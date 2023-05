escuchar

En diálogo con Intrusos (América), Joly, la madre de la cantante Tamara Castro, rompió el silencio y habló en medio de la polémica que estalló en torno a sus nietas: Taís (hija de la folclorista y Cau Barnes) y Malena (hija de la folclorista y Sergio Dorado).

El 8 de diciembre del 2006, Tamara Castro falleció a los 34 años luego de que la camioneta en la que viajaba fuese impactada por un auto, siniestro que tuvo lugar en la ruta provincial 13, a tres kilómetros al sur de la localidad de Humberto Primo. La tragedia de su muerte desencadenó, además de un gran dolor, en varios conflictos en familiares, como la separación de sus hijas, Taís y Malena, quienes siendo apenas unas niñas fueron distanciadas por sus respectivos padres.

Ahora, 17 años después del fatídico día, las herederas de Castro volvieron a protagonizar los titulares de los medios. En el caso de Malena, porque días atrás habló por primera vez sobre su infancia, de su relación con Sergio Dorado -su padre y quien era pareja de la cantante al momento de su muerte- y de su deseo de entablar relación con el lado materno de su familia, especialmente con la media hermana a quien no ve desde que tiene poco más de dos años.

La mamá de Tamara Castro apuntó contra Cau Bornes y contó por qué no ve a su nieta

Por su parte, Taís quedó envuelta en una polémica más mediática ya que trascendió que Valeria Lynch -quien estaba en pareja con Cau Bornes, su papá, al momento del accidente y quien la crió como si fuese su propia hija desde que tiene 5 años-, la echó de su casa un par de meses atrás debido a que la joven no tenía buena relación con el cantante Mariano Martínez, novio de la intérprete de “Me das cada día más”.

En medio de este complejo contexto, desde Intrusos le hicieron un móvil a Joly, la madre de Tamara, quien se refirieron a las actitudes de Cau Bornes, a su distanciamiento de sus nietas y a las actitudes que mantuvo Valeria Lynch a lo largo de los años.

“Yo con Taís siempre tuve contacto, con el papá y con Valeria. Con Malena, recién ahora empezó a tratarnos y me parece hermosa, como homenajea a su mamá”, comenzó, sobre la situación actual de la familia.

Tamara Castro falleció en el 2006 a los 34 años DyN

Sobre qué pasó con las niñas tras la muerte de su madre, explicó: “Al principio estaban acá con Sergio. Cau se había ido, la había dejado a Tamara cuando la nena tenía menos de un año. Después volvió, se fue. Con el tiempo, Tamara conoció a Sergio, que era músico, y formó pareja. Pero Cau venía cada un año”, contó y detalló que, cuando el músico fue a reclamar la tenencia de Taís, no pudieron hacer nada ya que la ley lo respaldaba.

En cuanto al conflicto actual con Bornes, expresó: “Cau, que era mi familia, dejó de venir a mi casa porque él venía todo el tiempo. Pero dejó de venir y un día me bloqueó, quizás porque me solidaricé con Valeria (Lynch, tras la separación que los llevó a la Justicia) y eso no le gustó”. Sobre la misma línea, aclaró que desde ese entonces tampoco se vincula con Taís.

Valeria Lynch y Taís, fruto de la relación entre Cau Bornes y Tamara Castro (Foto Instagram @valelynchok)

Finalmente, señaló: “Yo no quiero hablar porque no quiero herir a Tais, que es un amor de chica. Él es su papá y ella lo quiere”. Y concluyó: “Él se retiró solo de mi casa”.

