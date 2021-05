La nueva vida de Nino Dolce, lejos de Playboy y cerca de Dios

Tras una etapa mediática -fruto de su participación en Gran Hermano Famosos- Nino Dolce se alejó de los medios hasta el día de hoy, que reapareció públicamente en Hay que ver, el ciclo que conduce José María Listorti y Denise Dumas por elnueve. Convertido a la religión judía, el cocinero habló de su nueva vida espiritual, lejos de Playboy y cerca de Dios.

“Llevaba una vida más cool cuando laburaba como conductor de Playboy entre 2003 y 2015. Luego vino ese nefasto reality (en referencia a Gran Hermano Famosos) porque alguien me dijo que lo haga, que era divertido y también era medio un morbo conocer la casa. Yo no lo había visto nunca, pero es una picadora de carne. Yo venía laburando muy tranquilo y entré ahí y fue demasiado. Soy un pibe sencillo y quizá tendría que haber sido más malo”, comentó arrepentido por haber sido parte del reality de Telefe.

Fue justamente su gran exposición a partir de este programa que Dolce decidió cambiar de vida. “Me fui al Amazonas a hacer unos copetes para un canal de Miami (del hijo de Alejandro Romay) y me dicen que conocían un chamán, que vaya a los retiros espirituales. Yo venía de una gran saturación mediática y de mucha exposición y fui”, contó ante la mirada atónita del panel.

Y enseguida relató cómo fue la experiencia lejos de todo. “Si bien es hermoso, es bastante hostil. Fui a un lugar bien rústico, la idea era despojarse de lo material y encontrarte con uno mismo. No tenés dispositivos, ni redes sociales, ni reloj. Me comunicaba con mi familia por carta. No me enteraba de nada. Tenés que enfrentarte a tus quilombos, pensar y cada dos meses tenés que pasar una prueba donde vas al medio del monte y ténes que hacer ayuno durante una semana. Solo tomás líquido. Estás solo, llega un punto que te ponés a hablar con cualquier cosa. Al segundo o tercer día te pega. Uno está acostumbrado a socializar, ahí la naturaleza es lo único que te contiene”, reveló quien pasó por esta experiencia cinco veces a lo largo de sus once meses en el Amazonas.

Si bien Nino es de familia judía de parte de su madre, durante todos estos años no profesaba ningún tipo de religión. “Empecé a encontrarme a mí mismo, se me abrió un canal espiritual. Cuando volví a la Argentina me vio un chico de la religión judía y me llevó a un templo. Cuando entré a un Shabat me explotó la cabeza. Fue como conectarme con mis ancestros, fue más fuerte que los once meses de mi retiro”, advirtió quien hizo una conversión completa con cambio de nombre incluido. “En 2016, me hice la circuncisión y elegí mi nombre en hebreo. Ahora me llamo Noah”, concluyó feliz con su cambio.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project