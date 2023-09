escuchar

“Somos una swiftie vestida como un buscador”. Con esta curiosa revelación, Google anunció el lanzamiento de un juego escondido que forma parte de la campaña previa a la salida de la nueva versión del álbum 1989 de Taylor Swift, que será el próximo 27 de octubre. Desde ahora, los seguidores de la cantante esperan con ansias por escuchar la regrabación de las canciones publicadas en 2014, junto con otras cinco piezas nuevas que podrían incluir una colaboración con Harry Styles.

¿Cómo participar del juego de Taylor Swift de Google?

La dinámica interactiva aparece cuando el usuario busca el nombre de Taylor Swift y junto con los resultados aparece un “baúl secreto” en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Al hacer clic sobre la ilustración, se abrirá un acertijo para resolver a partir del nombre de las canciones del álbum.

Esto es lo que aparece al buscar Taylor Swift en Google

“Los fans deberán ingresar la respuesta en la barra de búsqueda. Si es correcta, aumentará el contador global con el objetivo de alcanzar los 33 millones de puzzles resueltos en todo el mundo. Al cumplir la meta, en el buscador se reproducirá un mensaje de audio de la artista que revelará la lista de canciones inéditas que se sumarán a su próximo álbum”, se detalló en un comunicado de Google.

Según algunas versiones, el tracklist de 1989 (Taylor’s Version) incluirá canciones como: “It’s Over Now?”, “Now That We Don’t Talk”, “Say Don’t Go” y “Suburban Legends”. Además, en un video de su cuenta de Instagram, la propia Swift difundió el que sería un quinto título: “Lust”.

Cabe mencionar que el fenómeno global de Taylor Swift está en uno de los momentos de mayor auge. En los últimos 12 meses, a nivel mundial, se generaron más de 6000 millones de reproducciones de videos de la cantante estadounidense en YouTube.

Los fans de Taylor Swift ponen a temblar a Google

El furor de los seguidores de Taylor Swift es tal que en las redes sociales circulan teorías y soluciones acerca de las decenas de variantes de la “sopa de letras”, con tal de lograr el objetivo lo más pronto posible. No obstante, este entusiasmo de los llamados swifties también provocó algunas fallas en la estabilidad del gigante del internet.

Apenas habían pasado unas horas en las que juego de Taylor Swift se comenzaba a desplegar para algunos usuarios, cuando Google tuvo que reconocer que tenían algunas fallas técnicas. En una publicación de su cuenta de X (antes Twitter) la compañía explicó: “¡Swifties, la bóveda está atascada! Pero no se preocupen, no hay vacíos en el interior. Estamos en nuestra era de arreglarnos y pronto saldremos de la oscuridad”, un mensaje que no perdió las referencias a canciones icónicas como “Blank Space” y “Out of the Woods”.

La reedición de 1989, de Taylor Swift, saldrá a la venta el próximo 27 de octubre taylorswift.com

¿Cuándo sale 1989 “Taylor’s Version”?

El relanzamiento del álbum de 2014 titulado 1989 bajo la etiqueta “Taylor’s Version” se espera para el próximo 27 de octubre y constituye un paso más en el incansable esfuerzo de la cantante de 33 años por recuperar el control sobre su material, tras la polémica adquisición y venta de sus discos por parte del magnate Scooter Braun.

La portada del nuevo disco muestra un retrato de la intérprete con tonos vintage, donde luce relajada con una amplia sonrisa que resalta en rojo carmesí, mientras que, de fondo, se ve un cielo azul con cinco gaviotas en pleno vuelo. Algunos de estos elementos fueron retomados por Google para el diseño del juego interactivo en el buscador.