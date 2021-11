Andrés Nara confirmó su romance con Debby Giménez, 28 años menor que él: “Nos reímos todo el día”

Andrés Nara, de 64 años, confirmó su romance con Debby Giménez, de 36. El mediático reveló este lunes que están saliendo desde hace un mes y que se conocieron a través de un contacto en común, un amigo del padre de Wanda y Zaira “que le provee la ropa” a ella.

Nara, que estuvo a punto de casarse con la modelo Pamela Costa en abril, reiteró en una entrevista con la cuenta de Instagram de Radio Mitre que seguirá “insistiendo” con brindarle un “hermanito” a sus hijas modelos, aunque admitió que aún es demasiado pronto para proyectar una familia.

Sobre el origen de la relación, Giménez dijo que empezaron a hablar a través de mensajes en las redes sociales. Además, la diseñadora de indumentaria confesó que, en un comienzo, ella no lo había reconocido, hasta que se dio cuenta de quién era. Respecto de qué le atrajo de Nara, reconoció: “Lo que más me llamó la atención es lo divertido y sencillo que es él”. Y sumó: “Nos reímos todo el día”.

Andrés Nara y Debby Giménez, la flamante pareja Instagram @andres_r_nara

A su vez, Andrés expresó que su nueva pareja “se mantiene en un perfil bastante cauto” y no le gusta mucho la exposición. “No se sentía tan cómoda al ver que era conocido”, precisó.

Por lo pronto, el último fin de semana estuvieron en Pinamar y, en las últimas horas, publicaron fotos de una comida que compartieron en Nordelta. “Soy muy familiera, mis papás son muy importantes para mí. Tienen 80 años. Yo soy la que se encarga de cuidarlos”, reveló la empresaria en una entrevista con Los ángeles de la mañana (eltrece).

Debby es sobrina del Pastor Giménez, con quien -confesó- no tiene demasiada relación. A su vez, tiene un hijo de siete años, a quien todavía no le presentó su nuevo compañero.

El romance de Nara se dio en paralelo al conflicto de su hija Wanda con el futbolista Mauro Icardi, al que se refirió en Radio Mitre: “Me dolió mucho, más allá de que no tengo buena relación con él. Mauro se comportaba perfectamente con los hijos de Maxi. No aposté mucho a la relación de entrada, pero funcionaban bien”.

Vieja imagen de Andrés Nara junto a Wanda, su hija, con quien no mantiene un contacto fluido (Foto archivo)

Asimismo, admitió que se enteró de la crisis del matrimonio a través de los medios: “Justo estábamos hablando de ese tema (con Debby) y explotó todo. Decíamos: ‘Qué chico fiel, dentro de los futbolistas son más complicados’. Parece que trajimos mala suerte”.

Por otra parte, señaló que recompuso el diálogo con Wanda tras su pelea, pero que, a diferencia de lo que ocurre con su exmujer Nora y su hija Zaira, su contacto no es fluido: “Con Wanda no hablo desde el día de la madre, el mismo día del conflicto. Yo no conozco a las nenas (Francesca e Isabella). Ella (por Debby) me está diciendo continuamente: prometeme que vas a conocer a las chicas”.

Sobre su fallido casamiento con Costa, dijo que la pandemia y la distancia fueron el detonante de su separación.