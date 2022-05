La insólita cantidad de tiempo que Guido Kaczka estuvo alejado de los medios en 40 años de carrera

Guido Kaczka es uno de los presentadores más reconocidos, exitosos y queridos de la televisión argentina. Este sábado, en una entrevista con el programa radial Pasa Montagna (Rivadavia) generó sorpresa al contar cuál fue la mayor cantidad de tiempo que estuvo sin aparecer en los medios de comunicación.

“Hace muchos años soy el calendario largo, no hago programas por temporadas cortas. Es una cuestión de estilo, no es solo el canal. Muchas veces quise continuar con los programas y me decían que no. Siempre estoy poniendo el hombro y el canal lo mismo”, comentó Guido. Frente a lo cual, el periodista Pablo Montagna observó: “Vos nunca estás fuera de pantalla, te podés tomar vacaciones pero grabás programas con anticipación. Si no te escuchan en la radio piensan que vivís dentro de la productora”.

Divertido con el comentario, Guido asumió que lo que le decía el conductor radial era así y explicó: “Tiene que ver con una cuestión de estilo, yo lo agradezco me encanta que mi programa siga al aire. La gente espera ver el programa, es un servicio”. Fue entonces cuando Montagna le consultó al presentador de Los 8 escalones del millón: “¿Sabés cuánto tiempo llevás al aire sin haber tenido más de un mes de vacaciones? ¿Once años?”, consultó Montagna.”Sí, me causa risa. En eltrece llevo unos once años”, afirmó el actor que comenzó su carrera a los cuatro años en la serie televisiva Pelito.

Más adelante, el Montagna retomó el tema y le dijo a Guido: “Empezaste a los cinco años -en el ‘83- y desde entonces nunca estuviste fuera de la TV”. Tras enumeras programas en los que participó como “Pelito, Chicas y chicos, Homenaje, Clave de Sol, El árbol azul, Grande pá, Alta comedia”, el conductor hizo una aclaración que resaltó aún más lo que su colega le estaba remarcando: “Hice un montón de tele, arranqué a los 4 en realidad. En mi estadística, en mi recuerdo, yo creo que más de seis meses no estuve sin hacer televisión nunca”.

De Bienvenidos a bordo a Los 8 Escalones del Millón, Guido Kaczka es el conductor y productor más exitoso del canal

En este sentido, Guido asumió que estaba “muy orgulloso” de su trayectoria, ya que lo llevó a hacer muchas cosas que jamás hubiera imaginado. “Logré y aprendí muchas cosas. Estoy desde muy chico haciendo lo que me gusta. Ya tener un laburo es muy importante y más si te gusta. Yo le esquivo a la queja, por una cuestión de inteligencia. El sentido de la vida lo tenemos en nuestra pareja, nuestros amigos, el trabajo y no mucho más. Vivimos para un par de ojos que nos miran”, reflexionó el conductor.

Frente a esta revelación, el periodista le consultó: “¿Pensaste en volver a la actuación?”. Y el entrevistado se sinceró: “En la productora estamos todo el tiempo apostado a cosas relacionadas, por ejemplo en cine con Granizo. No me llama tanto actuar, podría llegar a pasar pero estoy muy contento con lo que hago actualmente. Me gusta conducir y producir”.

Luego, Montagna indagó si se ve a futuro en el puesto que actualmente ocupa Adrián Suar, gerente de programación de eltrece. “No, no lo veo. Estoy produciendo, tengo los días llenos. Es un halago que piensen en mi para eso, es como un reconocimiento. Los programadores de los canales son gente muy capaz. Yo trabajo muy bien en el canal”, resaltó para luego afirmar que por el momento no piensa en cambiar de canal.

Guido adelantó un nuevo formato para adolescentes

Sobre su presente laboral, el conductor adelantó que está trabajando en un nuevo proyecto. “Se va a hacer un especial para que las quinceañeras ganen un viaje”, confirmó. La idea, según contó es llevarlo a cabo en el formato de Los 8 escalones del millón, como sucede con Escalones Kids en el que los niños van acompañados por un familiar y se ganan un viaje a Disney con todo pago.

Flor Vigna y Nico Occhiato son los nuevos conductores de El último pasajero ADRIAN DIAZ BERNINI

Guido suele reversionar sus propios formatos y probar nuevas propuestas frente a los televidentes que lo siguen cada día. “Ahora por ejemplo está al aire El Último Pasajero que creamos hace muchos años atrás. A mi me encanta y lo veo muy bien en su nueva versión. Me encanta que esté al aire”, aseguró y agregó: “Flor Vigna y Nico Ochiatto son como los hermanos mayores de los egresados de ahora. Tienen una gran química al aire”.

Su opinión sobre la realidad del país

Antes de terminar con la entrevista, el conductor respondió a la consulta de cómo venía la realidad actual del país. “Todos tenemos días en donde nos sentimos muy frustrados y pensamos que las cosas podrían mejorar. Yo suelo pensar para adentro, sobre qué puedo hacer para ser mejor. Obvio que me enojo con los políticos, pero hay que laburar y no quejarse. Cumplir la función que uno tiene”, consideró para luego resaltar que trata de ser cauto con su opinión sobre este tema.