María Belén Ludueña habló de su boda con Jorge Macri y de su relación con Juliana Awada: “Me ayudó con el casamiento”

María Belén Ludueña se va a casar en noviembre de este año con Jorge Macri y el pasado viernes en LAM, por América, la periodista contó algunos detalles sobre su futura boda con el primo de Mauricio Macri.

El conductor del envío, Ángel de Brito le preguntó a su invitada cómo era su relación con el expresidente y, específicamente con su esposa, la exprimera dama Juliana Awada, y la periodista reveló entonces detalles de esa relación.

Ludueña habló de diferentes temas el viernes pasado en el programa que conduce De Brito. Cuando llegó el momento de comentar su boda con Jorge Macri, el conductor del ciclo la encaró con un comentario: “Vas a ser una Macri, con todo lo que pesa ese apellido en este país”.

Belén Ludueña reveló el gesto que tuvo Juliana Awada en los preparativos de su boda con Jorge Macri

“Ah, pero yo lo llevo bárbaro”, respondió ella, y agregó: “Con mucha humildad. Además, realmente la familia de Jorge es muy buena. Imaginate que yo pasé con ellos una pandemia, me hicieron sentir parte de su familia. Es más lo que se comenta de lo que realmente es”.

Entonces, De Brito volvió a hacer otra consulta sobre el expresidente y la exprimera dama: “¿Se juntan con Mauricio, con Juliana?”

“La conozco a Juliana. No somos amigas, no te voy a vender algo que no es”, respondió Ludueña, y luego reveló: “Pero ella me ayudó con el casamiento”.

María Belén Ludueña y Jorge Macri se casarán el próximo 12 de noviembre RS Fotos

A continuación, la periodista oriunda de Mar del Plata destacó las características de su futura cuñada: “Juliana es una mujer súper sencilla, te digo que yo la conocí cuando ella fue primera dama. Nos invitan ahí a la quinta y uno se imagina, el presidente y la primera dama... ¡Olvidate! Ella estaba poniendo la mesa, haciendo las ensaladas. Relajada”, afirmó.

“¿Te llevó a la huerta?”, inquirió De Brito, en referencia a una de las pasiones de la exprimera dama. “No fuimos a la huerta -respondió, entre risas, Ludueña-, porque yo no soy muy fan de la huerta y todo eso”.

Luego, en el programa recordaron el momento en que Jorge Macri le propuso casamiento en plena emisión de Polémica en el bar, también por América, y a través de una comunicación telefónica, donde el entonces intendente de Vicente López destacó “la energía y las ganas de vivir” de su novia periodista.

Más adelante, la periodista señaló que la celebración de la boda, que se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre, será en la Rural y anticipó qué famosos estarán entre los invitados. Así, señaló a Pía Shaw -una de las periodistas de LAM-, Guillermo Andino, Mariano Iúdica, Eduardo Feinmann y su esposa, Gabriel Iezzi, Luis Novaresio. “Gente con la que trabajé”, aclaró luego y disparó: “Ángel, ¿querés venir?”. “Yo voy, no me lo pierdo”, replicó de inmediato el conductor.

Belén Ludueña, que se casa en noviembre con Jorge Macri, reveló el gesto que tuvo Juliana Awada para con ella antes de la boda Captura AméricaTV

En la continuación de la charla sobre el tema de la boda, la periodista señaló que los casamientos estaban “saladísimos”, a lo que De Brito señaló: “Bueno, plata hay” y una de las angelitas añadió: “Pero si Macri no tiene plata estamos sonados”. “Pero viste que el mango hay que cuidarlo igual”, aclaró Ludueña con una sonrisa.

Finalmente, la periodista señaló que la wedding planner será Adela Braun, que su vestido será diseñado por Fabián Zitta y que los flamantes esposos no tendrán luna de miel. “¿Por la situación del país?”, indagó De Brito, y ella asintió.