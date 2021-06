Marina Calabró: “Siento una decepción laboral y humana”

Pasan los días pero las aguas no se aquietan. El inesperado y abrupto final de TV Nostra (América), que Jorge Rial anunció el viernes pasado a menos de dos meses del comienzo del programa, sorprendió a todos. Y por todos decimos a los más cercanos, los que acompañaban a Rial en el programa: Marina Calabró, Ángela Lerena y Diego Ramos.

En diálogo con LA NACION, Marina Calabró habló de cómo se siente en estos días , de los mensajes que envió Rial el fin de semana al grupo de WhatsApp del programa y del hecho de que el conductor haya dejado de seguir en las redes a varios de sus excompañeros.

“¿Cómo tomo que me haya dejado de seguir en Instagram? La verdad, no es para hacerme la interesante pero creo que a esta altura ustedes ya tienen re claro que no soy muy de las redes. Me enteré por los portales que lo levantaron, me impresiona que estén atentos a esas cosas. No me hubiera dado cuenta nunca. No lo digo como un acto de soberbia sino de burrada, de no ser una experta en redes. Apenas uso mi Instagram para agradecer a las marcas de ropa que me visten. Si revisás mi cuenta son fotos de looks, es muy raro que suba historias y muy pocas fotos familiares. Lo uso poco”, comentó la periodista.

“Me parece un poco infantil. Eso lo hace el piberío. Te dejo de seguir como un acto de enojo. Es raro, pero lo respeto. Por lo que leí en portales dejó de seguir también a Diego (Ramos), a América y a Intrusos, así que… no sé, tendrá él también necesidad de preservarse, de abstraerse de lo que pasa en la tele, de TV Nostra. No sé. No me corresponde hacer psicología, no me quiero extralimitar”.

Con respecto al chat laboral, Marina Calabró confirmó que Jorge Rial les escribió el fin de semana. “Él mandó un par de mensajes el fin de semana. Hasta donde yo estuve en el chat no hubo demasiada respuesta. Y es lógico, todavía estamos todos acusando la piña. La verdad es que yo no tenía margen ni para leer, ni para contestar, ni para nada. Estaba lamiendo mis heridas. Digo la verdad, él mismo dijo en su alocución del viernes ‘mis compañeros se enteraron a las seis de la tarde’. Y yo lo corregí: a las seis y media, porque la reunión estaba citada para esa hora. Pero en este punto ya es llorar sobre la leche derramada, no tiene mucho sentido. Está bueno que cada uno lo resuelva internamente. A cada uno en lo suyo: yo abocada a la radio, Angelita (Lerena) a las transmisiones deportivas, Diego (Ramos) a la radio y a los proyectos que vendrán. Lo que pasó, pasó, no hay mucho margen de maniobra”.

El viernes pasado, Marina Calabró salió de su casa a las 18 rumbo al canal. “Volví a las diez y media. Salí con laburo y volví sin laburo, un viernes, cuando ya estás en frecuencia de conectarte con el fin de semana, con la familia y me cae ese balde de agua fría que no solo condicionó mi fin de semana sino mi año, porque quedarte sin laburo en televisión un 28 de mayo es muy complicado. Una cosa es terminar un 31 de diciembre, como me pasó con Confrontados, otra es quedarte sin laburo un 28 de mayo. Pero bueno, confío en nuestra carrera, digo nuestra por Ángela, por Diego y por mí, que siempre hicimos las cosas profesionalmente y que vendrán otros proyectos. Estoy haciendo el duelo personal de haber sentido una decepción laboral y humana”.

Con la colaboración de Milagros Amondaray

