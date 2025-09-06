La historia detrás de Número desconocido: un escándalo de ciberacoso, el documental de Netflix del que todos hablan

Desde que llegó a Netflix, el documental Número desconocido: un escándalo de ciberacoso no tardó en instalarse como lo más popular de la plataforma. Esta producción, que se sumó al catálogo el 29 de agosto, acaparó la atención de los suscriptores y hoy se mantiene en el puesto número uno del ranking de lo más visto. A raíz de este éxito, muchos se preguntan qué hay detrás de la historia real que inspiró a la directora Skye Borgman a llevarla al streaming.

Era la persona en la que más confiaba; el sorprendente giro del caso de ciberacoso detrás de Número desconocido (Netflix)

Todo comenzó a comienzos de 2021, cuando la vida de Ashley y Owen, dos jóvenes estudiantes de la secundaria de Beal City, Michigan, dio un giro inesperado. Un acosador anónimo los convirtió en su blanco al enviarles un mensaje de texto desde un número desconocido. Con el paso de los días, los mensajes se multiplicaron y esto fue el inicio de un túnel que parecía no tener salida.

La persona detrás de esta situación se había obsesionado tanto con la pareja, que no solo llegó a enviar decenas de mensajes, sino también a realizar publicaciones en redes sociales, donde les aseguró que tenía la misma edad que ellos.

La vida de Ashley y Owen, dos jóvenes estudiantes de la secundaria de Beal City, Michigan, dio un giro inesperado (Netflix)

Aunque los dos recibían mensajes agraviantes, la destinataria de las mayores burlas era Ashley, una adolescente reservada y de contextura delgada. Los ataques en su contra se centraban en su físico, su desempeño deportivo y su relación con Owen. Pero lo peor llegó después, cuando el ciberacosador comenzó a manipular sus imágenes para humillarla en la escuela y, aunque ella le rogaba que se detuviera, las amenazas eran cada vez más fuertes.

Las primeras sospechas recayeron en Khloe Wilson, una compañera de clase, pero no encontraron pruebas fehacientes para incriminarla. Como el ciberacoso siguió durante meses, las madres de los dos adolescentes se involucraron para hallar al responsable, pero no tuvieron éxito. Incluso, optaron por acudir a la escuela para solicitar la intervención del director y las autoridades locales también colaboraron en la investigación.

Luego de agotar los recursos locales, la identidad de la responsable se conoció por la intervención del FBI. Se trataba de una persona muy cercana a los adolescentes, por lo que su nombre conmocionó a toda la ciudad.

¡Cuidado, alerta spoiler!

La autora del acoso era Kendra Licari, la madre de Ashley. Para llevar a cabo el ciberacoso, utilizó una identidad falsa y se valió de una red privada virtual (VPN) para ocultar su ubicación.

La autora del acoso era Kendra Licari, la madre de Ashley (Netflix)

Durante la investigación, se reunieron 349 páginas de evidencia, que incluyó los mensajes que Licari había enviado. La fiscalía y el tribunal no revelaron su contenido, pero lo calificaron de “perturbador” y “detestable”. En abril de 2023, el juez Mark Duthie sentenció en la corte: “No puedo imaginar a ningún padre diciéndole cosas tan horribles a su propia hija”.

El motivo por el que Kendra acosó a su hija y a la pareja de ella todavía es un misterio. Sin embargo, el fiscal David Barberi planteó que el fin de la mujer era que su hija la necesitara. “Alguien más acuñó el término, pero lo llamaron una variante del síndrome de Munchausen cibernético. Este parece ser el tipo de comportamiento que hace que alguien se sienta mal o te necesite en su vida debido a este comportamiento”, precisó.

Kendra Licari envió más de 300 mensajes denigrantes a su hija (Michigan Department of Corrections)

En diciembre de 2022, Licari fue imputada por dos cargos de acecho a un menor. En abril de 2023, fue declarada culpable de acoso cibernético y condenada a 19 meses de prisión. También perdió la tenencia de Ashley, por lo que la joven se fue a vivir con su papá.