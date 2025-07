La inesperada premonición de Ozzy Osbourne sobre su muerte durante una entrevista

Los fanáticos del metal están de luto tras la reciente muerte de Ozzy Osbourne: la leyenda del metal de 76 años tenía Parkinson y falleció un mes después de su despedida de los escenarios. Lo que pocos saben es que, meses antes de su último concierto, el músico compartió una inquietante premonición sobre su propia muerte.

El artista emblemático de Black Sabbath brindó una entrevista en 2022 a la revista Rolling Stone en la que negó las especulaciones con su retiro de la música. “Solo quiero estar lo suficientemente bien para hacer un show donde pueda decir: ‘Hola chicos, muchas gracias por mi vida’”, aseguró en ese entonces. Sin embargo, la frase que cobró fuerza tras su muerte fue: “Eso es lo que estoy buscando, y si me caigo muerto al final, moriré siendo un hombre feliz”.

Ozzy fundó un movimiento musical que, hasta hoy, sigue adelante Getty Images

“The Final Show”

“Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho amor. Pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en estos momentos”, fue el mensaje que difundió la familia para confirmar su muerte.

El icónico líder de Black Sabbath falleció apenas unas semanas después de haber subido al escenario por última vez junto a sus compañeros de banda en Villa Park, Birmingham, en lo que fue un emotivo reencuentro con su público y, además, un evento benéfico titulado “Back to the Beginning”.

Cabe destacar que, en medio del dolor por su partida, volvió a circular su último posteo en redes sociales, un mensaje que, visto hoy, toma otro significado. Ozzy publicó una imagen promocional del concierto acompañada por la frase “The Final Show”. En su momento, esas palabras hacían referencia al esperado reencuentro con Black Sabbath que se realizó el pasado 5 de julio; sin embargo, esa frase adquirió un peso especial: fue no solo el cierre de una etapa musical, sino el último mensaje público de una leyenda que marcó la historia del rock.

La última publicación de Ozzy en redes sociales (Captura: Instagram @ozzyosbourne)

Asimismo, en esa publicación resonó con fuerza la frase “Back to the Beginning”, una referencia directa al histórico show de despedida que tuvo lugar en su ciudad natal. Aquella presentación, cargada de nostalgia y emoción, fue un regreso simbólico al lugar donde todo comenzó, además del cierre definitivo de su carrera en los escenarios.

Lo cierto es que El Príncipe de las Tinieblas -como se lo bautizó- tenía Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa. Si bien había sido diagnosticado en 2003, lo mantuvo en privado hasta 2020, cuando tenía 71 años. Sobre todos esos años, su mujer, Sharon, comentó en una entrevista con el medio británico The Guardian: “Pasó por depresiones terribles. Y cuando no estás bien de ánimo, al cuerpo le cuesta recuperarse. Tuve que convertirme en su animadora. Es algo que no tenía planeado a estas alturas de mi vida. No es fácil ver a tu marido pasar por semejante agonía física“.

Sharon fue el sostén emocional y profesional de Ozzy (Foto: Instagram @sharonosbourne)

Por otro lado, fue el mismo músico quien habló sobre su matrimonio en una entrevista con The Independent y al ser consultado sobre el secreto de un vínculo tal duradero, respondió con sinceridad: “El amor, supongo. Si no fuera por Sharon, estaría muerto”. De esta forma, el cantante, que luchó contra adicciones severas, destacó el rol fundamental que tuvo su esposa como sostén emocional y profesional.