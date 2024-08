Escuchar

Stefi Roitman hizo pública una tierna foto junto a su pareja, Ricky Montaner, con el objetivo de celebrar su amor después de 55 meses juntos. En medio de los rumores de separación que colocaron a Camilo Echeverry, el esposo de Evaluna Montaner, en el medio de la tormenta, la famosa pareja quiso dejar en claro con la publicación que, pese al paso del tiempo, la magia entre ellos está intacta.

La jugada foto que eligió Stefi Roitman para saludar a Ricky Montaner por su aniversario: “Felices 55 meses”

Desde que se conocieron, el hijo de Ricardo Montaner y la influencer argentina compartieron su amor con el mundo a través de las redes. Después de pasar la cuarentena juntos y tras varios meses de relación, en 2021 dieron a conocer que habían tomado la decisión de casarse.

La boda se llevó a cabo en enero de 2022 en Argentina, en una estancia ubicada en la zona de Exaltación de la Cruz. Desde entonces, Stefi y Ricky no pararon de mostrarse enamorados y de sorprenderse mutuamente para mantener intacta la llama; es así que comparten muchos de esos momentos con sus fanáticos por medio de sus cuentas de Instagram.

A su vez, son dos pilares fundamentales del clan Montaner. A lo largo de los últimos años, Ricardo Montaner se dedicó a enfatizar la importancia que su familia tiene para él. Tanto en las redes sociales como en los medios, nunca perdió oportunidad de dedicarle tiernas palabras tanto a sus hijos como a su esposa Marlene, y también a sus nueras y yerno. Ahora, ese amor se extendió hacia su nueva camada de nietos.

Los Montaner para su reality en Disney+ Disney +

Cabe destacar que el autor de “Bésame” tiene varios nietos fruto de los hijos de su matrimonio anterior, aunque los padres de los pequeños optaron por mantener un perfil bajo y es por eso que él evita hablar mucho sobre ellos. La situación cambia si se trata de Mau, Ricky y Evaluna. Esto se da, principalmente, porque sus hijos con Marlene Rodríguez eligieron tener una vida pública. Como resultado, el orgulloso abuelo no tiene que cuidarse a la hora de compartir fotos o de referirse a ciertos temas.

Sin embargo, tanta soltura de lengua le jugó en contra. Meses atrás, en diálogo con un movilero de LAM (América TV) que lo fue a buscar al aeropuerto, el artista aseguró que Stefi será madre. “¿Cuántos nietos te gustaría tener? Te veo con muchos en un futuro. No sé por qué siento que te dan mucho amor y te veo re bien”, le consultaron mientras caminaba por Ezeiza.

La foto que compartió Ricardo Montaner Instagram @montaner

Conciso y directo, Ricardo Montaner contestó: “Ya tengo”. En búsqueda de una primicia, desde el estudio quisieron saber si eran ciertos los rumores de embarazo de la nueva integrante de la familia. “Sí, va a ser mamá”, expresó directamente. Estos dichos desataron una oleada de confusión en las redes sociales, ya que ninguno de los supuestos futuros padres dijeron nada sobre un bebé en camino.

En Fotos: el casamiento de Stefi Roitman y Ricky Montaner Instagram

En medio de la debacle que se desató, desde LAM buscaron a la protagonista de esta historia para saber de boca de ella si todo era cierto o si era un malentendido. No obstante, su respuesta generó aún más dudas que certezas. “¿Cómo sabe? Mirá, y yo no se lo dije”, manifestó entre risas Stefi Roitman. Y, muy enigmática, agregó: “Puede ser, puede ser”. Sin embargo, hasta el momento no se conoce ninguna información respecto a un embarazo, pero el tiempo dirá.

LA NACION