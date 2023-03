Revés para Intrusos: aseguran que otra panelista no continuará en el programa

escuchar

El programa Intrusos, (América TV), atraviesa un periodo de cambios y el staff periodístico no es ajeno a esta noticia. Es que el ciclo conducido por Florencia de la V tendrá una imprevista baja. Así fue comunicado por el periodista Agustín Rey en su cuenta de Twitter.

Según explicó, será Nancy Duré quien se despedirá del programa el próximo 31 de marzo. “Nancy Duré no seguirá en Intrusos. La desvincularon del programa y se despedirá el 31 de marzo. América la quiere reubicar en el programa Invasores de la TV y mantenerla en el canal”, aseguró en su cuenta de Twitter y dio a conocer un movimiento que no estaba previsto .

La noticia de la salida de Nancy Duré de Intrusos

De esta manera, el programa que lleva varios años al aire y es reconocido en el mundo del espectáculo sufre una nueva desvinculación en su staff. Cabe destacar que anteriormente Lucas Bertero y Virginia Gallardo tomaron la decisión de no seguir.

En el caso de Bertero, su situación lo llevó a estar varios meses en el programa, aunque algunos roces con la conductora y sus compañeros llevaron a que sea insostenible su presencia y por ende no continuó. Una vez reinstalado en el programa A La Tarde, el periodista lanzó dardos contra Florencia de la V. “Este programa me rescató, me abrió las puertas. Acá no se grita, no se corre, no se maltrata a nadie porque todo fluye. Los problemas se resuelven con alegría”, remarcó.

Por otra parte, Gallardo, según contó Ángel de Brito en su Instagram, terminó su contrato con la productora y al no llegar a un acuerdo se convirtió en otra baja, que sumadas a las de Bertero y Duré son tres en un lapso muy corto de tiempo.

Otra despedida en Socios del Espectáculo

Las salidas en los programas de televisión se volvieron una costumbre. Otro de los cambios que generó una rotación en un programa afín fue la salida de Luli Fernández de Socios del Espectáculo, quien decidió tomar nuevos rumbos en su carrera profesional y así abocarse a lo que es la conducción de programas.

Ángel de Brito anunció la salida de Luli Fernández de Socios del Espectáculo

“Otra panelista, de otro programa abandona el 21 de marzo. Se cansó de los reclamos por hablar de los demás”, destacó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter y abrió el enigma en las redes sociales, donde empezaron a especular sobre quién se trataría.

En continuado, al develar que Fernández tomaría otro rumbo luego de desvincularse del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, el periodista expresó el deseo de la modelo en cambiar de aire: “La verdad es que estoy súper contenta con la oportunidad que me dieron y con el equipo del cual formo parte, pero tengo dos propuestas para conducción, que es lo que yo quiero hacer”.

LA NACION