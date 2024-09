La inesperada frase que Robert De Niro pidió que inscriban en su lápida

Escuchar

A sus 81 años, Robert De Niro no solo es conocido por sus icónicas interpretaciones en el cine, sino también por su extensa familia. En una reciente entrevista con Chris Wallace en el programa ¿Quién habla con Chris Wallace?, de la CNN, el actor se sinceró sobre su papel como padre de siete hijos y cómo percibe su desempeño en esa faceta.

Durante la conversación, De Niro, quien celebró su cumpleaños en agosto, bromeó diciendo que estuvo pensando qué escribir en su lápida. “Voy a poner: ‘Hice lo mejor que pude’”, comentó, entre risas, aludiendo a los desafíos y errores que pueden surgir al criar a una familia numerosa. Ante la sorpresa de Wallace, el prestigioso actor continuó: “Incluso pondría: ‘Por favor, perdóname por todo lo que he hecho’”.

Robert De Niro es padre de siete hijos, la más pequeña de un año de vida (Foto:Instagram @robertdenirobest)

La estrella de cine tiene seis hijos adultos: Drena, de 53 años, y Raphael, de 47, frutos de su relación con Diahnne Abbott; los gemelos Julian y Aaron, de 28 años, que tuvo con Toukie Smith; Elliot, de 26, y Helen Grace, de 12, de su matrimonio con Grace Hightower; y su séptima hijo, Gia, quien nació en abril de 2023 con su actual pareja, Tiffany Chen.

Cuando Wallace le preguntó si consideraba que no había sido un buen padre, De Niro respondió con sinceridad: “¡No! Hice lo mejor que pude. Eso es todo lo que puedo decir”. El actor también reflexionó sobre cómo su ocupada carrera pudo haber afectado su rol como padre. “Estuve ocupado, por supuesto, pero siempre amé a mis hijos”, subrayó.

A pesar de los altibajos que conlleva equilibrar una carrera en Hollywood y la vida familiar, De Niro mantuvo siempre una relación cercana con sus hijos. En su reciente cumpleaños, su hija mayor, Drena, le rindió un emotivo homenaje en Instagram, escribiendo: “Feliz 81.° cumpleaños a mi papá y #1 en la carrera o en la muerte… Te amo con todo mi corazón”.

Robert De Niro habló sobre cómo atraviesa la paternidad de Gía, su hija de un año

A su vez, en innumerables entrevistas el actor habló sobre el desafío que fue para él mismo convertirse nuevamente en padre a los 80 años. No solo por los cuidados que conlleva siendo tan pequeña, sino también por los miedos que le genera no poder estar para ella a futuro.

“Bueno, ella es pura alegría, no hay nada sobre ella, no hay juicios, no hay nada, simplemente es lo que es y es pura alegría, por dios”, dijo muy emocionado en diálogo con Rachel Smith de ET y la productora Jane Rosenthal.

Robert De Niro y su hija Gia Virginia Chen De Niro

En junio de este año, Gía cumplió un año y la estrella de Hollywood decidió compartir una emotiva foto del festejo en el que con una pequeña torta de cumpleaños sopló las velitas. “Sí, fue un muy lindo cumpleaños. Tuvo un pequeño pastel y todo”, reveló sobre el íntimo evento que le organizaron con su esposa a la pequeña, y al que también asistieron los hijos mayores del intérprete y algunos amigos cercanos a la familia.

