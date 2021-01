En anteriores apariciones, el cantante se había mostrado con vendas en toda la cara Crédito: Instagram: @theweeknd

Los seguidores del cantante canadiense The Weeknd quedaron sorprendidos con la apariencia del artista en su nuevo video musical y en una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram.

Su rostro se ve completamente transformado, ya que tiene los pómulos excesivamente marcados, su cara es más ancha y sus labios bastante voluminosos. La nueva imagen del cantante, fue revelada para el videoclip de "Save your tears", el cual fue publicado en su canal de YouTube y ya suma más de siete millones de visualizaciones.

¿La evolución del rostro de The Weeknd?

Abel Makkonen Tesfaye (nombre real del artista) se presentó en agosto de 2020 a los premios MTV Video Music Awards con la cara ensangrentada. En esa ocasión cantó su éxito "Blinding Lights", por la que obtuvo el premio de video del año y mejor video R&B en esa ceremonia.

Luego, en los premios American Music Awards, celebrados en noviembre, hizo su presentación con el rostro completamente vendado. Allí cantó Save your tears y ganó en las categorías de Mejor artista masculino Soul/R&B, Canción favorita Soul/R&B y Álbum favorito Soul/R&B.

Posteriormente, sorprendió a sus fanáticos sin las vendas en su más reciente video. Se trataría de un maquillaje con prótesis faciales para asemejar la apariencia de una cirugía estética exagerada, según reportó The Independent.

Esto logró generar un gran impacto con su último video musical.

Las reacciones

En redes sociales algunos usuarios resaltaron toda la transformación que ha mostrado The Weeknd durante sus últimas apariciones. No obstante, hubo quienes compararon su rostro con el de varios personajes ficticios como la versión atractiva de Calamardo en uno de los episodios de Bob Esponja. También lo relacionaron con las icónicas máscaras que aparecen en la película La purga.

Incluso muchos bromearon al respecto refiriéndose a la canción del artista "Can't feel my face" ("No puedo sentir mi cara").

El cantante, de 30 años, cuenta con cuatro álbumes de estudio: Kiss land (2013), Beauty behind the madness (2015), Starboy (2016) y After hours (2020). A pesar de haber recibido varios reconocimientos por su último álbum, no obtuvo ninguna nominación en los premios Grammy, por lo que en su cuenta de Twitter The Weeknd acusó a esta organización de ser corrupta.

"Los Grammys son corruptos. Me deben transparencia a mí, a mis seguidores y a la industria", trinó en noviembre de 2020. A lo largo de su carrera recibió más de 70 premios, incluyendo tres reconocimientos en los Grammy: dos en 2016 y uno en 2018. Además, su canción "Earned it" fue nominada en los premios Oscar debido a que hizo parte de la banda sonora de Cincuenta sombras de Grey (2016).