La inesperada crítica de la madre de Lali Espósito a La Voz Argentina sobre lo que no tolera del programa

La emisión de La Voz Argentina (Telefe) es tan esperada por sus seguidores como por sus protagonistas. En cada episodio, nuevos artistas muestran sus dotes y surgen los nervios por saber quiénes pasarán las audiciones a ciegas. Por eso, el suspenso que genera el programa se vuelve insostenible para sus fans. En este sentido, las tandas publicitarias se hacen “cada vez más largas” para los ansiosos, quienes suelen lanzarse a las redes sociales para demostrar su enojo cuando el tiempo de espera se les hace interminable.

Sin embargo, el comentario de Majo Riera, la madre de Lali Espósito, quien junto a Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky integra el jurado, sorprendió a todos, a pesar de ser un “sentir popular”.

“En este corte me lavo los dientes, saco la basura, lavo los platos, me pongo el pijamas, hago manualidades, escribo un capítulo de mi proyecto, contesto mails, me depilo, barnizo la mesita, riego las plantas. @LaVozArgentina”, enumeró este martes Majo en su cuenta de Twitter. La madre de la cantante quiso dejar evidenciado que las tandas eran tan largas que llegaba a hacer varias actividades.

El comentario de la madre de Lali Twitter @majorieraProd

Si bien quedó expuesto que Majo acompaña a su hija en sus proyectos y se interesa por sus aspiraciones, también demostró que, al igual que el resto de los televidentes, el programa le inquieta y no soporta esperar tanto tiempo de publicidad.

El tuit no pasó desapercibido y recibió una lluvia de Me gusta y comentarios de los fans de su hija

