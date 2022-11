La madre de Benjamín Vicuña sugirió que su hijo se casó con La China Suárez: “¿Te acordas?”

escuchar

Benjamín Vicuña se convirtió en uno de los actores más aclamados por el público, con participaciones en cine, televisión y teatro. Pero así como su trabajo tomó gran relevancia, también lo hizo su vida privada, donde varios acontecimientos importantes, desde tragedias familiares hasta polémicos romances, lo tuvieron en el ojo público. Esta vez fue su madre, Isabel Luco Morandé, la que deslizó un íntimo detalle de su vida sentimental, y dejó entrever que se habría casado con Eugenia “La China” Suárez.

Luco Morandé abrió las puertas de su casa en Chile para dar una entrevista con el ciclo Todo por tí (Canal 13), que conduce Cecilia Bolocco. Las mujeres, junto a Benjamín Vicuña, compartieron una íntima comida donde hablaron de varios aspectos: la vida, los amores y la familia. Uno de los temas que trataron fue la separación de los padres del actor, ya que tras divorciarse de Juan Pablo Vicuña Parot -quien falleció el pasado septiembre-, Isabel formó pareja con Oussama Abu-Ghazaleh.

Isabel Luco Morandé y Bejamín Vicuña tienen una gran relación como madre e hijo

La conductora le preguntó a Vicuña cómo fue para él ver a su madre nuevamente enamorada. “No quiero hacer apología a los divorcios, pero soy de las personas que creen que tenemos derecho a encontrar la felicidad”, sostuvo y también hizo referencia a las familias ensambladas, situación que vivió en los últimos años. Cabe recordar que tiene siete hijos, Blanca -fallecida hace 10 años-, Bautista, Beltrán y Benicio -fruto de su relación con Carolina “Pampita” Arhohain; y a Magnolia y Amancio, que tuvo con la China Suárez.

Sus palabras sirvieron como puntapié para que rápidamente Bolocco le preguntara a su madre: “¿Este niño te va a llevar alguna vez al altar?”. Incluso antes de recibir una respuesta, no lo dudó y redirigió la pregunta directamente al actor, quien manifestó: “A esta altura es más para una teleserie”. Sin embargo, Isabel tomó la palabra y lanzó un comentario que no pasó inadvertido: sugirió que el actor se habría casado con la China Suárez, el mismo día en el que bautizaron a Magnolia, la hija mayor que tienen en común.

La madre de Benjamín Vicuña deslizó que su hijo se habría casado con la China Suárez

“¿Te acordás? Cuando bautizó a la Magnolia, alguien de repente le dijo: ‘Padre, por qué no aprovecha y no hace un dos en uno?’. Y aprovechamos de casar a... Le habían dado unas bolsitas de arroz para esta pareja... Pero fue precioso, ¿se acuerda?”, insistió. Con la cabeza gacha, el protagonista de El primero de nosotros indicó: “No, no fue un rito”. Y agregó: “¡No, mamá, no!”. Para eso, puso un tono de voz un poco más elevado y serio, aunque con un toque de risa, para dar por finalizado el tema.

Pero no tuvo suerte porque la conductora no abandonó su pregunta inicial. “¿O sea tú te quieres casar en algún momento o no has querido nunca, no te interesa?”, lo cuestionó. “No tengo una particular afinidad por el rito, ni por la fiesta, ni por la Iglesia. Creo que hay cosas más importantes. Sí encontrar un compañero, eso sí”, sostuvo el chileno. Tras esto, Cecilia anunció que quería cambiar de tema y encaminó la conversación hacia lo laboral.

El emotivo recuerdo de Benjamín Vicuña y su madre a Blanca

En distintos momentos de la entrevista se tocó un tema sensible para la familia, el de Blanca. Al comienzo de la charla, mientras estaba sentada en el living con Bolocco, Isabel apuntó al cuadro de su nieta y dijo: “Siempre le digo a Benjamín: ‘Esa vida hay que honrarla’. Ha sido una cosa maravillosa con lo de Blanquita ¡Cómo ha podido levantarse, cómo ha podido volver a creer en el amor, volver a apostar por la vida! Yo hubiera sido incapaz”.

A su vez, durante otros momentos de la charla, fue el chileno también remitió a su hija mayor, quien falleció en 2012 y reveló la profunda conexión que siempre tuvo con su abuela materna, a quien le rindió tributo, poniéndole a su hija el mismo nombre, Blanca. Por otra parte, en otra de las escenas reflexionó a corazón abierto sobre la partida de la niña y el gran impacto que generó.

Benjamín Vicuña reflexionó sobre la muerte de su hija Blanca

“No voy a hablar de detalles ni de intimidades, pero si puedo decir que en estos 10 años ha sido un viaje, como familia, de amor, donde la ausencia se transforma en presencia”, sostuvo. “Si aprendes a encariñarte con esa figura que te acompaña siempre, como un ángel, una sombra o una figura abstracta. Hoy definitivamente es una de las razones por las que no le tengo miedo a la muerte, por las que trabajo, me levanto a la mañana y no hay una cosa que no haga, o cuando siento una profunda emoción, que no se la dedique a ella. En estos 10 años he tratado de transmitir eso”, remarcó.

