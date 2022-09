El conmovedor gesto de Pampita tras la muerte del padre de Benjamín Vicuña: “Me trataron como una hija”

Hace un par de semanas, se conoció el difícil momento personal que atravesaba Benjamín Vicuña. Una delicada situación familiar lo obligó a armar las valijas y viajar de urgencia a su Chile natal. En este contexto, este martes 6 de septiembre dio a conocer la noticia más triste: murió su padre, Juan Pablo Vicuña Parot. Varios colegas y seguidores le hicieron llegar sus sentidos mensajes y, entre ellos, estuvo Carolina “Pampita” Ardohain, quien tuvo un gesto que conmovió a todos.

Con una foto en blanco y negro y unas emotivas palabras que tanto lo caracterizan, el actor se despidió públicamente de su papá. “Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia. Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo. Elvis has left the building”, escribió en su cuenta de Instagram y además subió una foto a sus historias, donde se pudo ver el gran parecido físico entre padre e hijo.

La sentida despedida de Benjamín Vicuña a su padre en las redes (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

Rápidamente, el posteo se llenó de mensajes de seguidores y compañeros, quienes le enviaron fuerza en este difícil momento, entre ellos Darío Barassi, Juan Minujín, Mercedes Funes, Joaquín Furriel, Paula Chaves y Benjamín Alfonso. Pero, entre todos los comentarios, llamó la atención uno que hizo Pampita, quien no pudo ocultar su tristeza ante la partida del abuelo de sus hijos.

En sus historias, Vicuña compartió otra imagen de su padre instagram.com/benjaminvicuna.ok

Sensibilizada por la pérdida de su exsuegro, la modelo dejó el emoji de un corazón blanco (símbolo que la expareja suele usar cada vez que recuerda a su hija fallecida) y una carita triste en el posteo. Cabe recordar que ella y el actor fueron pareja por más de una década y tuvieron cuatro hijos, Blanca -que murió en 2012-, Bautista, Beltrán y Benicio. Si bien tuvieron una turbulenta y polémica separación, con rumores de infidelidad y terceros en discordia, con el paso de los años pudieron recomponer el vínculo y hoy se muestran en paz y hasta comparten eventos familiares.

El emotivo gesto de Pampita tras la muerte del abuelo de sus hijos (Foto: Instagram @benjaminvicuna.ok)

Por otra parte, ya más entrada la noche del martes, en LAM (América) compartieron un móvil que dio la conductora de El hotel de los famosos (eltrece) donde habló a la difícil situación que atraviesan los Vicuña. “Es un momento muy triste. Y bueno, acompañando, por supuesto”, sostuvo.

A su vez, también se refirió a su relación con la familia paterna de cuatro de sus hijos. “Yo quiero mucho, mucho a toda la familia de Benjamín. A mí me trataron como a una hija siempre. Me cuidaron mucho porque yo llegué solita allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida. En todas las alegrías y en todas las tristezas”.

Pampita recordó al padre de Benjamín Vicuña

Antes de terminar la nota, comentó cómo atraviesan Bautista, Beltrán y Benicio la dura pérdida. “Estoy también conteniendo a mis hijos porque aman mucho a su abuelo. Es un momento el que nos abrazamos entre todos, nos cuidamos, nos respetamos y nos acompañamos”, sentenció.

La China Suárez se despidió del padre de Benjamín Vicuña

Así como la empresaria se pronunció públicamente sobre la muerte del padre de Benjamín Vicuña, la China Suárez, expareja del actor y madre de dos de sus hijos, Magnolia y Amancio, también compartió su tristeza. Hizo un posteo donde escribió unas sinceras palabras que complementó un video donde se pudo ver a Juan Pablo Vicuña divertirse junto a su nieta menor y su hijo en la pileta, una foto donde posó con ella y otras postales de varios momentos especiales.

La emotiva despedida de la China Suárez al padre de Benjamín Vicuña (Foto: Captura de Instagram @sangrejaponesa)

“Recuerdo el día que te conocí, ‘era más linda que el Sol’ y me conquistaste. Recuerdo que recibiste a mi hija Rufina como si la conocieras de toda la vida. Recuerdo el cajón de golosinas escondido al que todos corrían cada vez que llegaban a tu casa. Recuerdo ese atardecer con gin tonic y tus anécdotas en la playa. Recuerdo todo de vos y me ocuparé de que mis hijos, tus nietos, sepan quien fue el ‘Tata loco’. Para siempre”, publicó la actriz.