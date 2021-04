La Justicia determinó que Honorina Montes no es Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel

Desde su desaparición en 1986, el paradero de Marcela Basteri, la madre de Luis Miguel, es un misterio. Hace tres años, se descubrió en la Argentina a una indigente llamada Honorina Montes con un notable parecido físico a la mujer, por lo que se pensó que podría era ella. Sin embargo, la Justicia determinó que no tenía vínculo sanguíneo con el “Rey Sol”.

Con los resultados de una intensa investigación realizada por terceros, la Corte Suprema de la Nación falló en contra de esta teoría, lo que volvió a traer incertidumbre acerca de dónde puede estar Basteri.

Claudia Irraheta, una de las personas que llevó adelante el análisis en la Argentina para comprobar si existía vínculo filial entre Montes y el artista mexicano, criticó el show mediático que se desencadenó en torno a esta probabilidad. “Estoy acá para celebrar y para decir que se hizo justicia con Honorina Montes y también a Marcela Basteri y Luis Miguel”, admitió en diálogo con El run run del espectáculo (Crónica HD).

Según afirmó de la mujer, “estaban jugando con algo muy delicado que es la suplantación de identidad”. Y denunció: “Se lo hicieron a Honorina para ponerle una que no le corresponde”.

Luis Miguel con sus padres, Marcela Basteri y Luisito Rey GROSBY GROUP - LA NACION

Luego, apuntó contra los familiares de Luis Miguel que salieron a hablar del tema en los medios nacionales e internacionales. “Me llamó la atención que las primas de Luis Miguel digan que no les interesa y sí les interesa porque están en televisión hablando de él”, indicó Irraheta.

En agosto del año pasado apareció Flavia Basteri, prima del Rey Sol y pidió a la Justicia que se le realice un examen de ADN para determinar si era su tía perdida. Honorina había sido internada en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio A. Moyano de la ciudad de Buenos Aires.

“Es una mujer hermosa, súper dulce y que te mira con esos ojos que te dicen ‘Soy yo, pero no lo puedo decir’ [...]. Ella me ha dicho cómo ha pasado desde España a la Argentina, cosas familiares que hemos vivido y que mi papá me ha contado [...] y que solo sabemos nosotros”, había contado Basteri en declaraciones televisivas.

En torno a esto, reclamó: “Quiero que me hagan el ADN para saber si es mi tía, que disfrute sus últimos años y que pueda ir a ver a su hermana a Italia”.

Irraheta también señaló el papel que tuvo el periodista Luis Ventura en este “show mediático”, ya que se aferró a este supuesto como una realidad y entrevistó a familiares del cantante. “El señor Luis Ventura es el único que hizo un show mediático y un circo utilizando a una persona que no tenía nada que ver”, reclamó la mujer.

La investigadora aseguró que tienen “pruebas al 100% de que esta mujer es Honorina Montes”. Y señaló: “Creo que él debería pedir perdón a todas las personas que lastimó con esta mentira. Primero a ella y su familia, luego a la familia de Marcela y a Luis Miguel”.

Finalmente, la mujer habló del grupo de profesionales que la acompañó en la investigación para llegar a la verdad sobre la identidad de Honorina, e indicó: “Ha sido un grupo muy unido y hemos llegado a muchas conclusiones. Todo lo que hicimos no fue porque queremos fama ni queremos fortuna. Estoy aquí porque hace tres años se habla de Basteri y la involucran a Montes”.

LA NACION