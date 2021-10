La desopilante anécdota de L-Gante sobre el día en que conoció a Pablo Lescano

Jay Mammon invitó a L-Gante a Los Mammones, su programa en América Tv. La entrevista estuvo cargada de cómicas idas y vueltas entre el conductor y el artista pero, también, hubo una gran cantidad de anécdotas.

L-Gante fue invitado a Los Mammones

Algunas emotivas, otras insólitas pero todas muy interesantes, así fueron los relatos que compartió el trapero. En esa lista de historias no podía faltar su gracioso primer encuentro con Pablo Lescano, el líder de Damas Gratis.

Desde que saltó a la fama durante la cuarentena del 2020, L-Gante no paró de crecer: realizó tours en Europa, en Latinoamérica, rompió récords con sus canciones y hasta estuvo con el presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. En medio de tanto éxito, era casi inevitable que se juntara con el rey de la música tropical argentina y, casi como un regalo para sus fans, hicieran juntos una colaboración que se convirtió en un verdadero hit: “Perrito Malvado”.

Pablo Lescano y L-Gante estrenaron juntos su tema "Perrito Malvado"

Apenas un par de horas después de haber sido publicado, el tema superó el millón de reproducciones en Youtube. En el video aparece todo el conjunto de Damas Gratis, la hija de Pablo Lescano, L-Gante y el protagonista: un perro de raza bulterrier que fue bautizado justamente como “perrito malvado”.

Pero antes de juntarse para grabar, los dos artistas se conocieron de una forma muy extraña y graciosa. Según le relató L-Gante a Jay Mammon, él llegó un día a su casa y se acostó a dormir una siesta porque estaba muy cansado.

Pasada la hora de sueño, se despertó y cuando revisó el celular se encontró una increíble sorpresa: Pablo Lescano le había mandado un mensaje con una simple instrucción que decía: ‘pasame tu ubicación que voy a verte’. Así de rápido y de imprevisto se dio todo. Una vez juntos, el resto ya es historia.

L-Gante con Jey Mammon (Foto: Twitter/@LosMammonesC)

L-Gante y el emotivo relato sobre le nacimiento de su hija

Jamaica Valenzuela nació el 13 de septiembre a la madrugada. La hija de L-Gante y su novia Tamara llegó al mundo rozando las 4.20, la combinación de números que tan presente está en la música de su papá.

L-Gante en Instagram Instagram

El artista no tardó en anunciarlo en las redes sociales y compartió toda la felicidad del momento con sus seguidores. Con fotos, videos e historias, celebró el tan esperado día.

Durante su visita en Los Mammones se refirió a ese momento tan especial y expresó que, en medio de la vorágine en la que se había convertido su vida, no sabía cómo reaccionar: “No me salía nada. Cuando la vi ahí cerca mío, se me cayeron las lágrimas simplemente”.