El apasionado beso de Carina Zampini y Pablo Alarcón que levantó la temperatura en Pasaplatos Famosos

Carina Zampini y Pablo Alarcón protagonizaron un momento romántico este lunes en la emisión de Pasaplatos Famosos (eltrece). Durante el programa, la conductora destacó la presencia del actor en la cocina y recordó las escenas de un alto voltaje que el famoso protagonizó, en especial a las que mantuvo con María Fernanda Callejón. A modo de recrear una típica ficción argentina, la conductora del programa interrumpió todo y junto a la actriz, que es una de las participantes del ciclo, besaron en la boca al actor de manera apasionada.

El apasionado beso de Fernanda Callejón y Carina Zampini a Pablo Alarcón

Bajo la nueva propuesta de eltrece, Zampini, quien a lo largo del programa suele entablar un diálogo con los participantes, se acercó hasta Alarcón con un objetivo en mente: descubrir su pasado actoral con Callejón, a quien en reiteradas oportunidades le tocó protagonizar escenas apasionadas. Ante la pregunta de la conductora, el famoso que se puso en la piel de Roberto Caride en Rosa de lejos, admitió que no solo fue eso, sino que sucedió algo más profundo con la concursante.

“Hay algo que me inquieta desde hace algunos instantes”, inició Zampini y prosiguió: “¿Es cierto que vos y María Fernanda Callejón…?”. En ese instante, el actor se adelantó a la pregunta de la conductora y respondió tajante: “Sí”. Sorprendida con la respuesta, Carina retomó su consulta: “¿Hubo beso?”. Tras ello, Alarcón insistió y afirmó con su cabeza.

“Para ella fue una ficción, para mí fue mucho más”, sentenció el actor al tiempo que preparaba su plato con gestos de nerviosismo. “Eso es lo que pasa, que para ella solo fue una ficción”, sostuvo. Zampini continuó la conversación y le consultó: “¿Pero por qué para vos no era una ficción y para ella sí?”. Y Pablo explicó que se trató de una tira de eltrece, pero no recordó su nombre. Sin embargo, aseguró: “Cuando me llaman era para trabajar con ella y yo tenía fascinación. La verdad que me encantaba, desde antes”.

Carina Zampini y Pablo Alarcón protagonizaron una romántica escena en Pasaplatos Famosos (Fuente: Captura de Video/El Trece)

En detalle, Alarcón comentó que la primera vez que grabó una escena con Callejón, se “perfumó” y se puso corbata, con la intención de captar su atención. “Ahí ella me paró en seco y me dijo: ‘Pablo, este es mi primer beso en ficción’”. Con un tono de humor, el actor confirmó que el primer beso de la actriz dentro de una tira fue con él. “Yo me porté como un caballero. Después salí y la esperé en la puerta del canal con un ramo de flores”, contó.

Luego de esa anécdota de Alarcón, la conductora le propuso recrear un fragmento de una presunta serie en donde Carina sería la amante de Pablo y Callejón su esposa, que conforme se diera la escena del beso entre ambos, ella aparecería y descubriría la infidelidad.

La escena resultó todo un éxito, cada uno se metió en su papel y en tan solo en cuestión de segundos los tres recrearon el último capítulo de una apasionada historia de amor. Con música de fondo, el estudio de Pasaplatos famosos se transformó en una oficina imaginaria en donde desplegaron todo su talento actoral frente a la cámara. Al cierre del programa, los chefs Juan Gaffuri y Pablo Massey degustaron las preparaciones de los participantes y declinaron por enviar a “la zona de riesgo” a Alarcón.

