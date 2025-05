L-Gante confirmó su reconciliación con Wanda Nara y contó detalles

Tras varias idas y vueltas, rumores de crisis entre ambos y un anuncio de separación a través de las redes hace solo dos semanas, L-Gante y Wanda Nara decidieron darle nuevamente una oportunidad al amor. Parece que lejos quedaron los motivos por los que decidieron terminar hace algunos días. Ahora, fue el referente de la Cumbia 420 quien hizo pública esta nueva oportunidad, que se dio a conocer en medio de algunos rumores. “Volvió Wanda”, dijo con una sonrisa en un móvil con Intrusos (América TV), aunque admitió que tienen “una charla pendiente”.

Sobre cómo fue la reconciliación, Elián Valenzuela contó que la empresaria apareció sin previo aviso. “Estaba yendo a mi casa y cuando llegué (Wanda) ya estaba ahí. No nos enfocamos en ninguna charla ni ninguna discusión porque estaba Jamaica, pero en algún momento (la charla) va a estar”, reveló. Y en lo que respecta a su flamante novia, declaró:“Me fue a ver a jugar un partido de futbol con todos mis amigos y después comimos un asado festejando el Día del Trabajador”.

También, el compositor habló sobre lo que siente por ella: “Los sentimientos no cambian nunca, por ningún acto de ninguno de los dos”. Ante la pregunta de si él era la persona que más se enojaba de los dos, respondió: “No sería el enojón, pero imaginate que te dejan, te acusan de un montón de cosas y a la semana vuelven como si nada, es algo raro que tenés que acomodar tus emociones”.

Wanda Nara cuidó de Jamaica y él compartió el video en sus redes

Con estas declaraciones, L-Gante reafirmó que fue Wanda quien decidió terminar la relación el 20 de abril y quien ahora tomó la iniciativa y volvió a acercarse a él. “A pesar de que estábamos separados, lo que hizo lo vi como un acto de amor”, dijo, en referencia a que la mediática cuidó de Jamaica mientras él se había ido a grabar.

En lo que respecta a su salud, L-Gante contó que “está muy bien” y “hay que hacer lo mejor posible para estarlo”. “Ya con el trabajo y el ambiente es más que fuerte, lo que importa es la decisión de uno, porque después te rodean muchas cosas y buenas y muchas malas, mi decisión es elegir los caminos buenos”, se sinceró.

La foto que compartió el músico y que muestra que Wanda lo fue a ver jugar un partido y que comieron un asado juntos (Foto: Instagram @lgante_keloke)

Además, el artista expresó que el objetivo de cuidarse se trata de una decisión personal de él y que la conductora de Telefe no influyó en ese sentido: “Si a uno le modifica las decisiones o los actos, alguna persona de alrededor es porque te está faltando alguna intuición o que uno no sabe decidir”.

L-Gante opinó sobre una de las abogadas de Mauro Icardi: “Es un cachivache”

La periodista Paula Varela aprovechó para preguntarle si era verdad que Wanda estaba obsesionada con su ex, Mauro Icardi, y con la China Suárez, y si, además, ese fue uno de los motivos que lo llevaron a la separación. “Eso no es tan así, ni es algo en lo que yo me enfoco. Yo me enfocaría en la relación, el vínculo y el trato que tengamos los dos. Después todo eso es secundario”, aseguró.

Además, le consultó si se sintió ofendido porque las abogadas de Mauro Icardi habían dicho que Wanda estaba con alguien que tenía exceso de droga. “No me molesta porque yo sabía que era algo que les iba a cerrar la boca. Esas abogadas dijeron eso y yo a los días me hice el estudio y demostré que estaba totalmente limpio. Me da lástima que se llamen profesionales y que hablen boludeces", sentenció.

En ese momento, Rodrigo Lussich lo interrumpió y dijo que la abogada Lara Piro había estado en su programa. Ante aquella mención, aseguró que la letrada “es un cachivache”. “¿Un cachivache?“, repreguntó el conductor del ciclo de espectáculos. “Sí, yo pienso eso”, cerró contundente L-Gante.