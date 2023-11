escuchar

En uno de los primeros programas de Bailando 2023, Kennys Palacios apareció acompañado por dos chicas trans a las que presentó como Sol 1 y Sol 2. Con el correr de las semanas y de los meses, gracias a sus historias de vida, a su desenfado y a su gracia, ambas se convirtieron en uno de los distintivos de esta edición del clásico formato conducido por Marcelo Tinelli.

Hace un par de semanas, Yanina Latorre decidió bajarse de la salsa de tres. Había sido convocada por Romina Uhrig, pero la chimentera se enojó cuando la exparticipante de Gran Hermano faltó a un ensayo por estar enferma y pegó un portazo. Sin demasiado tiempo para cambiar de invitado, la exdiputada nacional aceptó la sugerencia de Tinelli y de Moria Casán y comenzó a ensayar con una de las chicas, Sol 2.

Este miércoles llegó el momento de la verdad. Uhrig, su bailarín Iñaki Iparraguirre y Sol 2 salieron a la pista. “ Sol 1 y yo tenemos una heladería en zona sur, en Burzaco, que atendía yo, pero desde que nos pidieron que vengamos de lunes a viernes, la cerramos. Ayer no vinimos porque ella, que es remisera, trabajó todo el día ”, contó Sol 2 en la previa, en la que, como siempre, coqueteó con el conductor.

Luego, los tres bailaron al ritmo de Marc Anthony, con la participación sorpresa de Sol 1, que luego de la presentación explicó: “Yo trabajo con una de las aplicaciones de transporte. Anoche teníamos muchas ganas de venir, pero a veces es muy complicado y no quedaba otra que salir y darlo todo. Estamos muy felices de estar acá y que nos den esta oportunidad. Es algo único”, indicó entre lágrimas. “ Las chicas iban a los ensayos llorando. No sabés la felicidad de ellas ”, agregó Romina. “Realmente eligieron muy bien sus nombres, porque son soles que nos iluminan a todos, y vivimos algo muy lindo en los ensayos como grupo”, sumó Iparraguirre, emocionado.

“Me cambiaste la vida. Este año, desde que estoy acá, pude decir que fui abusada, pude decir quién me tocó... Hoy día me muestro como soy gracias a vos. Un 14 de junio comenzó este sueño y creo que va a quedar en mi historia. Me encanta que me arrobes y me da vergüenza tus mensajes en Instagram, por eso no te contesto. Soy una boluda. Pero hoy soy quien quiero ser”, le explicó Sol 2 a Tinelli. “ A veces me preguntan dónde está mi familia. En el momento en el que decidí operarme las lolas comencé a ser huérfana. Yo no tengo familia, pero mi familia elegida está acá conmigo y en otros lados. Me di cuenta de que no los necesito”, continuó.

“Ahora puedo contar que fui abusada cuando antes me daba mucha vergüenza contar que habían abusado de mí, que mis tíos o un padre me tocaran, para mí era normal. Voy a estar siempre agradecida, Marcelo. No me importa si me tocaste con tu varita, como dicen todos, me ayudaste a ser libre y a ser muy feliz. Gracias”, confió con una sonrisa y entre lágrimas, antes de abrazarse a su esposa, Sol 1, y al conductor.

Moria Casán se emocionó al ver a Sol 1 y Sol 2 en la pista, y al recordar la lucha de sus amigas trans Prensa América

“También quiero agradecerle a toda la gente. Sabés la cantidad de mensajes que recibimos de gente que está enferma y que nos dice que se alegran al vernos, que les damos más vida. ¡Esas cosas nos llenan tanto el alma! Es lo que nos hace más felices y nos ayuda a brillar, que es lo que nos dicen todas y quizá nosotras no nos damos cuenta. Eso es gracias a ustedes y a toda la gente que nos apoya”, agregó Sol 1.

Luego, llegó el momento de escuchar las devoluciones del jurado. El primero, como todas las noches, fue Ángel De Brito (5). “Hace 10 años estábamos los mismos acá y apareció Lizy Tagliani ahí al costado y tuvo esta misma oportunidad que tienen ustedes ahora. Ella venía a arengar a Nicole [Neumann] y a otros famosos y aprovechó la oportunidad, como hicieron ustedes desde el primer día”, indicó. “Son rápidas, astutas y frescas como Lizy. No pierdan esa frescura. Hoy recién arrancan. Es la primera oportunidad, que es grandísima. Vengan todos días con las mismas ganas de trabajar, porque muchos se la creen en el camino y cambian mucho. Fueron inmediatamente incorporadas, no aceptadas, que es un concepto horrible, a este show que es tan difícil para muchos que son famosos y a veces fracasan”, continuó.

Romina Uhrig, Iñaki Iparraguirre y sus dos acompañantes se llevaron una de las máximas calificaciones de la ronda Prensa América

“Con respecto al baile, quiero felicitar a Iñaki que la rompió. ¡Muy bien! Sol, tenés facilidad, aprovechá, estudiá y dedicate a esto porque estás empezando una carrera. Estás formando una familia y vas a encontrar mucho cariño acá y en otros lugares del ambiente. Felicitaciones. A Romina la vi un poco para atrás en esta gala. Venías mejorando y acá hubo como una meseta. Un poco te perdí en el conjunto”, indicó el conductor de LAM.

Pampita Ardohain (10), a su vez, afirmó: “¡Me encanta que estén acá! Disfruté cada paso, desde el comienzo. Obviamente, los ojos se me iban a Sol 2, no lo podía evitar, porque sé que está disfrutando cada segundo este momento. Pasa y es muy rápido, ¿no? Tantas ganas, tanto ensayo, tanta ilusión...”.

“Siempre te escucho preguntar a los participantes que sienten cuando pisan esta pista por primera vez. No se puede describir. Lo único que hice fue pedirle a Dios que me cubra con su manto y con su sangre y me deje brillar”, respondió la participante invitada. Y Pampita siguió: “ A mí hoy no me importa nada el baile. Es un sueño cumplido y eso todos lo disfrutamos y lo sentimos. Así y todo, estuvieron muy bien, pero voto con el corazón y no hay más puntaje que este ”.

Llegó el turno, luego, de Moria Casán, dueña del voto secreto durante esta ronda. “Me hicieron sentir una gran emoción. Es gente diferente. Hay gente angelada y gente sin ángel que se mete en el espectáculo con fórceps, y no hay manera de que traspasen nada. Estas dos personas, desde el día en el que aparecieron, mostraron que tenían un ángel desmesurado. No son impostadas, no hay careteo. Todo es frescura, desenfado y bondad, hay transparencia. Son hermosos seres. Eso es muy difícil de que llegue, con el prejuicio que hay con las personas trans. Ellas dos tienen un carisma desmesurado y se las quiere más allá de lo que hagan, y eso es muy difícil en un show como este en el que todo el mundo se pierde y se la cree, aunque no sepamos ni quiénes son”, expresó la diva.

“Además de eso, Romina tiene también un gran ángel, porque es una de las finalistas de GH. Es una mujer hermosa que algo tiene, porque es una elegida por el público. Acá no hay ningún fórceps. Es una persona elegida por la gente. Iñaki, además, es un gran compañero. En cuanto a lo que vi, me parecen divinas las chicas, como van cambiando su look, pero sin que pierdan su esencia. Nunca dejan de ser ellas. Por otra parte, me pareció que con Sol 2 nace una estrella hoy acá. Por la impronta, por el desenfado, por cómo se para, por cómo maneja el escenario. Lo hace natural . No la estoy halagando, estoy diciendo la verdad. Me emocioné cuando lo abrazaron a Tinelli y le agradecieron, porque sé que es un sueño cumplido. Son personas grandes que han pasado por todo. A mí también me dan ganas de llorar al verlas. No puedo contener la emoción”, expresó la protagonista de Brujas, al borde del llanto.

Y con la voz entrecortada, recordó: “Siempre estuve al lado de la marginalidad. Perdón. No quiero la gurú de nadie ni la feminista ni la que ocupa lugares. Desde el año 70, que empecé en los teatros, mi misión era ir a la comisaría a sacar a mis amigos bailarines. Sé por lo que pasan. Sé de qué se trata. Y me emociona muchísimo porque entiendo la vida, porque una amiga mía, Ana Lupez, decidió hacerse mujer viviendo en mi casa cuando se puso un sobretodo de una pareja mía y se fue a sacar un pasaporte para sentirse mejor, porque era una mujer en otro cuerpo. Conozco la lucha. Las quiero. Las respeto. Voy a estar siempre al lado de ustedes. Y sin ningún oportunismo, porque lo siento . Por todo eso, mi mejor nota para ustedes”, completó, en medio de un profundo ataque de llanto. “La marcha del orgullo gay es para celebrar, pero esta es una lucha de años. Y tiene que seguir. A no bajar los brazos”, señaló.

“¡Qué linda noche!”, comenzó su devolución Marcelo Polino (10). Y continuó: “Fue muy emocionante. La conocemos a través de la pantalla y los que tenemos la posibilidad de llegar un ratito antes sabemos que son tan genuinas y tan amorosas fuera de cámara que cuando están con vos, Marcelo. Son gente que lucha, que trabaja, que se gana el mango para venir acá, que pone la ilusión. Romina, una buena: siempre estamos enfrentados y te recontra luciste. Tuvo dos días de ensayo Sol 2. Acoplarse al grupo habrá sido muy difícil. Gracias por esta noche”.

