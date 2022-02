Caso Fardin: Paso a paso porqué se cayó el juicio por abuso sexual contra Juan Darthés en Brasil

El juicio por abuso sexual iniciado contra Juan Darthés en noviembre pasado fue anulado por un Tribunal Superior de Brasil que resolvió que la causa regresara a foja cero, luego de la declaración de varios testigos y cuando el proceso, supuestamente, había ingresado en su etapa final.

Thelma Fardin, que no cuenta con un abogado querellante en ese país para su patrocinio, criticó la suspensión del juicio mediante un video publicado a través de sus redes sociales: “No está bien la jurisdicción, [alegaron] que no se puede juzgar ahí con un montón de tecnicismos insoportables e injustos. Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos, pero el mensaje hoy es la impunidad porque viajé a Nicaragua y allí dijeron que había que juzgarlo”.

En el video, Fardin, quien se mostró indignada con el revés del proceso judicial, señaló todas las instancias que se perderán ahora con la anulación. “Después de que la Justicia me escuchó a mí, escuchó a un montón de testigos. Eso significa un nivel de revictimización violento. ¿Todo lo que hice entonces fue para nada, para que hoy tres tipos digan: ‘No, no hay jurisdicción’, cuando un juez ya se había expedido sobre el tema?”, dijo. La actriz, a través de su cuenta de Twitter, interpretó que el mensaje del fallo brasileño significaba “impunidad”.

Los antecedentes

Todo empezó cuando Fardin presentó, en diciembre de 2018, una denuncia por abuso sexual agravado contra Darthés en Nicaragua. A mediados de 2019, ese país requirió la apertura de un proceso penal contra el actor por considerarlo autor directo del delito de violación agravada.

Sin embargo, no fue hasta octubre de ese mismo año que, luego de haber evaluado la acusación y las pruebas ofrecidas, se dispuso detener y capturar a Darthés, que estaba prófugo en Brasil. Y ya en noviembre, Interpol emitió “una notificación roja reservada (...) con la finalidad de localizar y detener a Darthés con miras a su extradición”.

Finalmente, la denuncia formal contra Darthés, “con la finalidad de que sea enjuiciado en Brasil por los hechos perpetrados en Managua el 17 de mayo de 2009 en perjuicio de Thelma Fardin”, fue presentada por el Ministerio Público Fiscal brasileño en abril del año pasado. El juicio oral comenzó en noviembre.

El proceso judicial, del cual participaron tres países –la Argentina, Brasil y Nicaragua– y que tuvo 11 testigos que declararon remotamente, estuvo bajo secreto de sumario estricto. El avance del juicio prácticamente solo se pudo seguir a través de Fardin, que habitualmente informaba en sus redes sociales cómo avanzaba el proceso. Hasta ahora se suponía que el proceso avanzaba normalmente e incluso llegó a especularse con una pronta resolución.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Brasil decidió el martes pasado que el juicio no era de jurisdicción federal porque los presuntos hechos habían sucedido durante una gira teatral en Nicaragua. Así resolvió que la causa “vuelva a foja cero”. La decisión se tomó luego de la declaración de varios testigos y cuando el proceso, insistió Fardin, entraba en su parte final.

La Justicia brasileña había asumido la competencia del caso el año pasado y la defensa de Darthés no argumentó en su contra. Martín Arias Duval, el abogado que asesora a Fardin en la Argentina, explicó a la nacion que antes de que comenzara el juicio oral en su contra los abogados del actor presentaron un recurso de habeas corpus donde cuestionaban la competencia del juez de la causa.

“En la cámara, que está compuesta por tres jueces al igual que en la Argentina, hubo desacuerdo en el voto por la competencia del juez. Asimismo, dos de los votos se pronunciaron en contra de su competencia federal y uno, a favor”.

Los votos de quienes se pronunciaron en contra de que el juicio fuera de competencia federal no están publicados en el sistema que utiliza la Justicia brasileña, por lo que los fundamentos sobre su decisión no son conocidos hasta el momento. “Todavía no sabemos si se anuló [el juicio] o no, la sentencia no está publicada en el sistema que utiliza el Poder Judicial. Por lo que sabemos es verdad, pero a nosotros no nos notifican de nada porque Thelma no es parte en el juicio en Brasil. El proceso lo está llevando adelante el Ministerio Público Fiscal”, dijo el abogado.

En verdad, Juan Rafael Pacífico Dabul –el verdadero nombre de Darthés–, nació en Brasil, país adonde se trasladó para evitar ser detenido y sometido al proceso penal. El acusado posee nacionalidad brasileña y, por mandato constitucional, ese país no extradita a sus nacionales. Y resulta un hecho inédito que el Ministerio Público de ese país eleve como propia una denuncia radicada en Nicaragua contra uno de sus ciudadanos.

Como el caso lo lleva la fiscalía general de San Pablo y Fardin no tiene abogado en Brasil, para la Justicia de ese país ella actúa como víctima, pero no como querellante. Según su abogado, “ella no tiene los recursos para pagar un abogado en Brasil, la acompañan desde nuestro país los colectivos de actrices y organismos de derechos humanos; Darthés sí tiene recursos que le permiten tener abogados privados en ambos países”, explicó.

Para la legislación brasileña, Thelma era menor de edad cuando ocurrieron los hechos, porque la mayoría de edad es a partir de los 18 años y ella tenía 16. Mantener relaciones sexuales con un menor de 16 es delito, mientras que con una mayor de 16 –siempre si hay consentimiento– no lo es. Pero lo que denuncia Thelma es que hubo una situación de violencia física, maltrato psicológico y una situación de poder, por lo tanto más allá de que se hable de un abuso de un adulto de 42 años hacia una chica de 16, incluso si no tuviésemos en cuenta la edad, se trataría de un abuso.

Fernando Burlando, el abogado que comanda la defensa de Darthés, explicó, tal como lo hizo Arias Duval, que los abogados del actor cuestionaron la competencia del juez de la causa antes de que comenzara el juicio. “Esto es un pedido de la defensa de Juan, que se hizo antes de arrancar el proceso. Se lo puso en conocimiento al juez Ali Mazloum [el juez federal de San Pablo que debía expedirse sobre el caso] de que eso podía ocurrir y, a veces, sobre todo los jueces cuando tienen algún tipo de intencionalidad o de intención de llevar adelante un juicio, se atropellan y arrancan diligencias desconociendo que perjudican a todos los involucrados en una causa de estas características. Porque no es una investigación, sino directamente un juicio. No hubo investigación en Brasil”, argumentó Burlando.

¿Cómo seguirá la causa?

Tras manifestar su indignación, la actriz explicó ayer que la próxima instancia será la Corte Suprema. “No se termina acá, estoy cansada, pero no vencida”, afirmó en el video difundido en su cuenta de Instagram. “Nos queda la Corte Suprema, que ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia Federal. Y si nos dicen que no se puede ir a la Justicia Federal, iremos a la Justicia local. Vamos a seguir insistiendo para que nos escuchen” explicó Fardin.

A todo esto, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, opinó en Twitter sobre el caso y criticó a la Justicia brasileña. “Este tipo de decisiones judiciales permiten ver con mucha claridad el difícil y revictimizante camino que deben atravesar las víctimas para alcanzar justicia y dejar atrás lo vivido. Es inadmisible que las mujeres tengamos que estar a la merced del mal desempeño de lxs jueces/a (sic)”, expresó Gómez Alcorta.

En comunicación exclusiva con la nacion, la cantante y actriz Anita Co, que también había acusado a Darthés en 2018 de acoso sexual luego de que lo hizo Fardin, se solidarizó con su colega: “Por supuesto apoyamos y acompañamos a Thelma. Me parece increíble que esto ocurra en medio de un juicio oral que prácticamente estaba llegando a su fin”.

A su vez, el colectivo Actrices Argentinas, que desde un principio se hizo eco al menos de este caso, rechazó la orden del tribunal brasileño y llamó a una concentración para el jueves 10, a las 12, en el consulado de Brasil para repudiar el fallo que dejó este juicio iniciado con gran repercusión prácticamente en punto muerto.