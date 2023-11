escuchar

Corría 2017 cuando a la pista del Bailando por un sueño desembarcó una participante “no famosa”: Consuelo Peppino. En ese momento la mujer tenía 65, trabajaba como ama de casa y en una mera cuestión de días se ganó el cariño y apoyo de los fanáticos del ciclo. Supo obtener el puntaje más alto y también fue salvada más de una vez por el público. Si bien no ganó el programa, su participación no pasó inadvertida. A seis años del día en el que se animó a bailar en televisión delante de miles de personas sin ser bailarina, la mujer oriunda de Villa María, Córdoba, aseguró que aunque fue “muy feliz” durante esa etapa de su vida, si hoy la llamaran del programa “no volvería”.

Hace seis años, María Consuelo Peppino deslumbró en el ciclo de Marcelo Tinelli acompañada por el bailarín Agustín Reyero. A pesar de no pertenecer al mundo de la farándula, gracias a su simpatía, esfuerzo y gran desempeño, logró hacerse notar. Sus hijas, nietas y amigas la apoyaron en todo momento y fueron al programa con pancartas para alentarla. La cordobesa se convirtió así en una participante a temer en el teléfono y dejó fuera de competencia a varios famosos. A ella, en tanto, la eliminó Jey Mammon.

Consuelo Peppino y Agustín Reyero participaron del Bailando 2017 Prensa Ideas del Sur

Pero ahora, la mujer tuvo una breve aparición en los medios y rememoró sus épocas en la pantalla chica. En septiembre, dio una entrevista con el programa radial Por si las moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad) y habló de su paso por el programa y cómo cambió su vida a raíz de la exposición. “Fui muy feliz, lo recuerdo con mucho cariño. Lo tengo guardado en mi corazón; pasé momentos muy lindos. Creo que no me di cuenta de donde estaba”, reflexionó Peppino a sus 71 años y aseguró que disfrutó muchísimo la oportunidad.

Asimismo, durante la entrevista la mujer fue consultada por la posibilidad de hacer alguna participación en el Bailando 2023, que actualmente se emite en América TV. Sobre esto, comentó que todavía no lo tenía muy definido, aunque sí dejó en claro que es lo que no haría. “Quiero que quede lo que hice, porque siempre hablaron muy bien de mí”, reflexionó y sostuvo: “Si me vuelven a llamar, no volvería”. Si bien remarcó que tiene “recuerdos divinos”, también dijo que, si la convocaran para hacer solo un ritmo, “quizá me animaría”.

Aunque Peppino era la “no famosa” del certamen, su compromiso y actitud la convirtieron en una de las participantes más destacadas, al punto tal que ese año fue invitada al programa de Mirtha Legrand. Allí la mujer contó cómo llegó a inscribirse en el reality. “Una de mis nietas se enteró de que estaba el casting y me dijo: ‘abuela, tenés que ir, a vos te gusta bailar’”, contó en ese entonces y rememoró que en el casting pedían a mujeres “comunes” que no fueran bailarines.

Consuelo Peppino junto a Agustín Reyero, quien fue su bailarín en el Bailando 2017 Instagram @consuelopepp

Acompañada por una amiga, Consuelo fue al casting y tras varias instancias le avisaron que quedó seleccionada. Desde el primer momento lo abordó desde el lado del disfrute, se refugió en su familia y se alejó de las peleas. No ganó el certamen, pero recibió la oportunidad de subirse a las tablas de Carlos Paz. Ese verano hizo La isla encantada con Pedro Alfonso, Marcelo Polino, Marcos ‘Bicho’ Gómez, Nazareno Casero, Fredy Villareal, Carolina Papaleo, Sol Pérez, Rocío Robles y Belén Pouchan.

Actualmente, la mujer de 71 años se mantiene activa en las redes sociales. Tiene 74 mil seguidores en Instagram donde tiene varias postales de su paso por el Bailando.