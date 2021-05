Friends: amores frustrados, adicciones y escándalos marcaron el destino de sus protagonistas

Las estrellas de la serie volverán a reunirse en un programa especial de HBO Max, que se estrenará en la Argentina el 29 de junio

HBO Max pondrá en el aire el programa especial que mostrará el reencuentro de los actores de la serie Friends, luego de 17 años de emitido el último capítulo estreno de la historia. Será un gran acontecimiento dada la vigencia que mantiene el programa y el fanatismo que despertó - y despierta- en varias generaciones de seguidores. Allí se los verá juntos, en el mismo estudio 24 de Warner Bros donde se rodaron los episodios, a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer, los actores que le dieron vida a aquellos personajes protagónicos que convivían en las semejanzas y en las disidencias.

El destino célebre no ha sido similar para todos. Así como tenían un camino bien diferente antes de iniciarse el proyecto, también los rumbos no fueron similares luego del último grito de “corten”. La vida pública los acompañó, pero no todo se sabe sobre la vida personal de cada uno. Si a algunos el final de la serie les implicó el inicio de un proceso depresivo, para otros fue el puntapié para una carrera estelar. Hubo quien aprovechó el dinero ganado y quien lo despilfarró inconscientemente sin prever que los ingresos futuros no serían tan suculentos. Sin embargo, para un par de ellos, la cotización subió con los años.

La serie contó con 10 temporadas consecutivas desde aquel estreno del 22 de septiembre de 1994 por la NBC, tiempos sin el concepto de maratón. Si bien Friends: The Reunion llegará a los Estados Unidos mañana [27 de mayo], en la Argentina se podrá ver recién el 29 de junio cuando desembarque la plataforma HBO Max. Y este estreno servirá para comprobar qué tal es la convivencia entre los seis actores y cómo es ese presente que no todo el mundo conoce. Pero, ¿qué pasó con ellos en estos 17 años?

El reencuentro de los actores de Friends cumple con el deseo de sus millones de fans en buena parte del mundo

Jennifer Aniston (Rachel Green)

Acaso sea la actriz con mejor destino de todo el grupo. Se supo de su carrera profesional, tanto como de los aspectos más íntimos de su vida personal. Cuando llegó a Friends, Aniston venía de sortear diversos escollos personales, sobre todo el mal vínculo con sus padres, los actores John Aniston y Nancy Dow. Con la madre aparecieron celos profesionales, dado que la mujer había sido una modelo deslumbrante. Con el padre, el distanciamiento se produjo cuando Jennifer tenía 10 años y él se marchó de su casa para irse a vivir con una nueva relación. Estas vicisitudes marcaron a la actriz, quien escaló paso a paso el estatus estelar.

Friends significó una llave para una carrera siempre ascendente y una vida privada que poco tuvo de eso. Fue pareja durante tres años de Tate Donovan, pero, ni bien se separó de él, inició su romance con Brad Pitt, con quien se casó en 2000. Un año después de terminar la serie, Aniston se separó del actor en medio de un escándalo. Angelina Jolie quedó involucrada en el brete, aunque no se hizo demasiado problema. Este divorcio impulsó a la actriz a buscar a su madre, de quien estaba distanciada. Aunque se mostraba activa, Aniston vivía una profunda depresión fruto del final del gran éxito de Friends y las controversias personales.

La vida afectiva de la estrella continuó de la mano de Vince Vaughn, Paul Sculfor, John Mayer, y Justin Theroux, con quien se casó en 2015 y de quien se divorció en 2018. Si bien su vida sentimental fue tema de conversación en los medios, ella siempre intentó seguir su camino y sus deseos. En lo profesional, una vez que finalizó la serie, la actriz no dejó de trabajar y fue considerada una de las diez mujeres mejores pagadas de la industria del entretenimiento.

Courteney Cox (Monica Gueller)

Era la más famosa a la hora de iniciar el rodaje de Friends. Su vida cambió por completo cuando, en 1984, apareció en el clip de “Dancing in the Dark”, de Bruce Springsteen. Comprometida, fue la primera mujer en hablar de menstruación en la televisión a partir de una publicidad de un producto íntimo femenino. Poco antes de ingresar a la serie, había rodado Ace ventura junto a Jim Carrey y había interpretado a una novia de Seinfeld. Cuando audicionó para la serie, le había tocado el papel que luego interpretaría Aniston, pero la producción pensó que el trueque de los personajes les sacaría más jugo a ambas.

A diferencia de Aniston, Courteney Cox llevó una vida más reposada una vez que Friends se transformó en recuerdo. Le llegaron propuestas como Scream y su intimidad navegó aguas calmas, aunque no estáticas. El gran amor le llegó cuando conformó una familia con el actor David Arquette, luego de separarse de Michael Keaton.

Cox y Arquette se casaron en 1999 y tuvieron a Coco, la única hija del matrimonio, ahijada de Aniston. A pesar del estable cuadro familiar, no estuvo exenta de dolores. Sus problemas de fertilidad le generaban estados anímicos recurrentemente inestables. Esta era la emocionalidad que llevaba al set de Friends, donde debía ser contenida por sus compañeros. Terminada la última temporada de la serie, la actriz comenzó una batalla perdida contra el tiempo recurriendo al cirujano plástico casi como una adicción irrefrenable. Nadie podía entender la patología de una mujer bella y joven que temía a la decrepitud temprana.

En 2010 se separó de Arquette, ante los rumores de infidelidad de él. Desde 2013, Cox está en pareja con el guitarrista de Snow Patrol, Johnny McDaid, con quien tuvo alguna separación temporal que no logró quebrar a la pareja. A los 56, sigue peleando contra una imagen que le devuelve el espejo que no se condice con lo que ella es realmente.

Matt LeBlanc (Joey Tribbiani)

La vida del actor fue convulsionada. Conoció los fracasos extremos y la desolación de una billetera flaca. Cuando lo llamaron para Friends estaba sin trabajo y con un capital monetario en rojo. La serie calmó su economía, pero no su ajetreada vida personal llena de altibajos, tanto con su familia de nacimiento como con las mujeres que lo acompañaron a lo largo de las décadas.

A los 56, LeBlanc es un caballero apuesto y muy seductor, herramientas que utilizó a lo largo de su vida para conquistar a bellas mujeres, aunque eso no fue sinónimo de felicidad plena. Los grandes dolores los acarreaba desde su infancia, en lo disfuncional del vínculo con los suyos. Su padre, un veterano de Vietnam, abandonó a la familia cuando Matt era un niño y solo tuvieron contactos ocasionales. En la actualidad, el vínculo es inexistente.

No son pocos los que afirman que el final de Friends alteró a LeBlanc. Ya en pleno éxito de la serie, el actor mostraba altibajos en su personalidad y solía ser descortés y soberbio con su entorno. En lo afectivo, un año antes de culminar la décima temporada de la serie, se casó con la exmodelo Melissa McKnight, con quien tuvo a Marina, una niña con algunos problemas motrices.

En 2006, el matrimonio concluyó luego de un escándalo protagonizado por el actor y una stripper con quien se lo vinculó, aunque, en realidad, había encontrado el amor en una compañera del elenco del spin-off Joey. Actualmente, sale con una productora de televisión bastante menor que él.

Lisa Kudrow (Phoebe Buffay)

El destino alterado en la vida personal de los protagonistas de la serie parece encontrar sosiego en Lisa Kudrow, quien logró mantener su privacidad y no se vio envuelta en complejas situaciones mediáticas. Antes de ser artista, estudió Biología, siguiendo los pasos de su padre. En esa profesión obtuvo algunos méritos, pero lo suyo era la actuación.

Cuando ingresó a Friends supo que nada cambiaría su deseo por formar una familia y tener hijos. Así sucedió. Hoy, a los 57, es madre de Julian de 23 años. Corría la cuarta temporada de la serie cuando Kudrow quedó embarazada, razón por la cual, los guionistas debieron modificar el rumbo de su personaje.

En la actualidad, se mantiene férrea en su decisión de escaparle a los eventos sociales y a todo aquello que anule su pacífica vida familiar. En 1995 se casó con Michel Stern, un publicista de origen francés, con quien vive en una mansión de Beverly Hills.

Pero, humana al fin, no todo lo que brillaba en la vida de Lisa era oro. En la intimidad, sufría por la figura de sus compañeras de elenco, razón por la cual se sometió a dietas extremas que le generaron serios problemas alimenticios.

Matthew Perry (Chandler Bing)

Hace pocos días, el actor sorprendió a sus fans cuando se presentó para promocionar el reencuentro con sus compañeros. No es la primera vez que a Matthew Perry se lo observa descuidado. Ya durante las grabaciones de Friends, luchaba por mantenerse lúcido y poder cumplir con su rol. Sin embargo, sus adicciones lo llevaron a transitar varios años dentro de los sets en un estado no óptimo, situación que padecían sus compañeros.

Alguna vez confesó que tiene vagos recuerdos de varias temporadas de la serie, coincidente con sus momentos más duros de dependencia al alcohol y a las pastillas. Si bien no se ausentó nunca de las grabaciones, sus compañeros fueron el soporte para que pudiese repetir su letra sin inconvenientes.

Cuando concluyó el rodaje de la serie y se quitó el traje de Chandler Bing, el actor pasó largos períodos de depresión, que se vieron incrementados por una intervención quirúrgica por una afección en su hígado.

Indudablemente, su vida afectiva se vio alterada por sus inconvenientes emocionales. Allá lejos quedó un affaire con Julia Roberts y alguna que otra actriz como Yasmine Bleeth. Desde 2018, Perry sale con Molly Hurwitz, de 29 años.

David Schwimmer (Ross Geller)

El actor, hoy de 54 años, es quien más padeció la fama adquirida por Friends. De hecho, luego de la última temporada del programa, transitó por diversos papeles, incluido el teatro en Broadway, pero su lugar parece haberlo encontrado en el detrás de cámara. Más de una vez, renegó del encasillamiento que sufrió luego del resonado papel de Ross Geller.

En lo personal, es un enfático defensor de los derechos de los niños y se ha manifestado en contra del racismo en diversas oportunidades. Desde 2007, mantuvo una relación con la fotógrafa británica Zoe Buckman. Juntos tuvieron a Cleo, pero terminaron el vínculo en 2017 en los mejores términos.

Schwimmer no reniega de Friends, pero es consciente que la fama adquirida allí y la repercusión de su personaje fue una traba para interpretar muchos papeles que le hubiese gustado llevar a cabo en un set.

