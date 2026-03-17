La jugada promesa del Turco Husaín si gana MasterChef Celebrity

El programa MasterChef Celebrity (Telefe) ingresó en la fase de definición. Los cuatro participantes que continúan en carrera y conforman la semifinal son: Claudio Husaín, Maximiliano López, Sofía “La Reini” Gonet e Ian Lucas. Entre ellos, se definirá quién gana el certamen de cocina.

Turco Husaín, Ian Lucas, Sofía Gonet y Maxi López, los cuatro participantes que continúan en carrera en MasterChef Prensa Telefe

Una de las grandes sorpresas del certamen es el Turco Husaín que llegó con nulos conocimientos al programa y hoy es uno de los participantes que más deslumbra ante los ojos del jurado. Es por eso que Wanda Nara, conductora del reality, habló con él y le preguntó sobre un supuesto casamiento con Romina Ansaldo, su pareja.

“Quiero saber cómo viene la boda”, lanzó Wanda para poner en aprietos a Husaín. “Si gano”, retrucó. “¿Y si no ganas?“, siguió la conductora. ”Y si no gano después vemos“, siguió el exfutbolista.

Turco Husaín, Ian Lucas, Sofía Gonet y Maxi López, los cuatro participantes que continúan en carrera en MasterChef Prensa Telefe

Luego, ante la cámara, el Turco detalló su promesa: “Si llego a la final y gano, traigo el anillo, me arrodillo en el medio del estudio y propongo”. En un ida y vuelta con Wanda, el exfutbolista prometió que, de pasar a la final, iba a comprar el anillo en una joyería para tenerlo a mano en caso de que se corone en este certamen gastronómico que se define este jueves 19.

Claudio Husaín con su pareja Romina y su hijo Mateo

Aparejado a la historia de amor entre Husaín y Ansaldo, la pareja tiene un hijo llamado Mateo, quien aparece, en algunas oportunidades, en las publicaciones del Turco en su cuenta de Instagram.

La reinvención del Turco Husaín en rodeo ajeno: del fútbol la cocina

Claudio Husaín administra los tiempos como en su época de jugador. Elige los ingredientes necesarios para una receta que lo pondrá a prueba durante una hora. Mezcla la miel y el jengibre como un experto, aunque no conozca el sabor que saldrá de esa combinación. Admite que “no le pesa” la responsabilidad y se sumerge en un mundo nuevo, donde la camiseta de un club se transforma en un delantal. “Adelante están esos tres monstruos que no los podés enganchar, saben mucho”, aclara sobre Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, los jurados de MasterChef Celebrity (Telefe) como si fueran el tridente ofensivo de un equipo que es letal, efectivo y no perdona ante un descuido.

“Nunca pensé que le iba a prestar atención a la estética de los platos, vengo de un palo donde normalmente se cocina de manera rústica y en grandes cantidades”, aclaró en una entrevista con LA NACION sobre sus primeros días en MasterChef cuando era un “ignoto” entre los participantes: hoy, a la distancia, su status cambió notoriamente siendo uno de los cuatro finalistas.

Claudio Husaín cambió el fútbol por la cocina y hoy es finalista de MasterChef

Salió campeón en Vélez y River. Lo dirigió Marcelo Bielsa en la selección argentina. Compartió distintos planteles con jugadores de renombre. Emigró al Napoli de Italia y sintió el asedio del hincha napolitano que venera a los argentinos por el pasado de Diego Maradona.

Claudio Husain en River

“Un futbolista muere dos veces; la primera, cuando deja de jugar”, remarcó el Turco, quien le costó -y mucho- la decisión de colgar los botines." No me preparé para el final. Paralelamente no hice ninguna actividad que me lleve a suplantar, de a poco, lo que me faltaba realmente que era el fútbol. Estuve dos años con una depresión absoluta. A veces me pongo a pensar las cosas que hacía y digo ‘estaba loco’… me iba al bar que tenía con unos amigos y me tomaba cinco tragos fuertes, después de eso me volvía manejando y no me puse el auto de sombrero porque Dios quiso que llegue a mi casa todos los días”, cerró.