Los hábitos de Joan Collins, la estrella de Dinastía, para mantenerse en forma a los 92 años

Joan Collins fue Alexis Colby, la villana de Dinastía, la telenovela que se emitió en Estados Unidos durante la década del 80 y que alcanzó un gran éxito en Occidente. El 23 de mayo pasado, la actriz cumplió 92 años y, según reflejaron medios británicos, todavía mantiene el esplendor, el glamour y el semblante juvenil que la caracterizan, gracias a sus hábitos saludables. Conocé qué hace a diario para estar espléndida.

La historia, centrada en dos familias petroleras, le otorgó a Collins un lugar protagónico en esta producción rodada en Denver. A partir de allí, se le abrieron puertas en el mundo del espectáculo, tanto en el cine como en el teatro. Su fama trascendió generaciones y, actualmente, aún se la recuerda por su trabajo y su porte señorial.

Joan Collins fue la villana de Dinastía, a pesar de ello, el público la amó

Su rostro se volvió viral hace una semana, cuando un medio europeo replicó una foto de ella en un restaurante de Londres, a donde fue a celebrar su cumpleaños. Rodeada de familiares y seres queridos, la actriz recibió como regalo una torta con su rostro impreso, aunque por un error en el relleno, la imagen parecía deformada. A pesar de eso, se mostró feliz, radiante y agradecida, según destacó Sloboden Pečat.

Así luce Joan Collins a sus 92 años. Imagen tomada en su fiesta de cumpleaños (Fuente: X/@FuckinDeadbeat)

Collins encarnó a la villana de Dinastía; sin embargo, todos la amaban. Incluso fuera del set, se ganó el cariño del público por su simpatía y por no hablar mal de nadie. Su capacidad para enfocarse en sí misma le permitió llegar a los 90 con una autoestima intacta, sin dudar jamás de sus habilidades.

Según el medio citado, en una oportunidad le preguntaron por el secreto para verse tan bien, y ella simplemente respondió que lleva una vida tranquila, donde su única preocupación son sus nietos e hijos. Además, aseguró que come de todo, aunque controla las porciones.

Así luce hoy Joan Collins, la villana de Dinastía (Fuente: Instagram/@joancollinsdbe)

“Nunca como en exceso. Solo la mitad de lo que hay en mi plato, pero no me privo de nada. También tomo un poco de vino, como postre, brindo, endulzo mi café. Y tengo un poco de suerte. Siempre intento dormir lo suficiente y uso crema hidratante, protector solar y crema de noche”, afirmó.

El año pasado participó del programa The One Show de la BBC, donde presentó su nueva obra teatral y aprovechó para compartir sus cuidados personales, alentando a otras personas de su edad a adoptarlos.

Collins evitó el bótox, las liposucciones y cualquier otro tipo de retoque estético. Nunca pasó por el quirófano y siempre optó por tratamientos naturales y poco invasivos para su piel y su cuerpo en general.

A sus 92 años, a sí luce Joan Collins

La actriz señaló que nunca se acuesta sin desmaquillarse, un hábito que su madre le inculcó cuando tenía 14 años y que repite cada noche. Además, compartió su truco para lograr una mirada fresca y seductora: “Antes de cualquier evento importante o después de un vuelo, pongo un bol con hielo y discos de algodón, los enfrío y los coloco sobre los ojos. Luego me acuesto durante cinco minutos. Reduce la hinchazón y refresca la mirada”.

La estrella británica utiliza una crema Nivea económica para hidratar su piel, que contiene vitamina E y células madre de origen vegetal. Eso es todo: no hay más secretos ni fórmulas complejas en los productos que elige.

Joan Collins tiene 92 años y respeta una dieta basada en alimentos ricos en proteínas y fibra, aunque también come chocolate, galletas y toma vino (Fuente: Instagram/@joancollinsdbe)

En una entrevista con The Telegraph, contó que duerme boca arriba: “Me acostumbré, porque antes dormía de costado, acurrucada en la almohada, y me dijeron que no lo hiciera, porque me dejaba la cara arrugada. Y es totalmente cierto”, explicó.

En cuanto a su dieta, Collins expresó que después de los 75 años es clave ingerir porciones pequeñas. Más allá de la moderación, se permite ciertos gustos: “No me privo de nada: como chocolates, galletitas y nueces. También hago una dieta de tres días con huevos duros y brócoli para adelgazar”.

Aunque evita los regímenes estrictos, destaca los beneficios de consumir frutos secos por los aceites saludables que aportan. Al mismo tiempo, da prioridad a alimentos ricos en fibras y proteínas. Por las mañanas toma suplementos de vitamina C, E y omega-3, que acompaña con frutas y vegetales.