la nueva serie de acción italiana de Amazon Prime, Costiera, dirigida por Adam Bernstein.

Sarah Drew

Sarah Drew ingresó a la serie con su personaje de April Kepner en la sexta temporada; se despidió en la 14 y tuvo una participación especial en la 17 IMDb

La actriz Sarah Drew se unió a la serie como la Doctora April Kepner en la temporada número seis, convirtiéndose con el correr de los capítulos en un personaje central hasta el final de la temporada 14. Se despidió de la serie en el mismo momento que Jessica Capshaw y tuvo una aparición especial en la temporada 17 para darle un cierre a la historia de amor de April y Jackson.

Sarah Drew Instagram @thesarahdrew

Drew siguió ligada a la televisión, aunque no solo como actriz, sino también como productora y directora. Fue Cindy Turner en la primera temporada de Cruel Summer y asumió el rol protagónico de Sarah Brown en la serie de Apple TV, Amber Brown. En agosto terminó de grabar la primera temporada de Mistletoe Murders, serie de Hallmark Media que la tiene como protagonista.

Dónde ver Grey’s Antomy

Las 20 temporadas de Grey’s Anatomy se encuentran disponibles en Disney +. A su vez, el 26 de septiembre en los Estados Unidos se estrena la temporada número 21 de la serie.

Además para los fanáticos, en la plataforma streaming también se encuentran disponible las seis temporadas de Private Practice, el spin-off protagonizado por Addison Montgomery. Además, están las seis entregas de Station 19, otro spin-off pero ambientado en el cuartel de bomberos de Seattle.