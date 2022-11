Yanina Latorre le respondió a Diego Brancatelli tras el cruce por su viaje al Mundial: “¡Cuánta cola de paja!”

escuchar

El periodista Diego Brancatelli fue noticia durante estos últimos días por diversos temas: su enfrentamiento con el influencer Santi Maratea, los problemas de salud que acarrea y por último, protagonizó un duro cruce con Yanina Latorre, panelista del programa LAM, quien lo acusó de tener que trasladarse al país vecino de Uruguay para viajar a Qatar, debido a que en el aeropuerto argentino sería escrachado por los demás pasajeros.

En el programa Argenzuela, que se emite por la señal C5N, Brancatelli, quien forma parte del staff del programa junto al conductor Jorge Rial, cargó duramente ante la esposa de Diego Latorre por sus dichos, a los cuales él cree que no tienen fundamentos alguno y amenazó con develar datos íntimos de la famosa si la acusación escalaba en los medios de comunicación: “Hay que tener una mente chiquita para razonar así, mezclar todo”, deslizó.

A raíz de esto, Ángel de Brito, conductor de LAM (América), mostró el tape al aire y Latorre, fiel a su estilo chocante y sin pelos en la lengua, cargó duramente contra el periodista y dirigente del club Ituzaingó: “Primero, me encanta darles tema para el programa, debo ser muy importante para que me dediquen tanto tiempo. Nunca aseguré que estuvieras en Qatar, dije que tenías que irte vía Uruguay porque si no te iban a repudiar. Es opinión, no lo informé, no lo aseveré. ¡Cuánta cola de paja! Si yo me voy al Mundial y me ponen en tela de juicio, no contestaría”.

Envalentonada por las acusaciones y la difusión de sus dichos contra su imagen, Latorre siguió: “Siempre dije que era bueno como panelista de Intratables, no como periodista deportivo. Pienso que lo llevan como kirchnerista, pero es una opinión que tengo. Nunca aseguré, ni estoy mal informada”.

Para argumentar sus dichos en torno a la desconfianza que le tiene a Brancatelli, agregó: “A otras personas no se le piden explicaciones, en Twitter le piden explicaciones a él. Todo el mundo desconfía de él. Yo no explicaría cuantas cuotas pagué, porque yo soy honesta”.

La disputa mediática entre Diego Brancatelli y Santiago Maratea

Además de lo sucedido con Yanina Latorre, el periodista fue noticia hace unos días por una situación similar con Santiago Maratea, el reconocido influencer, a quien lo acusó mediante Twitter sobre el origen de quienes aportan económicamente a sus causas solidarias.

“Santi Manotea. Un crack. El problema son los que aportan”, disparó Brancatelli, quien no solamente lo involucró a él, sino a las personas que se involucran en sus movidas solidarias. A partir de ello, y con la trascendencia de su publicación, Maratea devolvió munición pesada: “Branca, amigo, vivís del estado y con la plata que te robas no podes ni poner un negocio que se te funde porque estás destinado al fracaso. El éxito más grande de tu carrera es que yo te responda este tweet”, remarcó, en un fuego cruzado que continuó durante varios días.

