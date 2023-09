escuchar

Con el propósito de dar a conocer producciones de nivel y que cumplan con las necesidades de los suscriptores, mes a mes Netflix renueva su catálogo con todo tipo de novedades que atrapan a sus suscriptores. Desde piezas informativas, hasta series para divertirse, la plataforma de streaming se amolda al público de todas las generaciones y es por eso que se posiciona como una de las empresas de entretenimiento más importantes en todo el mundo. En esta ocasión, hay que destacar a una película que dejó en shock a los amantes del terror y que atrapa con una historia que obtuvo miles de comentarios positivos por parte de críticos del cine.

Se trata de Ven a jugar, una película que llamó la atención entre las diversas opciones que se encuentran en la actualidad. Según especialistas del género, no te dejará despegarte del sillón. “Desesperado por tener amigos, un niño solitario encuentra refugio en su tablet… y en una criatura misteriosa, lista para poner en acción un siniestro deseo”, reza la sinopsis oficial de esta producción disponible en Netflix.

Tráiler “Ven a jugar”

Esta es una de las piezas del género más elegidas por el público y vale aclarar que es recomendable para observarla en cualquier momento de la semana, ya que tan solo cuenta con una duración de 96 minutos.

De qué trata Ven a jugar

El argumento se centra en la historia de un joven con autismo, interpretado por Azhy Robertson, quien se encuentra en su smartphone con una extraña aplicación llamada “monstruos incomprendidos”. Una vez que interactúa con la plataforma, comienza a vivir extraños escenarios y aparece la figura de Larry, quien busca ser su “amigo”.

Al estilo de horror psicológico, las escenas muestran el momento en que se enfrenta a la figura oscura junto con su mamá y deben hacer todo lo posible para ahuyentarla. Sin embargo, las cosas se complican cuando, en un intento por romper el dispositivo, Larry se vuelve real y busca llevarse la vida de Oliver, algo que será sumamente impedido por su seres queridos. Lo que ocurre en esos momentos mantiene a los espectadores muy entretenidos, ya que buscan saber el desenlace de la historia.

Escena de "Ven a jugar" Netflix

La producción fue realizada por Jacob Chase, un reconocido director y guionista estadounidense de 37 años. El reparto de producción también está conformado por Gillian Jacobs como Sarah, John Gallagher Jr. como Marty, Winslow Fegley como Byron, Rachel Wilson como Jennifer, entre otros artistas, entre otros.

Ven a jugar se estrenó el 30 de octubre del 2020 y en la actualidad se ubicó como una de las películas más vistas del género de terror en la plataforma de streaming en países como México. La trama que apuesta por un relato repleto de miedo ya generó varios comentarios positivos por parte de especialistas en cine.

“Para mí, fue positivo el resultado. No es original en guion, pero está muy bien filmada, entretiene con varios momentos conseguidos. El guionista y director supo expandir bien el simple concepto. No es una obra maestra, pero sí un entretenimiento recomendable para un sábado relajado”, expresó Mauricio Bravo para el medio Filmaffinity.

La película "Ven a jugar" obtuvo buenas críticas por parte de los especialistas Netflix

“Se trata de un terror actual en todo su esplendor, pero esta vez sí se usó bien los recursos, dándonos algo hasta cierta medida original. Jacob Chase se arriesgó con algo que ya pasó con algunos cineastas, de extender uno de sus cortos a un largometraje, extender la idea y quizás mejorarla con una historia que en este caso funcionó… el guion me gustó, los personajes me atraparon, el final rompe esquemas y es bastante aterrador, fue una sorpresa y me maravilló por completo de inicio a fin”, coincidió por su parte Travis Bickle al portal citado.

