La indirecta de Wanda Nara para Mauro Icardi tras los rumores de compromiso con la China Suárez

¿Suenan campanas de boda para Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez? Esta semana los enamorados encendieron las alertas al mostrarse con anillos de oro en los dedos anulares durante su escapada romántica a Miami. Si bien no aclararon si están comprometidos o no, los indicios son cada vez más evidentes. Por su parte, Wanda Nara no se quedó en silencio y fiel a su estilo, reaccionó en las redes sociales. En las últimas horas, publicó una foto que fue tomada como una clara indirecta a su exmarido.

La foto que despertó rumores de compromiso entre Mauro Icardi y la China Suárez (Foto: Instagram @mauroicardi)

El viernes 9 de mayo, Icardi compartió en sus redes sociales que pasó el día con ejercicios de rehabilitación en compañía de Suárez. Cabe recordar que en noviembre se rompió los ligamentos cruzados y meniscos de la rodilla derecha. Lo operaron en Buenos Aires y ahora se encuentra recuperándose para volver a la cancha.

Por su parte, Nara mostró que pasó el día con su hija menor, Isabella, de ocho años, en su departamento en el Chateau Libertador, en Núñez. En el living desplegaron hojas, stickers y marcadores de colores para hacer algunos dibujos. “Nuestro viernes”, comentó en la imagen.

Wanda Nara mostró las manualidades que hizo con su hija Isabella (Foto: Instagram @wanda_nara)

La conductora compartió con sus más de 17 millones de seguidores de Instagram el dibujo que hizo la niña. Sobre la hoja blanca escribió con marcador negro “family” (familia) seguido por la palabra “mami” y los nombres de sus cuatro hermanos “Valu” (Valentino), “Coki”(Constantino), “Benchu” (Benedicto) y “Fran” (Francesca), con un corazón a cada lado. También agregó su nombre y dibujó seis corazones que para representarlos.

Wanda Nara mostró el dibujo que hizo su hija y lanzó una indirecta para Mauro Icardi (Foto: Instagram @wanda_nara)

Nara se conmovió con el dulce gesto de su hija y comentó la publicación con un corazón y una carita emocionada. La imagen fue interpretada por muchos como una clara indirecta a Icardi tras las versiones de su supuesto compromiso con Suárez. Un detalle no menor fue que la pequeña no incluyó a su padre en la lista. Horas más tarde, la mediática borrar el posteo. Aunque algunos se sorprendieron con esta acción, esta suele ser una práctica recurrente en ella, puesto que en varias ocasiones eliminó contenido de sus historias.

Esta no fue la única publicación de Wanda Nara que dio que hablar esta semana. Esta semana, luego de que el futbolista subiera la foto con Eugenia en la que daba indicios de que podrían estar comprometidos y le declaraba públicamente todo su amor, la mediática subió una foto del postre que comió: queso y dulce de batata. “Fan”, escribió. Acto seguido, dejó entrever que mientras su exmarido estaba con su nueva pareja en Miami, ella cuidaba de sus hijas. Publicó una foto de Francesca en su casa abrazada a su gatito.

Las fotos que subió Wanda Nara luego de que Icardi y Suárez se mostraran con anillos idéntidos en los dedos anulares (Foto: Instagram @wanda_nara)

Vale recordar que las mascotas fueron un tema de conflicto entre el exmatrimonio. En marzo, el futbolista fue a buscar a sus dos hijas del colegio para que pasaran el día con él, pero, según trascendió, como estaban con sus animales, las hizo regresar a la casa de Nara para que los dejaran. Como ellas no volvieron a bajar al auto, él ingresó al edificio y lo que siguió fue un enfrentamiento entre los adultos y con las menores en el medio, que incluyó gritos y llanto y demandó intervención de personal de la Policía de la ciudad, del SAME y de los abogados.