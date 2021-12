La nueva serie de HBO Max sobre un equipo estrella de los 80 despertó la crítica de uno de sus protagonistas

Continúa la carrera entre servicios de streaming y desde que empezó a existir variedad, también comenzó una competencia por presentarle al público el mejor material. Mientras que muchos apuestan por series y películas, otros eligen los ciclos de entrevistas y producciones locales para cautivar a los más esquivos. En ese sentido, para los amantes del deporte -y en especial el básket- HBO Max lanzará una serie que cuenta la historia de los Lakers, el equipo de la ciudad de Los Ángeles, California, que tuvo sus años dorados cuando en la década de los 80 consiguió cinco campeonatos.

Se trata de Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty y está basada en el libro de Jeff Pearlman, Showtime: Magic, Kareem, Riley y la dinastía de los Lakers de Los Ángeles de los años 80, donde se narra la vida profesional y personal del equipo en sus años de gloria. La serie constará de diez capítulos y contará lo antes mencionado con un enfoque dramático.

Si bien ya generó altas expectativas y los fanáticos aguardan con ansias la llegada de la serie, quien parece no estar muy contento es el propio Magic Johnson, uno de los autores fundamentales de las cinco conquistas de los 80 y un histórico jugador de la NBA.

Magic Johnson en su etapa como jugador

En diálogo con TMZ Sports, el jugador reconoció estar trabajando en su propio proyecto y se mostró esquivo cuando se le consultó sobre la serie de HBO. Sin hablar demasiado, se limitó a indicar: “No estoy deseando que se estrene, voy a dejarlo así”, dando por entendido que no da su visto bueno para la serie y no está conforme con lo que allí se mostrará.

Sin embargo, su opinión no frena el estreno y la plataforma ya se prepara para publicar el primer episodio de Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty a mediados del mes de marzo de 2022. La euforia por su llegada no solo está alineada con la trama que se presenta, sino con el elenco.

Trailer Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

John C. Reilly (Chicago, Gangs of New York), Jason Clarke (El diablo a todas horas, Pet Sematary), Gaby Hoffman (Algo para recordar) y Julianne Nicholson (Mare of Easttown, La ley y orden: Intento criminal) son algunas de las grandes personalidades que encarnarán personajes trascendentales en esta historia. Completan el reparto Quincy Isaiah, Adrien Brody, Tracy Letts, Jason Segel, Solomon Hughes, Brett Cullen, Tamera Tomakili, Stephen Adly Guirgis, Joey Brooks, Sarah Ramos, Molly Gordon, Spencer Garrett, DeCaughn Nixon, Delante Desouza, Austin Aaron, Jon Youung, Rob Morgan, Jimel Atkins y Sally Field.

Por el momento, solo se dio a conocer un tráiler y no se especificó la fecha exacta del estreno. Lo que sí se sabe es que será en marzo de 2022 y estará disponible únicamente a través de la plataforma de HBO Max.