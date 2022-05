La impensada vida del sobrino de David Beckham: aprende albañilería y subsiste con un bono del Estado

Freddie Every tiene 21 años y en 2018 comenzó a hacer un curso de albañilería en Barking and Dagenham College, luego de que el Estado le otorgara una beca de150 libras esterlinas como aprendiz y potenciara su perfil. El joven vive junto a su padre Colin en “un departamento de protección oficial” que brinda el Gobierno británico y trabaja en la construcción para “llegar a fin de mes”. Dato no menor, es sobrino de la superestrella del fútbol David Beckham.

La vida actual de Freddie contrasta con la que tenía hasta 2010, cuando sus padres Colin Every y Lynne Beckham se divorciaron. La familia, en ese entonces, emprendió caminos separados. Por un lado, el joven y su hermana Georgina se fueron a vivir con su padre mientras que su hermano menor, Josh de 17 años, se fue con su madre a vivir en una casa valuada en 470.000 libras esterlinas que le compró David a su hermana. Ellos, en cambio, poco a poco comenzaron a perder relación con los Beckham, cuyo patrimonio en 2013. cuando dejó de jugar al fútbol, ascendía a US$47 millones, según la revista Forbes.

Freddie dice ser sobrino de David Beckham Cortesía The Mirror

Después de la ruptura familiar comenzaron a profundizarse las diferencias económica entre los Every y los Beckham. Es decir, hoy el exfutbolista inglés es capaz de duplicar esa cifra solo con el uso de su imagen, como lo hizo con el FIFA 2021, el videojuego más vendido del mundo, donde cedió su imagen por 44,8 millones de euros, en un contrato de tres años, constata ABC.

Lo cierto es que la fortuna de la familia es incalculable, ya que por el otro lado, Victoria Beckham también se convirtió en una máquina de generar ingresos como cantante, modelo y diseñadora. También son dueños del Inter Miami, un equipo de la Major Soccer League (MLS) de Estados Unidos y tienen empresas alrededor del mundo. El último dato publicado por Celebrity Net Worth señala que, en rigor, la fortuna mancomunada de los Beckham asciende a US$450 millones.

La familia de Victoria y David Beckham tienen una fortuna calculada en 450 millones de dólares (Foto: Instagram/@victoriabeckham)

Los lujos y excentricidades que puede costearse la familia que está compuesta por padres e hijos exitosos en todas sus facetas dista mucho de la vida que tiene actualmente Freddie. El joven contó hace unos años que le duele el distanciamiento con sus tíos porque “creció jugando con sus primos Brooklyn, Romeo y Cruz”. En ese sentido dejó en claro que a Harper Seven, la menor de la familia, no la conoce.

Para poder subsistir, Freddie tuvo que hacer un curso de albañilería, por lo que ahora trabaja como ayudante en este oficio, mientras su padre trata de aportar a la economía del hogar con los bonos y beneficios que otorga el Estado, que son £ 75 a la semana. Según indicó el joven en una entrevista para The Mirror en 2018, vive una angustia terrible por haber sido “arrojado a la deriva” por la exitosa familia, sobre todo después de haber compartido tantos momentos con sus primos en “la casa de Posh y Becks”. Dolido por la distancia, no dejó de remarcar que “idolatra a su famoso tío”.

“Estoy lleno de emociones encontradas. Solo quiero poder ir a comer, hablar y ponerme al día. No estoy pidiendo más que eso. Cuando éramos niños los veíamos mucho y tengo muchos recuerdos felices de jugar en su casa, buscar huevos de Pascua y jugar en quads. De repente, todo se detuvo y ahora estoy afuera, mirando hacia adentro, solo viéndolos vivir sus vidas en Instagram o en la televisión”, contó durante la entrevista a ese medio británico.

David Beckham junto a sus sobrinos Georgina y Freddie en una fiesta de disfraces Cortesía The Mirror

Por otra parte, manifestó que aún mantiene algunas cosas en común con sus primos y tíos famosos. Por ejemplo, es amante del fútbol y la moda, aunque esta faceta nunca pudo explotarla por completo, dado que eran muy pequeños y ahora sus condiciones económicas son distintas. El joven señaló que había visto tres veces un documental sobre la vida de su tío para intentar entenderlo y empatizar con él, pero no lo consiguió. En el momento de la entrevista explicó que el único regalo “costoso” que tenía de los Beckham eran unas zapatillas Yeezy de £200 que David le envió como regalo de Navidad en una oportunidad.

Freddie, además, comparó su estilo de vida con la de su primo Brooklyn, quien se casó recientemente con Nicole Peltz, la heredera del multimillonario Nelson Peltz y cuya fortuna asciende a 1500 millones de dólares. La lujosa ceremonia duró varios días y fue celebrada en Palm Beach, en una de las casas de la familia de la joven. Pero a esta elegante fiesta, él no fue invitado.

David Beckham junto a sus hijos en la boda de Brooklyn Instagram @davidbeckham

Según explicó Freddie, para poder ir a los cursos de albañilería y a su trabajo lo tenía que hacer “en una bicicleta de montaña destartalada porque no podía pagar lecciones de manejo”. Además, comenzó a trabajar a los 14 años en un local de pastas en Romford Market, un mercado abierto ubicado en Romford en el distrito londinense de Havering.

En ese sentido, extendió que para él es difícil imaginar la vida de sus primos y trazar un paralelismo con la suya. Él y su padre viven de las “dádivas del gobierno y se zambullen en los contenedores de los supermercados para hacerse de ofertas” y poder alimentarse. Su hermana Georgina, en tanto, pudo independizarse y vivir del fruto de su trabajo, pero tampoco mantiene relación con sus consanguíneos millonarios.

El joven junto a su padre recorren los supermercados en busca de ofertas para alimentarse Cortesía The Mirror

Además, explicó que “rara vez ve a su madre Lynne”, quien sí tiene relación con David y Victoria, por lo que entre ellos se ven más seguido. Por último, aseguró que trata de no hablar con sus amigos sobre su tío superestrella porque “no le creerían” dadas las diferencias económicas que tienen: “No sé cómo lo explicaría”.