La madre de L-Gante habló sin vueltas del vínculo de su hijo con Wanda Nara: “No sé si llamarla nuera”

La relación entre Wanda Nara y Elián Ángel Valenzuela, o L-Gante, como se lo conoce públicamente, genera más dudas que certezas. Si bien se mostraron juntos y enamorados en las redes sociales durante los últimos meses, más de una vez anunciaron tanto separaciones como reconciliaciones. Esta semana, quien se pronunció respecto al vínculo entre ambos fue Claudia Valenzuela, la madre del músico. Habló sin vueltas sobre el noviazgo de su hijo y dejó en claro su opinión sobre la mediática.

El lunes, en comunicación telefónica con Las mañanas con Andino (TV Pública), Claudia Valenzuela fue consultada por la relación entre su hijo y Wanda Nara. El panelista Guido Zaffora le preguntó si la separación ayudó a L-Gante a estar “más tranquilo”. “Lo que pasa es que uno a veces, cuando tiene ese tipo de problemas de parejas, de relaciones, es como que le agarra un poco el bajón y te replanteas en ese momento tu vida en general, lo profesional y lo personal. Y a lo mejor también él se replanteó todo eso", sostuvo.

Tras blanquear su noviazgo en noviembre del año pasado, Wanda Nara y L-Gante tuvieron varias separaciones y reconciliaciones

“¿Él se bajoneó por su separación de Wanda?“, quiso saber Andino, a lo que Valenzuela expresó: ”Y en algún aspecto... no te digo que depresivo, pero en algún lugar te toca“. Cabe remarcar que, aunque a principios de este mes el músico de 25 años reveló que se reencontró con Nara, en los últimos días aparecieron fotos suyas a los besos con otra mujer en el boliche, lo que despertó especulaciones de que la relación con la mediática pudo haber terminado.

A partir de esto, Valenzuela fue consultada por si le gustaba Wanda Nara como nuera, a lo que, sin vueltas, sostuvo: “No sé si llamarla nuera, amiga... Te puedo hablar de ella como persona”. “Me cae bien, siempre tuvimos muy buena relación y, por lo tanto, voy a seguir así”, agregó, lo que dio cuenta de sus intensiones de mantener un buen trato con ella, independientemente del vínculo con L-Gante.

“Me cae bien, siempre tuvimos muy buena relación", dijo la madre de L-Gante sobre Wanda Nara

“Son problemas de pareja, de mujer. Yo no voy a salir ni hoy ni mañana ni el mes que viene a decir: ‘porque Wanda…’. No. Las relaciones son así, hoy están y mañana no. No tengo nada en su contra. La verdad, como persona conmigo, fue diez puntos“, afirmó y remarcó que entre ellas pueden hablar “de mujer a mujer, de igual a igual”.

Por último, Valenzuela se sinceró respecto a que desea para su hijo. “Lo que sueño como mamá es ver a mi hijo feliz, contento, que esté bien”, dijo. Y, con respecto a lo sentimental, advirtió: “No sé con quién será, alguien conocido o desconocido, pero alguien que realmente lo quiera a él, a Elián Valenzuela, no a L-Gante”.

Desde que comenzó su relación con el cantante, Wanda Nara se mostró muy cercana a Claudia Valenzuela. Compartieron varias actividades y reuniones familiares e incluso le agradeció públicamente cuando le regaló una taza personalizada de Hello Kitty, personaje del cual es fanática. A su vez, el 15 de abril, Claudia organizó un íntimo festejo por sus 64 años con sus amigos y familiares, entre ellos su hijo y su por entonces pareja. Tras el momento de soplar las velitas, suegra y nuera se dieron un sentido abrazo que evidenció el cariño mutuo entre ambas.