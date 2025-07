A cuánto asciende la herencia de Ozzy Osbourne, quiénes la reciben y la estricta cláusula para blindar su legado

La muerte de Ozzy Osbourne a los 76 años marca el cierre de una carrera de más de cinco décadas en el heavy metal. Durante ese tiempo, el legendario músico británico -fundador de Black Sabbath y figura clave del género- construyó junto a su familia un patrimonio millonario, impulsado por su éxito musical y su presencia en la televisión

De cuánto es el patrimonio de Ozzy Osbourne

El conocido "Príncipe de las Tinieblas" acumuló junto a su esposa Sharon un patrimonio neto de US$220 millones, según consignó Celebrity Net Worth.

Osbourne acumuló más de 220 millones de dólares por sus 57 años de carrera y su participación en el reality show "The Osbournes"

Las ganancias del músico provienen de su exitosa trayectoria con la banda Black Sabbath, su carrera como solista y el popular reality show de MTV, The Osbournes, por el que recibió 20 mil dólares por episodio en la primera temporada y hasta cinco millones en la segunda, según reportó The Richest.

Asimismo, entre 1993 y 2014, la familia Osbourne concretó inversiones inmobiliarias de alto perfil, con propiedades en California y Londres.

De cuánto es la fortuna de la familia Osbourne

La fortuna familiar asciende a 251 millones de dólares. De ese total, 220 millones corresponden a las ganancias acumuladas por Ozzy y Sharon Osbourne, mientras que los 31 millones restantes provienen de dos de sus hijos: Jack, con un patrimonio estimado en 15 millones, y Kelly, con 16 millones.

Jack y Kelly Osbourne gozan de un patrimonio propio de entre 15 y 16 millones de dólares instagram.com/kellyosbourne

Quiénes heredan el patrimonio de Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne fue padre de seis hijos, fruto de sus dos matrimonios. Con Thelma Riley, su primera esposa, tuvo a Jessica y Louis, y adoptó a Elliott Kingsley, hijo previo de ella. Más tarde, junto a Sharon Osbourne, tuvo tres más: Aimee, Kelly y Jack.

Tanto Ozzy como Sharon declararon que la mayor parte de su fortuna e imagen pública pasaría a sus hijos. Durante su período como conductora en el programa The Talk, la representante determinó que la familia tendría control absoluto de la marca.

Ozzy Osbourne, cuando recibió la estrella en el Salón de la Fama el 12 de abril de 2002; junto a él se encuentran Aimee, Sharon, Kelly, Jack y Louis NICK UT - AP

“Cada persona es diferente. Sin embargo, solo sé que la obra de mi esposo, la que él escribió y nos ayudó a mantener el estilo de vida que amamos, pasará a mis hijos”, expresó Sharon.

“No quiero que alguien que nunca conoció a mi esposo tenga su nombre e imagen, y venda camisetas por todas partes o lo que sea. No, eso se queda en la familia Osbourne”, agregó.

Si se respeta esta cláusula, serán los hijos de Ozzy quienes definirán el uso de su imagen, su música y su legado. Además, también recibirán una parte del patrimonio familiar acumulado.

El legado de Ozzy Osbourne en la música

John Michael Osbourne, más conocido como Ozzy, marcó un antes y después en la industria de la música. En 1968, formó la banda Black Sabbath, cuyo sonido pesado revolucionó un nuevo subgénero en el rock: el Heavy Metal.

“Queríamos reflejar nuestra visión del mundo en aquel entonces. No queríamos componer canciones pop alegres. Le dimos ese aire industrial”, reveló el bajista de la banda, Geezer Butler, en 2017 a The Guardian.

La banda lanzó su álbum debut en 1970, seguido de otros dos álbumes que asentaron el subgénero. Entre las canciones más reconocidas se encuentran Iron Man y War Pigs.

Osbourne grabó nueve álbumes con la banda. En 1979 fue despedido por sus adicciones y continuó su legado con 13 álbumes en solitario. Las canciones que lograron ingresar al top 40 del Reino Unido fueron Bark at the Moon (1983) y Perry Mason (1995) y Changes (2003), un dueto con su hija Kelly.