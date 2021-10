La insólita respuesta de una participante en Los 8 escalones del millón que desconcertó a Guido Kaczka

Los cálculos matemáticos se apoderaron de los participantes durante la transmisión de Los 8 escalones del millón (eltrece) de este miércoles y a varios de ellos directamente los superaron.

Una de las participantes dejó atónitos a todos cuando Guido Kaczka, en una de la ronda de preguntas, el conductor indagó: “¿Cuál es la duración en minutos de la película Titanic?” . La respuesta de la mujer fue 8200 minutos, es decir, alrededor de seis días.

Si bien ninguno de los concursantes acertó la respuesta correcta que era 194 minutos, algunos estuvieron por debajo de ese número y otros muy por encima. Sin dudas, la opción que eligió Laura sobre una de las películas más taquilleras de la historia fue la que generó un momento divertido.

La insólita respuesta de una concursante en Los 8 escalones del millón

“Es que se me fue un cero de más”, le dijo la participante a Kaczka al tratar de justificar su inaudita respuesta. Aunque solo quedó como un momento más dentro del programa, no fue el caso de las redes sociales, donde los memes no se hicieron esperar.

La insólita respuesta de una concursante en Los 8 escalones del millón

“Recién una en Los 8 escalones del millón puso que Titanic duraba 8200 minutos. Para ‘arreglarla’ dijo que se le fue un cero”, escribió un usuario que acompañó de un GIF en tono de no poder creer semejante respuesta.

Humor en Twitter por la respuesta de una concursante en Los 8 escalones del millón Twitter

“La pregunta es: ¿Cuántos minutos dura la película? ¡No el viaje, señora!”, dijo otro usuario el tono de indignación en Twitter.

Los divertidos comentarios en Twitter por la insólita respuesta de la participante Twitter

Otro, con ironía, acotó: “Sabemos que Titanic es larguísima. ¿Pero 8200? Ciega quedás”.

Ironía y sarcasmo en Twitter ante la respuesta de una participante Twitter

Sin embargo, no faltaron quienes se tomaron con menos seriedad y más humor la respuesta: “¿8500 minutos Titanic? ¿Qué era. Una serie?”.

Humor en Twitter por la respuesta de una concursante Twitter

En esta oportunidad Kaczka no le dio mayor importancia a semejante respuesta. Sin embargo, días atrás no tuvo el mismo gesto con otro participante al que le recomendó pensar mejor antes de responder.

Todo se dio cuando el conductor preguntó: “¿En qué se divide el género de un sustantivo? ¿En singular o plural o en masculino y femenino?”. El concursante, sin pensarlo, le dijo: “Singular y plural” . Al escucharlo, Guido se puso serio para decirle que era errónea su respuesta: “No, masculino y femenino”.

“¡No la pensó!”, exclamó decepcionado el presentador, a lo que Marina Calabró, invitada en el jurado esa semana, agregó: “Es que se apuró”. Ofuscado por el error, el conductor le hizo una recomendación: “Hay que pensarla Víctor y vos sos experimentado porque ya ganaste el millón. Estoy seguro que la sabías. Es el género de un sustantivo”.