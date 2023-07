Guido Kaczka opinó sobre la polémica de los Martín Fierro entre Mariel Di Lenarda y Yanina Latorre: “Era número puesto”

escuchar

Tras la polémica gala de los premios Martín Fierro 2023, este martes Guido Kaczka analizó la entrega de las estatuillas y los diversos reconocimientos, al tiempo que opinó de manera contundente sobre el galardón que recibió Mariel Di Lenarda en lugar de Yanina Latorre. “Era número puesto”, sentenció el conductor.

Guido Kaczka opinó sobre la polémica entre Yanina Latorre y Mariel Di Lenarda

En una jornada en la que esperó hacerse con la estatuilla como mejor labor en conducción masculina, Kaczka reconoció su derrota ante Santiago del Moro y con humor aceptó que obtener tal galardón es parte de una variable, de la que “puede ser o no”. En ese sentido, en diálogo con LAM (América), Guido presentó su mirada tras el escándalo que protagonizó Santiago Sposato, uno de los cronistas de ese programa, con Di Lenarda, una vez que esta recibió el premio en lugar que Latorre.

“Vi lo de Santi. Después pidió disculpas. Se dio cuenta él mismo de la calentura de los premios y de lo que sentís, que además es compañera”, comenzó Guido hasta que lanzó un sutil comentario sobre que el reconocimiento tendría que haberse dirigido hacia la panelista de LAM: “También, la verdad es que Yanina era como un número puesto en esa terna”. A continuación lo comparó con su propio programa, Los 8 escalones de los tres millones (elTrece). “Puede pasar como no. Por un lado, a uno le da bronca, pero después escuché a Yanina que dijo: ‘No, me parece bien en el asunto. Yo creo que APTRA tal cosa…’, y eso está bien”.

Acerca de su sentimiento luego de la gala que se celebró el pasado domingo, Kaczka comentó cómo reacciona cuando suele perder en alguna terna importante. “A veces vas y tenés una ilusión tremenda de que lo vas a ganar. Yo me acuerdo que mi papá, en el Martín Fierro de revelación, cuando estaba en Polémica en el Bar con Gerardo Sofovich y que ese año lo ganó Wanda, cuando volví a casa, me había hecho un cuadro con la nominación”.

El polémico cuestionamiento de Santiago Sposato a Mariel Di Lenarda por el Martín Fierro

En tanto, reflexionó: “Ahí, el mensaje que me llegó con el paso de los años es que no tenés todo lo que querés, pero tenés una parte, algo te tocó. Vos te podés quedar con que no ganaste el Martín Fierro, porque lo perdiste y lo entiendo, o también con que te nominaron. Mucho tiempo me acostumbré a perderlo y de golpe empecé a ganar”.

Acerca de los egos y su rol como conductor de televisión, Guido señaló: “Tratamos todos en esta vida difícil, donde todo es la imagen, donde uno pierde la autoestima según cómo lo ven, es un error pensar así, no puede ser. Es un laburo. Tenés que tener los pies en la tierra, porque las cosas cuando pintan que van mal, no van tan mal y cuando van bien, no van tan bien. No tenés el cielo ganado. Todos los días arrancás de nuevo”.

Antes del cierre, el conductor de Los 8 escalones observó sobre su trayectoria: “Está lindo que te digan que vas bien, pero hay un momento en donde te empezás a reconocer a vos mismo y decís: ‘Este es el asunto’. Tratás de mejorar aquellas cosas que te gustan menos y regar más tu virtud”.

