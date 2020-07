Confusión y risas: la divertida anécdota de Alejandro Fantino en un boliche gay

El periodista relató un desopilante episodio que vivió en un boliche gay apenas se mudó de Santa Fe a Buenos Aires Crédito: captura tv

Alejandro Fantino contó una divertida anécdota de su paso por un boliche gay . En el marco de Fantino a la tarde (América), el periodista se refirió a un episodio que vivió en un boliche gay, luego de que Luis Ventura contara cómo se había reconciliado con Jacobo Winograd en el baño de un restaurante.

"Había un boliche gay, que después fue Amérika . Se llamaba Búnker .", dijo el conductor sobre la época en la que él era un recién llegado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. "Yo iba los domingos porque no era gay, era bastante surtido. Yo tenía 22 o 23 años, e iba los domingos cuando salía de Radio Mitre", relató Fantino.

"Había una palabra, un término de esa época que no sé si se sigue usando. ' Paki ' significa que no sos gay, sino heterosexual", continuó Fantino. "Entonces un día yo estaba en el baño, en un mingitorio ahí recién llegado, tenía 23 años con mi pelo largo", continuó. "Había unas diosas, bailarinas de hip-hop, unas bombas atómicas. Era un domingo hermoso".

En ese momento, el conductor recibió una pregunta que le generó una enorme confusión por su desconocimiento del término. "Vino un flaco y cuando yo termino de orinar y guardo, que me dice: 'Hola, ¿qué tal?', muy serio. Me pregunta: '¿Vos sos paki?¿Sos o no sos?'.". El periodista, desconcertado, respondió: "No, mirá, me dicen 'gringo'. Me llamo Alejandro, también me dicen 'toro' en Santa Fe. No soy 'paki', me llamo Alejandro Jorge Fantino".

Según el divertido relato del conductor, aquella noche volvió a encontrarse con sus amigos y le contó a todo el grupo lo ocurrido en el baño. "Ya van dos o tres que me dicen 'paki', debe haber uno parecido a mí que le dicen así", le dijo el periodista a los suyos. "Me dijeron: '¡No, boludo!, 'paki' son [los heterosexuales]'. Y ahí lo entendí", cerró Fantino.